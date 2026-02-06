Kate Winslet nem kért többek közt Bridget Jonesból sem

Az angol színésznő korunk egyik legközvetlenebb és legsikeresebb alakja, aki következetesen szembemegy a hollywoodi sztereotípiákkal. Az Oscar-díjas Kate Winslet filmjei milliárdokat kerestek már a mozikban, számtalan díjat hoztak neki, mégis akadt néhány olyan mellényúlása, amikor egy tutibiztos sikert passzolt. Döntéseire megvoltak a maga okai: többek között Gwyneth Paltrow karrierjének akaratlan segítése, illetve az, hogy nem akart állandóan legjobb barátjával, Leonardo DiCaprióval forgatni.

Kate Winslet sikerfilmeket passzolt (Fotó: Pool / i-Images / i-Images / eyevine)

Kate Winslet színészi döntései Gwyneth Paltrow-nak kedveztek

Szerelmes Shakespeare (1998)

Gwyneth Paltrow az Oscar-díjat köszönheti Winsletnek Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures

A Titanic utáni őrült tempóban nem akart rögtön újabb kosztümös romantikus filmbe ugrani. Pihenni szeretett volna, a szerepet végül Gwyneth Paltrow kapta, aki Oscart nyert vele. A sors furcsa fintora, hogy a Titanic főszerepére eredetileg Paltrow is esélyes volt, ám amikor kiderült, hogy Leonardo DiCaprio lesz a férfi főszereplő, végül más színésznőt kerestek Rose szerepére.