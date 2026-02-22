Hírlevél
Kim Basinger

Ilyen a valódi erotika: 40 éve lett minden férfi legmerészebb álma Kim Basinger

A nyolcvanas években szinte teljesen elfeledték, de a VHS és tévézés kultfilmmé tette a 9 és 1/2 hét című alkotást. Kim Basinger pedig férfiak millióit babonázta meg szexiskedésével.
Kim Basinger9 és fél hétMickey Rourkeerotika

40 éve égett be a retinánkba, ahogy a szebb napokat látott, szexi, Oscar-díjas színésznő dobálja a textilt Joe Cocker „You Can Leave Your Hat On” című slágerére. Kim Basinger meztelen teste milliók vágyálma lett, sokan irigykedtek is a 9 és 1/2 hét főszereplőjére, Mickey Rourke-ra, pedig az erotikus film forgatása közel sem volt olyan zökkenőmentes, mint gondolnánk. Mutatjuk minden idők egyik legjobb erotikusdrámájának kulisszatitkait, például az is kiderül, mennyit láthattunk valójában a szőkeség testéből a filmben.

Kim Basinger, Photo ID - 30554, Year - 1986, Film Title - NINE 1/2 WEEKS, Director - ADRIAN LYNE, Studio - MGM, Keywords - 1986, KIM BASINGER, CLOTHING, LINGERIE, ADRIAN LYNE
Kim Basinger szexisége világsiker lett (Fotó: Snap/Snap)

Kim Basinger 9 és 1/2 hétig szexiskedett 

Photo ID - 30553, Year - 1986, Film Title - NINE 1/2 WEEKS, Director - ADRIAN LYNE, Studio - MGM, Keywords - 1986, KIM BASINGER, ADRIAN LYNE, MICKEY ROURKE
Mickey Rourke és Kim között izott a levegő (Fotó: Snap/Snap)
  • Több jelenet részleteit a rendező és Rourke tudatosan eltitkolta Basinger elől, aki nem tudta előre, mi fog történni. Ezzel akarták fokozni a pikáns jelenetek hitelességét.
  • A híres „hűtőszekrényes jelenet” nagyrészt rögtönzött volt.
  • Kim Basinger striptease-jelenete a popkultúra egyik legtöbbet idézett erotikus filmes pillanata.
  • A film erősen stilizált, füstös, sötét tónusú képi világa a korszak erotikus thrillereinek előképe lett, továbbá ilyen feltételekkel vállalta a színésznő a szexiskedést.
  • 40 éve téma, hogy végig Basinger idomait láthatjuk-e a filmben.  A felvétel erotikus jeleneteinek jelentős részét maga Kim Basinger játszotta el. A meztelen részeket azonban erősen stilizált képi megoldásokkal vették fel: félhomály, ellenfény, takarások, így sokszor nem is volt szükség teljes testmutatásra. Néhány esetben, például a közeli jeleneteknél azonban dublőr helyetessítette a színésznőt.
Legendás lett a vetkőzös jelenet (Fotó: imdb.com)
  • A film legismertebb dala Joe Cocker „You Can Leave Your Hat On” című száma, amire Basinger vetkőzött a filmben. A felvétel alatt Basinger nagyon zavarban volt.
  • Több erotikus jelenetet naponok át forgattak, különböző fényekkel és hangulatokkal. A rendező kifejezetten kerülte a klasszikus romantikus tónust, inkább manipulációs játszmát akart bemutatni.
  • A film botrányt kavart, Amerikában számos jelenetet ki kellett vágni, hogy mozikba kerülhessen.
  • Az USA-ban a film kezdetben megbukott a pénztáraknál, Európában viszont hatalmas siker lett, különösen Franciaországban és Olaszországban.
Photo ID - 30552, Year - 1986, Film Title - NINE 1/2 WEEKS, Director - ADRIAN LYNE, Studio - MGM, Keywords - 1986, KIM BASINGER, ADRIAN LYNE, MICKEY ROURKE
A két sztár feszült körülmények között forgatott (Fotó: Snap/Snap)
  • A VHS-piacon vált igazi kasszasikerré.
  • A kritikusok megosztottak voltak: sokan felszínesnek tartották, mások vizuális mesterműnek. Egy biztos, a 9 és 1/2 hét nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nyolcvanas évek az „erotikus thriller” aranykorává váljon.

 

 

