Zokog a fél világ: 25 éve törte össze a szívünket Keanu Reeves és Charlize Theron

A szívfacsaró és happy endet nélkülöző romantikus dráma milliók szívét törte össze. Keanu Reeves és Charlize Theron Édes novembere 25 éves lett.
Egy komplett generáció előtt élébnken él a kép, amikor a haldokló Sara szerelme, Nelson szemére kendőt köt egy parkban, és mire leveszi addigra eltűnik a nő. Keanu Reeves és Charlize Theron tragikus szerelmi története fellendítette a papírzsepkendő ipart, dacára annak, hogy Amerikában hatalmas bukás volt az Édes November. Ennek az oka leginkább a happy end hiányában keresendő, hisz a világ számos pontján nagy sikert aratott, sőt kisebb kultusz is kialakult körülötte. Összegyűjtöttünk néhány kevéssé ismert érdekességet a 2000-es évek egyik legalulértékeltebb filmjéről.
Keanu Reeves és Charlize Theron szerelem széttörte a szívünket
- Kevesen tudják, de Keanu Reeves Édes november című filmje egy remake: azonos címmel készült 1968-ban Anthony Newley és az Oscar-díjas Sandy Dennis főszereplésével.
- Keanu Reeves eredetileg nem akarta elvállalni a szerepet, mert túl érzelmesnek tartotta.
- Reeves előtt felmerült Brad Pitt neve, aki egyeztetési problémák miatt lépett ki a projektből, Tom Cruise pedig nem akart romantikus drámát készíteni.
- Theron előtt Winona Ryder neve volt a legesélyesebb Sara szerepére, de ő inkább Richard Gere mellett haldoklott a nagyon hasonló, Ősz New Yorkban című filmben. Felmerült Gwyneth Paltrow is, de végül ő is passzolta a projektet.
- Charlize Theron végül nem csak főszereplője lett, hanem producere is a filmnek. A színésznő ragaszkodott Keanu Reeveshez, így végül a Mátrix sztárja kötélnek állt. A két színész korábban már dolgozott együtt az Az ördög ügyvédje című thrillerben.
- Sok kritkus felrótta Sara egy hónapos szerelem-kultráját. Ezt az 1968-as filmből vették át, ugyanis ekkor tombolt a szabadszerelem kora, vagyis a hippikorszak. Ezt Sara bohém karakterében és ruházatában jelent meg az új filmben.
- A film nagy részét San Franciscóban forgatták, 40 millió dollárból, ami akkoriban igen magas volt egy melodráma esetében
- A történet nagy fordulatát ( Sara halálos betegsége) a marketinganyagokban igyekeztek titokban tartani, sokkal inkább egy romantikus filmként promózták. Sokan utólag ezt rótták fel a filmnek, miszerint átverték az embereket a nagyobb bevétel reményében.
- Az eredeti forgatókönyvben sokkal nagyobb szerepet kapott volna Sara betegsége.
- Keanu Reeves több jelenetnél visszafogottabb játékot választott, mint amit a rendező kért, Theron intenzívebb érzelmi jeleneteket szeretett volna, emiatt voltak kreatív viták a forgatáson.
- Charlize Theron a forgatás idején saját bevallása szerint érzelmileg kimerítőnek találta a szerepet.
- A két színész jó viszonyban maradt, de a promóció alatt érezhetően másképp viszonyultak a filmhez. Theron komolyabban vette a projektet, Reeves inkább egy kísérletnek tekintette.
- A film egyik legismertebb betétdala az Enya-féle „Only Time”. A dal kulcsszerepet játszik a film érzelmi csúcspontjaiban.
- A film kritikai szempontból megbukott. A Rotten Tomatoes oldalán mindössze kb. 15 százalék körüli értékelést kapott. Keanu Reeves Arany Málna-jelölést is kapott az alakításáért. A kritikusok túl sziruposnak és manipulatívnak nevezték.
- A közönség viszont sokkal elnézőbb volt. A film világszerte kb. 65 millió dollárt hozott, ami akkoriban bukásnak minősült, azonban a DVD és tévé felkapta a filmet, ahol utólag hatalmas sikernek örvendett, sőt mondhatni reahbilitálták a filmet.
