Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Lars Von Trier

30 éve haragította magára Lars von Trier a nőket és az egyházat

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A dán dogma atyja nem a könnyen fogyasztható filmjeiről híres. Lars von Trier Hullámtörés című filmje azonban a nőket és a hívőket is kiborította.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lars Von TrierDogmaStellan Skarsgard

Három évtizeddel ezelőtt robbant be a köztudatba a dán rendező, igaz sok direktor nem ilyen hangos és haragos intróra vágyik. Lars von Trier Hullámtörés című filmje ekkor kezdte meg a fesztiválbemutatóit, majd hónapokkal később Cannesban kulminálódott a világbotrány: a rendező egyszerre intett be a vallásos embereknek és a nőknek, illetve idealizálta a párkapcsolaton belüli erőszakot és nemi erőszakot. Nézzük meg, mi is okozta a botrányt az ortodox közösségben nevelkedett Bess, és az olajfúró "idegen", egy baleset következtében lebénult Jan toxikus szerelmi történetében! 

Lars von Trier
Lars von Trier az egyházat és a nőket is magára haragította (Fotó: imdb.com)

Lars von Trier filmjét világsztár hagyta el

  • A történet alapját egy valódi skót legenda ihlette, amelyet von Trier egy könyvben olvasott.
  • A rendező eredetileg trilógiában gondolkodott, ez lett az úgynevezett „Aranyszív-trilógia” első darabja. A további részei: Idióták és Táncos a sötétben.
  • A történet bár az 1970-es évek Skóciájában játszódik, de a külső jelenetek nagy részét Dániában vették fel.
  • Bess szerepére eredetileg Helena Bonham Carter volt a kiszemelt, de végül visszalépett a meztelen jelenetek és a botrány szaga miatt.
  • Miután számos ismert színésznő meghátrált, így kapta meg a főszerepet az akkor szinte ismeretlen Emily Watson.
Emily Watson élete első szerepéért Oscar-jelölést kapott (Fotó: imdb.com)
  •  Ez volt élete első filmszerepe, Emily Watson alakításáért Oscar-jelölést kapott, rögtön a debütálásával!
  • Jan szerepét Stellan Skarsgård játszotta, aki később von Trier egyik állandó és kedvenc színésze lett. 
  • A stáb szerint Watson  annyira beleélte magát a kissé visszamaradott, a testét végül a lebénult szerelme és Isten akarata szerint kiárusító Bess szerepébe, hogy a forgatás alatt pszichológus segítette a traumatizált színésznőt.
'Breaking The Waves' by Lars Von Trier; starring Emily Watson, Stellan Skarsgard. Made in Denmark, 1996.
A film hatalmas botrányt kavart (Fotó: Kövesdi)
  • A rendező hírhedten kemény módszerekkel dolgozott, hogy érzelmileg kifacsarja a színészeit, többeknek szakember segítségére volt szüksége a forgatás alatt. Ugyanezt történt a Dogville felvélelei alatt, ahol Nicole Kidmant és a stáb tagjait napvégi gyónásra kényszerítette a direktor. 
  • A kézikamerás, szemcsés képi világ szándékosan dokumentarista hatást kelt.
  • Bár nyíltan támadja és űz gúnyt a film az egyházból, a templomi jeleneteket valódi presbiteriánus közösségben vették fel.
  • Állítása szerint a zárójelenet misztikus harangjai, amik CGI-trükkel készültek, ezt próbálták ellensúlyozni. 
  • Hatalmas botrány volt a film, többen kivonultak a vetítésről, mégis 1996-ban elnyerte a Cannes-i Filmfesztivál Nagydíját. Emily Watson Európai Filmdíjat kapott az alakításáért.
  • A brit filmkritikusok minden idők egyik legjobb brit filmjének választották. A kritikusok szerint a szexualitás és vallás ábrázolása miatt több országban botrányt kavart, egyesek nőgyűlölőnek nevezték a filmet, mások feminista remekműként értelmezték. Von Trier később úgy nyilatkozott: Bess figurája számára Krisztus-szerű mártírkarakter.

A Hullámtörés a CineGo felületén érhető el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!