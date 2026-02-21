Hírlevél
Zokog a fél világ: 25 éve törte össze a szívünket Keanu Reeves és Charlize Theron

A szívfacsaró és happy endet nélkülöző romantikus dráma milliók szívét törte össze. Keanu Reeves és Charlize Theron Édes novembere 25 éves lett.
Keanu reevesCharlize Theronszerelem

Egy komplett generáció előtt élébnken él a kép, amikor a haldokló Sara szerelme, Nelson szemére kendőt köt egy parkban, és mire leveszi addigra eltűnik a nő. Keanu Reeves és Charlize Theron tragikus szerelmi története fellendítette a papírzsepkendő ipart, dacára annak, hogy Amerikában hatalmas bukás volt az Édes November. Ennek az oka leginkább a happy end hiányában keresendő, hisz a világ számos pontján nagy sikert aratott, sőt kisebb kultusz is kialakult körülötte. Összegyűjtöttünk néhány kevéssé ismert érdekességet a 2000-es évek egyik legalulértékeltebb filmjéről.

Keanu Reeves, Charlize Theron KINOSTART AM 2. AUGUST 2001Sara Deever (CHARLIZE THERON) ist eine charmante Chaotin, die ein sorgloses Leben fhrt und sich gelegendlich als Dogsitter verdingt. Sie sucht sich jeden Monat einen neuen Mann, um ihn innerhalb der vier Wochen in einen neuen Menschen zu verwandeln. Ist der Monat abge-laufen, das Ziel erreicht, gibt sie ihm den Laufpass. Der Mann des Monats November ist der smarte Yuppie Nelson Moss (KEANU REEVES). Moss ist ein hoffnungsloser Workaholic, dem Begriffe wie "Privatleben" und "Freizeit" vllig abhanden gekommen sind, also genau der Richtige fr Saras Monatstherapie...1682, November4
Keanu Reeves és Charlize Theron között működött a kémia (Fotó: HIP/HIP)

Keanu Reeves és Charlize Theron szerelem széttörte a szívünket

  • Kevesen tudják, de Keanu Reeves Édes november című filmje egy remake: azonos címmel készült 1968-ban Anthony Newley és az Oscar-díjas Sandy Dennis főszereplésével.
  • Keanu Reeves eredetileg nem akarta elvállalni a szerepet, mert túl érzelmesnek tartotta.
  • Reeves előtt felmerült Brad Pitt neve, aki egyeztetési problémák miatt lépett ki a projektből, Tom Cruise pedig nem akart romantikus drámát készíteni. 
  • Theron előtt Winona Ryder neve volt a legesélyesebb Sara szerepére, de ő inkább Richard Gere mellett haldoklott a nagyon hasonló, Ősz New Yorkban című filmben. Felmerült Gwyneth Paltrow is, de végül ő is passzolta a projektet.
  • Charlize Theron végül nem csak főszereplője lett, hanem producere is a filmnek. A színésznő ragaszkodott Keanu Reeveshez, így végül a Mátrix sztárja kötélnek állt. A két színész korábban már dolgozott együtt az Az ördög ügyvédje című thrillerben.
'Sweet November' by Pat O'Connor; starring Charlize Theron, Keanu Reeves. Made in USA, 2001.
Romantikus filmnek akarták eladni a melodrámát (Fotó: 90061/KPA/KPA)
  • Sok kritkus felrótta Sara egy hónapos szerelem-kultráját. Ezt az 1968-as filmből vették át, ugyanis ekkor tombolt a szabadszerelem kora, vagyis a hippikorszak. Ezt Sara bohém karakterében és ruházatában jelent meg az új filmben. 
  • A film nagy részét San Franciscóban forgatták, 40 millió dollárból, ami akkoriban igen magas volt egy melodráma esetében
  • A történet nagy fordulatát ( Sara halálos betegsége) a marketinganyagokban igyekeztek titokban tartani, sokkal inkább egy romantikus filmként promózták. Sokan utólag ezt rótták fel a filmnek, miszerint átverték az embereket a nagyobb bevétel reményében.
  • Az eredeti forgatókönyvben sokkal nagyobb szerepet kapott volna Sara betegsége. 
  • Keanu Reeves több jelenetnél visszafogottabb játékot választott, mint amit a rendező kért, Theron intenzívebb érzelmi jeleneteket szeretett volna, emiatt voltak kreatív viták a forgatáson.
'Sweet November' by Pat O'Connor; starring Keanu Reeves, Charlize Theron. Made in USA, 2001.
A két színész másképp gondolkodott a filmről, akadtak nézeteltérések a forgatáson (Fotó: 90061/KPA / KPA)
  • Charlize Theron a forgatás idején saját bevallása szerint érzelmileg kimerítőnek találta a szerepet.
  • A két színész jó viszonyban maradt, de a promóció alatt érezhetően másképp viszonyultak a filmhez. Theron komolyabban vette a projektet, Reeves inkább egy kísérletnek tekintette.
  • A film egyik legismertebb betétdala az Enya-féle „Only Time”. A dal kulcsszerepet játszik a film érzelmi csúcspontjaiban.
  • A film kritikai szempontból megbukott. A Rotten Tomatoes oldalán mindössze kb. 15 százalék körüli értékelést kapott. Keanu Reeves Arany Málna-jelölést is kapott az alakításáért. A kritikusok túl sziruposnak és manipulatívnak nevezték.
  • A közönség viszont sokkal elnézőbb volt. A film világszerte kb. 65 millió dollárt hozott, ami akkoriban bukásnak minősült, azonban a DVD és tévé felkapta a filmet, ahol utólag hatalmas sikernek örvendett, sőt mondhatni reahbilitálták a filmet. 
     

 

 

