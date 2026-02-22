Ilyen a valódi erotika: 40 éve lett minden férfi legmerészebb álma Kim Basinger

A nyolcvanas években szinte teljesen elfeledték, de a VHS és tévézés kultfilmmé tette a 9 és 1/2 hét című alkotást. Kim Basinger pedig férfiak millióit babonázta meg szexiskedésével.
40 éve égett be a retinánkba, ahogy a szebb napokat látott, szexi, Oscar-díjas színésznő dobálja a textilt Joe Cocker „You Can Leave Your Hat On” című slágerére. Kim Basinger meztelen teste milliók vágyálma lett, sokan irigykedtek is a 9 és 1/2 hét főszereplőjére, Mickey Rourke-ra, pedig az erotikus film forgatása közel sem volt olyan zökkenőmentes, mint gondolnánk. Mutatjuk minden idők egyik legjobb erotikusdrámájának kulisszatitkait, például az is kiderül, mennyit láthattunk valójában a szőkeség testéből a filmben.
Kim Basinger 9 és 1/2 hétig szexiskedett
- A rendező az angol Adrian Lyne, aki később a Glenn Close örületét világsikerré varázsoló Végzetes vonzerő és a Tisztességtelen ajánlat direktora lett.
- A film alapja Elizabeth McNeill azonos című, félig önéletrajzi regénye.
- A 17 milliós film főszerepet Mickey Rourke alakítja, aki ekkoriban volt karrierje csúcsán. Azóta rendesen lecsúszott az egykori nők bálványa.
- Kim Basinger viszonylag ismeretlen volt még ekkoriban, ez a film hozta meg a nemzetközi áttörést az azóta felismerhetetlenre plasztikázott dívának.
- A két színész viszonya a forgatáson feszült volt a fülledt erotikus jelenetek ellenére. Állítólag Rourke módszeresen provokálta Basingert, hogy valódi érzelmeket váltson ki belőle.
- Több jelenet részleteit a rendező és Rourke tudatosan eltitkolta Basinger elől, aki nem tudta előre, mi fog történni. Ezzel akarták fokozni a pikáns jelenetek hitelességét.
- A híres „hűtőszekrényes jelenet” nagyrészt rögtönzött volt.
- Kim Basinger striptease-jelenete a popkultúra egyik legtöbbet idézett erotikus filmes pillanata.
- A film erősen stilizált, füstös, sötét tónusú képi világa a korszak erotikus thrillereinek előképe lett, továbbá ilyen feltételekkel vállalta a színésznő a szexiskedést.
- 40 éve téma, hogy végig Basinger idomait láthatjuk-e a filmben. A felvétel erotikus jeleneteinek jelentős részét maga Kim Basinger játszotta el. A meztelen részeket azonban erősen stilizált képi megoldásokkal vették fel: félhomály, ellenfény, takarások, így sokszor nem is volt szükség teljes testmutatásra. Néhány esetben, például a közeli jeleneteknél azonban dublőr helyetessítette a színésznőt.
- A film legismertebb dala Joe Cocker „You Can Leave Your Hat On” című száma, amire Basinger vetkőzött a filmben. A felvétel alatt Basinger nagyon zavarban volt.
- Több erotikus jelenetet naponok át forgattak, különböző fényekkel és hangulatokkal. A rendező kifejezetten kerülte a klasszikus romantikus tónust, inkább manipulációs játszmát akart bemutatni.
- A film botrányt kavart, Amerikában számos jelenetet ki kellett vágni, hogy mozikba kerülhessen.
- Az USA-ban a film kezdetben megbukott a pénztáraknál, Európában viszont hatalmas siker lett, különösen Franciaországban és Olaszországban.
- A VHS-piacon vált igazi kasszasikerré.
- A kritikusok megosztottak voltak: sokan felszínesnek tartották, mások vizuális mesterműnek. Egy biztos, a 9 és 1/2 hét nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nyolcvanas évek az „erotikus thriller” aranykorává váljon.
