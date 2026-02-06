Hírlevél
Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

Kate Winslet

Kate Winslet nem kért többek közt Bridget Jonesból sem

Az 50 éves színésznő több olyan sikerfilm főszerepét is visszamondta, ami aztán Gwyneth Paltrow-nál landolt. Mutatjuk, milyen világsikereket passzolt Kate Winslet.
Kate WinsletLeonardo DiCaprioJude LawGwyneth Paltrow

Az angol színésznő korunk egyik legközvetlenebb és legsikeresebb alakja, aki következetesen szembemegy a hollywoodi sztereotípiákkal. Az Oscar-díjas Kate Winslet filmjei milliárdokat kerestek már a mozikban, számtalan díjat hoztak neki, mégis akadt néhány olyan mellényúlása, amikor egy tutibiztos sikert passzolt. Döntéseire megvoltak a maga okai: többek között Gwyneth Paltrow karrierjének akaratlan segítése, illetve az, hogy nem akart állandóan legjobb barátjával, Leonardo DiCaprióval forgatni.

kate Winslet, 28/01/2026. Windsor, United Kingdom. Kate Winslet at the Finding Harmony: A King's Vision premiere at Windsor Castle , United Kingdom. Picture by i-Images / Pool / eyevineContact eyevine for more information about using this image:T: +44 (0) 20 8709 8709E: info@eyevine.comhttp://www.eyevine.com
Kate Winslet sikerfilmeket passzolt (Fotó: Pool / i-Images / i-Images / eyevine)

Kate Winslet színészi döntései Gwyneth Paltrow-nak kedveztek

Szerelmes Shakespeare (1998)

1998; Shakespeare In Love. Original Film Title: Shakespeare In Love, PICTURED: JOSEPH FIENNES, GWYNETH PALTROW, Director: John Madden, IN CAST: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Judi Dench, Tom Wilkinson, Geoffrey Rush, Ben Affleck, Colin Firth
Gwyneth Paltrow az Oscar-díjat köszönheti Winsletnek Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures

A Titanic utáni őrült tempóban nem akart rögtön újabb kosztümös romantikus filmbe ugrani. Pihenni szeretett volna, a szerepet végül Gwyneth Paltrow kapta, aki Oscart nyert vele. A sors furcsa fintora, hogy a Titanic főszerepére eredetileg Paltrow is esélyes volt, ám amikor kiderült, hogy Leonardo DiCaprio lesz a férfi főszereplő, végül más színésznőt kerestek Rose szerepére.

