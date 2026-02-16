30 éve haragította magára Lars von Trier a nőket és az egyházat

Három évtizeddel ezelőtt robbant be a köztudatba a dán rendező, igaz sok direktor nem ilyen hangos és haragos intróra vágyik. Lars von Trier Hullámtörés című filmje ekkor kezdte meg a fesztiválbemutatóit, majd hónapokkal később Cannesban kulminálódott a világbotrány: a rendező egyszerre intett be a vallásos embereknek és a nőknek, illetve idealizálta a párkapcsolaton belüli erőszakot és nemi erőszakot. Nézzük meg, mi is okozta a botrányt az ortodox közösségben nevelkedett Bess, és az olajfúró "idegen", egy baleset következtében lebénult Jan toxikus szerelmi történetében!

Lars von Trier filmjét világsztár hagyta el

A történet alapját egy valódi skót legenda ihlette, amelyet von Trier egy könyvben olvasott.

A rendező eredetileg trilógiában gondolkodott, ez lett az úgynevezett „Aranyszív-trilógia” első darabja. A további részei: Idióták és Táncos a sötétben.

A történet bár az 1970-es évek Skóciájában játszódik, de a külső jelenetek nagy részét Dániában vették fel.

Bess szerepére eredetileg Helena Bonham Carter volt a kiszemelt, de végül visszalépett a meztelen jelenetek és a botrány szaga miatt.

Miután számos ismert színésznő meghátrált, így kapta meg a főszerepet az akkor szinte ismeretlen Emily Watson.

Ez volt élete első filmszerepe, Emily Watson alakításáért Oscar-jelölést kapott, rögtön a debütálásával!

Jan szerepét Stellan Skarsgård játszotta, aki később von Trier egyik állandó és kedvenc színésze lett.

szerepét játszotta, aki később von Trier egyik állandó és kedvenc színésze lett. A stáb szerint Watson annyira beleélte magát a kissé visszamaradott, a testét végül a lebénult szerelme és Isten akarata szerint kiárusító Bess szerepébe, hogy a forgatás alatt pszichológus segítette a traumatizált színésznőt.

A rendező hírhedten kemény módszerekkel dolgozott, hogy érzelmileg kifacsarja a színészeit, többeknek szakember segítségére volt szüksége a forgatás alatt. Ugyanezt történt a Dogville felvélelei alatt, ahol Nicole Kidmant és a stáb tagjait napvégi gyónásra kényszerítette a direktor.

A kézikamerás, szemcsés képi világ szándékosan dokumentarista hatást kelt.

Bár nyíltan támadja és űz gúnyt a film az egyházból, a templomi jeleneteket valódi presbiteriánus közösségben vették fel.

Állítása szerint a zárójelenet misztikus harangjai, amik CGI-trükkel készültek, ezt próbálták ellensúlyozni.

Hatalmas botrány volt a film, többen kivonultak a vetítésről, mégis 1996-ban elnyerte a Cannes-i Filmfesztivál Nagydíját. Emily Watson Európai Filmdíjat kapott az alakításáért.

A kritikusok szerint a szexualitás és vallás ábrázolása miatt több országban botrányt kavart, egyesek nőgyűlölőnek nevezték a filmet, mások feminista remekműként értelmezték. Von Trier később úgy nyilatkozott: Bess figurája számára Krisztus-szerű mártírkarakter.