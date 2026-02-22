Ilyen a valódi erotika: 40 éve lett minden férfi legmerészebb álma Kim Basinger

40 éve égett be a retinánkba, ahogy a szebb napokat látott, szexi, Oscar-díjas színésznő dobálja a textilt Joe Cocker „You Can Leave Your Hat On” című slágerére. Kim Basinger meztelen teste milliók vágyálma lett, sokan irigykedtek is a 9 és 1/2 hét főszereplőjére, Mickey Rourke-ra, pedig az erotikus film forgatása közel sem volt olyan zökkenőmentes, mint gondolnánk. Mutatjuk minden idők egyik legjobb erotikusdrámájának kulisszatitkait, például az is kiderül, mennyit láthattunk valójában a szőkeség testéből a filmben.

Kim Basinger szexisége világsiker lett (Fotó: Snap/Snap)

Kim Basinger 9 és 1/2 hétig szexiskedett

A rendező az angol Adrian Lyne , aki később a Glenn Close örületét világsikerré varázsoló Végzetes vonzerő és a Tisztességtelen ajánlat direktora lett.

, aki később a örületét világsikerré varázsoló Végzetes vonzerő és a direktora lett. A film alapja Elizabeth McNeill azonos című, félig önéletrajzi regénye.

azonos című, félig önéletrajzi regénye. A 17 milliós film főszerepet Mickey Rourke alakítja, aki ekkoriban volt karrierje csúcsán. Azóta rendesen lecsúszott az egykori nők bálványa.

alakítja, aki ekkoriban volt karrierje csúcsán. Azóta rendesen lecsúszott az egykori nők bálványa. Kim Basinger viszonylag ismeretlen volt még ekkoriban, ez a film hozta meg a nemzetközi áttörést az azóta felismerhetetlenre plasztikázott dívának.

viszonylag ismeretlen volt még ekkoriban, ez a film hozta meg a nemzetközi áttörést az azóta felismerhetetlenre plasztikázott dívának. A két színész viszonya a forgatáson feszült volt a fülledt erotikus jelenetek ellenére. Állítólag Rourke módszeresen provokálta Basingert, hogy valódi érzelmeket váltson ki belőle.

Mickey Rourke és Kim között izott a levegő (Fotó: Snap/Snap)