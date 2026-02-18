John F. Kennedy Jr. a szerelmet választotta öröksége helyett: brutális tragédia lett a vége

Pletykálkodni jó, főleg ha Amerika egyik legígéretesebb playboyáról van szó. A meggyilkolt Kennedy elnök fia, John F. Kennedy Jr. azonban ezt nagyon nem szerette volna. Saját jogán akart valaki lenni, főleg a megfelelő apakép hiányában, hiszen hároméves volt, amikor az apját Dallasban meggyilkolták. Vajon milyen lehet egy hatalmas múltú család tagjának lenni, a popkultúra és a politika által gyártott gyökerekkel? Már ez a kérdés megérne egy kilencrészes sorozatot, főleg a Kennedy családról, de ha ehhez még hozzájön az egyszerű eladólány története, aki viszont saját jogán szeretett volna valaki lenni, de a szerelem miatt végül párja szolgálatába állt, akkor máris megkapjuk a kilencvenes évek amerikai bulvárjának egyik legszebb, legviharosabb és legtragikusabb szerelmi történetét. Néha az élet írja a legjobb forgatókönyveket, de Ryan Murphy picit rásegített a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette esetében, inkább több, mint kevesebb sikerrel.

A Kennedy-románc, ami megváltoztatta a kilencvenes éveket (Fotó: FX)

Kennedy és Carolyn szerelme

Laza srác bringázik a New York-i tömegben, bármelyik szépreményű pincér és színész, pincér és énekes, pincér és művész vagy szimplán pincér is lehetne. Jóképű, minden nő és férfi megfordul utána, pedig szerelése alapján egy átlagjani, miközben tudja, mindenki a lehetőséget keresi benne. Ő John F. Kennedy Jr., aki a nagy hírű család fekete báránya. Harmincéves korára sem sikerült letennie a jogi vizsgáit, egyik ágyból a másikba jár, színészkedni akar, világot megváltani, tulajdonképpen bármit, ami nem a néhai elnökhöz köti.

Néztem magamról a gyerekkori képeket, és nem tudom eldönteni, hogy azok az én emlékeim-e vagy sem”

– mondja egy ponton a kis Kennedy.

John és Carolyn szerelme páratlan volt (Fotó: FX)

Gyökértelen szépfiú, akinek a vállán akkora nyomás és örökség nehezedik, amit még Fekete Laci is nehezen tartana meg. Rendesen rogyadozik alatta, ám egy Calvin Klein-bemutatón megismeri azt a nőt, aki a törékeny és sérült férfit látja benne, nem a lehetőséget. Carolyn egyszerű eladó volt az egyik Calvin Klein-boltban. A képességeinek köszönhetően egyre feljebb jutott a híres divatguru birodalmában, és alig pár év alatt az egyik vezető PR-tanácsadója lett. Talpraesett nő, éjjel bulizik, kokainozik, modellekkel szexel, és állandóan lóg a cigi a szájából. A kilencvenes évek Carrie Bradshaw-ja több tehetséggel és kevesebb gátlással, mondhatnánk. Ami közös bennük: harminc körül minden rendes szingli lány szeretett volna már egy társat az üres kalandok helyett, és egy galaktikus véletlen folytán a szívét pont a Kennedy-gyerek ejtette rabul.