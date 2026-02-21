Zokog a fél világ: 25 éve törte össze a szívünket Keanu Reeves és Charlize Theron

Egy komplett generáció előtt élébnken él a kép, amikor a haldokló Sara szerelme, Nelson szemére kendőt köt egy parkban, és mire leveszi addigra eltűnik a nő. Keanu Reeves és Charlize Theron tragikus szerelmi története fellendítette a papírzsepkendő ipart, dacára annak, hogy Amerikában hatalmas bukás volt az Édes November. Ennek az oka leginkább a happy end hiányában keresendő, hisz a világ számos pontján nagy sikert aratott, sőt kisebb kultusz is kialakult körülötte. Összegyűjtöttünk néhány kevéssé ismert érdekességet a 2000-es évek egyik legalulértékeltebb filmjéről.

Keanu Reeves és Charlize Theron között működött a kémia (Fotó: HIP/HIP)

Kevesen tudják, de Keanu Reeves Édes november című filmje egy remake: azonos címmel készült 1968-ban Anthony Newley és az Oscar-díjas Sandy Dennis főszereplésével.

Charlize Theron végül nem csak főszereplője lett, hanem producere is a filmnek. A színésznő ragaszkodott Keanu Reeveshez, így végül a Mátrix sztárja kötélnek állt. A két színész korábban már dolgozott együtt Az ördög ügyvédje című thrillerben.

Romantikus filmnek akarták eladni a melodrámát (Fotó: 90061/KPA/KPA)