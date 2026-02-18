John F. Kennedy Jr. a szerelmet választotta öröksége helyett: brutális tragédia lett a vége

Pletykálkodni jó, főleg ha Amerika egyik legígéretesebb playboyáról van szó. A meggyilkolt Kennedy elnök fia, John F. Kennedy Jr. azonban ezt nagyon nem szerette volna. Saját jogán akart valaki lenni, főleg a megfelelő apakép hiányában, hiszen hároméves volt, amikor az apját Dallasban meggyilkolták. Vajon milyen lehet egy hatalmas múltú család tagjának lenni, a popkultúra és a politika által gyártott gyökerekkel? Már ez a kérdés megérne egy kilencrészes sorozatot, főleg a Kennedy családról, de ha ehhez még hozzájön az egyszerű eladólány története, aki viszont saját jogán szeretett volna valaki lenni, de a szerelem miatt végül párja szolgálatába állt, akkor máris megkapjuk a kilencvenes évek amerikai bulvárjának egyik legszebb, legviharosabb és legtragikusabb szerelmi történetét. Néha az élet írja a legjobb forgatókönyveket, de Ryan Murphy picit rásegített a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette esetében, inkább több, mint kevesebb sikerrel.
Kennedy és Carolyn szerelme
Laza srác bringázik a New York-i tömegben, bármelyik szépreményű pincér és színész, pincér és énekes, pincér és művész vagy szimplán pincér is lehetne. Jóképű, minden nő és férfi megfordul utána, pedig szerelése alapján egy átlagjani, miközben tudja, mindenki a lehetőséget keresi benne. Ő John F. Kennedy Jr., aki a nagy hírű család fekete báránya. Harmincéves korára sem sikerült letennie a jogi vizsgáit, egyik ágyból a másikba jár, színészkedni akar, világot megváltani, tulajdonképpen bármit, ami nem a néhai elnökhöz köti.
Néztem magamról a gyerekkori képeket, és nem tudom eldönteni, hogy azok az én emlékeim-e vagy sem”
– mondja egy ponton a kis Kennedy.
Gyökértelen szépfiú, akinek a vállán akkora nyomás és örökség nehezedik, amit még Fekete Laci is nehezen tartana meg. Rendesen rogyadozik alatta, ám egy Calvin Klein-bemutatón megismeri azt a nőt, aki a törékeny és sérült férfit látja benne, nem a lehetőséget. Carolyn egyszerű eladó volt az egyik Calvin Klein-boltban. A képességeinek köszönhetően egyre feljebb jutott a híres divatguru birodalmában, és alig pár év alatt az egyik vezető PR-tanácsadója lett. Talpraesett nő, éjjel bulizik, kokainozik, modellekkel szexel, és állandóan lóg a cigi a szájából. A kilencvenes évek Carrie Bradshaw-ja több tehetséggel és kevesebb gátlással, mondhatnánk. Ami közös bennük: harminc körül minden rendes szingli lány szeretett volna már egy társat az üres kalandok helyett, és egy galaktikus véletlen folytán a szívét pont a Kennedy-gyerek ejtette rabul.
Sárkányok helyett lesifotósokkal és Daryl Hannah-val kell megküzdeniük
A modern amerikai tündérmese persze nehezen indul, ugyanis Kennedy egyik híresség ágyából mászott a másikba, miközben a hírek szerint Carolynt sem kellett félteni: jól elmúlatta az időt Calvin Klein egyik leghíresebb alsógatyamodelljével is – a pletykák szerint még a házassága alatt. Mindkét fiatal a maga útját szeretné járni, de a Kennedy-átok itt is lesújt: a bulvár még a körmöséhez is követi a fiatal nőt, miközben Kennedy Jr. exe, Daryl Hannah színésznő már esküvői ruhákat nézeget, dacára annak, hogy meg sem kérték a kezét. Innen szép nyerni, és a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette című sorozat nem is tagadja: ez egy keserédes győzelem lesz, minden ízlésesen hozzáadott cukormáz ellenére. Vajon a saját elvárásaik, a média vagy a családi örökség áldozatai lesznek a szerelmesek? Az első három rész alapján nehéz eldönteni, de izgalmas, hogy mi, magyar nézők szinte semmit nem érzékeltünk a kilencvenes években az őket övező bulvárhisztériából, csupán szerelmük tragikus végkifejletéről értesültünk.
Casting minden
Ryan Murphy a tőle megszokott profizmussal, ám most a szó jó értelmében vett visszafogottsággal nyúlt az alapanyaghoz. A szerelmi és történelmi háttér mellett a gerlepár kapcsolatának harmadik tagjaként a gyilkos média is főszerepet kap. Az „édeshármas” utóbbi tagja nagyban nehezítette a pár szerelmét, sőt olykor a szakadék szélére is sodorta őket. A nyilvánosság, a média és a lesifotósok kegyetlensége Diana hercegnő autóbalesete óta ismert téma, így ez a rész 2026-ban már kissé demagógnak tűnhet, viszont a széria érdekes látlelet arról, hogy akkoriban mit engedtek meg maguknak a médiamunkások és a sztárok.
A két főszerepre ezer színészt nézett meg Murphy, mire rátalált Sarah Pidgeonre és Paul Anthony Kellyre. Sok kritika érte a sorozatot amiatt, mennyire hasonlítanak a főszereplők a valódi személyekre, illetve hogy egyáltalán elvárás-e ez. Kelly jóképűbb, mint az eredeti Kennedy, de ezzel volt az amerikai közönségnek a kisebbik gondja. Pidgeon már sokkal több kritikát kapott a megjelenése miatt, ami inkább csak egy kis social-hiszti, ugyanis a színésznő remekel Carolyn szerepében, és Kelly képes a lehető legtöbbet kihozni a szépfiú karakteréből. Mellettük Naomi Watts brillírozik az idősebb Jackie Kennedy szerepében. Az ausztrál színésznő félelmetesen levette a néhai first lady hangját és beszédstílusát, nem beszélve gesztusairól – amit még a kissé túlzó parókája sem tud elhalványítani. Ki kell emelni Alessandro Nivola játékát is, aki Calvin Klein szerepében lopja a show-t.
Az első 3 rész alapján ígéretes a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, reméljük nem esik a Murphy-sorozatok tipikus hibájába, hogy feleslegesen túlnyújtják. Az első 3 epizód már elérhető a Disney+-on, minden pénteken érkeznek az új részek a streaminszolgáltatóra.