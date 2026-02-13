Margot Robbie és Jacob Elordi szadomazo szerelmétől mindannyian lekaparjuk a falat

Emily Brontë regényének nem készült még igazán hű adaptációja, az 1939-es Örökké… című klasszikus is csak a mű fő vonulatának számító szerelmi szálat tudta kiemelni. Margot Robbie és Jacob Elordi Üvöltő szelekje szintén erre épít, ám a rendező, Emerald Fennell ügyesen húzza be a nézőt Catherine és Heathcliff soha véget nem érő, már-már szadomazochisztikus románcába.

Margot Robbie és Jacob Elrodi párosa lenyűgöző (Fotó: Warner Bros. Pictures / Entertainment Pictures)

Margot Robbie bevállalta

Fennell és Robbie együttműködése nem új keletű, fontos is kiemelni, ugyanis az Üvöltő szelek nagyon női film lett, de hamarosan részletesebben is kifejtjük. Jött az Ígéretes fiatal nő című kortárs feminista revans a komplett férfinem ellen Carey Mulligan frenetikus alakításával, amiért Fennell el is vitte a forgatókönyvírói Oscart, Robbie pedig producerként aratta le a babérokat.

A vágyakozás filmje lett az Üvöltő szelek (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A rendezőnő következő filmje, a Saltburn sokaknál kiverte a biztosítékot és durván megosztotta a közönséget; Barry Keoghan meztelen tánca, menstruációs jelenete, friss sírhellyel való szexelése, valamint Jacob Elordi fürdővizének kiszürcsülése önkielégítés után jogosan volt az év botrányfilmje. Erre a filmre is Robbie kalapozta össze a pénzt Fennellnek, akire viszont lecsapott Hollywood, sőt Robbie is kötélnek állt: nemcsak producere, de főszereplője is lett a könyvadaptációnak.

Alison Olvier rendesen kiveri a biztosítékot (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A két korábbi filmjének egy szalonképesebb változata lett az Üvöltő szelek, amely mellőzi a Saltburn explicit durvaságait, ám egy átlag hollywoodi filmhez képest bőven kiveri a biztosítékot. Ahogy várható volt, az USA kritikusait megosztotta a film, többen erősen le is húzták, pedig az Üvöltő szelek minden kisebb hibája ellenére már most az év egyik legfontosabb alkotása.

Catherine és Heathcliff kapcsolata fizikai határokat sem ismer (Fotó: Warner Bros. Pictures / Entertainment Pictures)

Margot Robbie szex helyett nagyokat nyög

Fennell nem kímél: már a stáblista első nyögéseivel – és annak tulajdonosával – egy perverz, fekete humorú hangulatot ad a filmnek. Nem kell sok idő, és már a lecsúszóban lévő úrilány, Catherine és a nincstelen, befogadott Heathcliff évődései közepette találjuk magunkat. A lány talpraesett, praktikus, ám sokszor finoman szólva sem szimpatikus, aminek az alaphangulatát erőszakos, piás apja adja meg, amikor bemutatja neki a fiút.

Nevezd el nyugodtan, ő lesz a te házikedvenced!

Ez az egy mondat hűen tükrözi a két fiatal szerelmét: a nyafka lány nagyjából a nulladik pillanattól kezdve szerelmes a férfiba, aki ha azt kérné tőle, hogy ugorjon érte a kútba, akkor azt dupla szaltóval tenné. Heathcliff a rejtélyes „drog” a nők számára: nem férjalapanyag, főleg nem a 19. században, amikor rang nélkül csak egy senki, akihez Catherine csak lealacsonyodni tudna. Mégis mágnesként tapadnak egymáshoz hosszú éveken keresztül, miközben a nő már nagyban házas, a férfi pedig évekre eltűnik, majd módos férfiként tér vissza, hogy módszeresen kínozza vágya tárgyát. Catherine be is száll a játékba, azonban hamar rá kell jönnie, hatalmas hibát követett el korábban.