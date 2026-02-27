Hírlevél
Meryl Streep

Megnevezték korunk Meryl Streepjét: Kenneth Branagh szerint ő lehet a díva utódja!

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
Gyönyörű, merész és nem fél új szerepeket kipróbálni. Kenneth Branagh szerint Jodie Comer korunk Meryl Streepje. Mutatjuk, miért gondolta így az Oscar-díjas színész-rendező!
Meryl StreepJodie ComerAz Ördög Pradát viselKenneth Branagh

A filmtörténet legnagyobb színésznőjéhez hasonlítani valakit, valljuk be nem kis bók Hollywoodban. A minap Kenneth Branagh a legendás Meryl Streephez hasonlította legújabb filmje főszereplőnőjét. A szerencsés pedig nem más, mint Jodie Comer, akivel jelen pillanatban egy új pszichothrilleren dolgozik az Oscar-díjas színész-rendező.

Meryl Streep, December 1, 2025, London, London, United Kingdom: Jodie Comer arriving at The Fashion Awards in London. (Credit Image: © Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)
Jodie Comer korunk Meryl Streepje (Fotó: Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)

Meryl Streep filmjei is inspirálták Jodie Comert

A 32 éves angol színésznőt a közönség a Megszállottak viadala (Killing Eve) című szériából ismerheti, a Grace klinikából ismert Sandra Oh partnereként. Ebben egy pszichopata, ám valahol mégis nagyon törékeny és extravagáns bérgyilkost alakított. A sorozat sikere után felkapták a színésznőt: Emmy-díjat nyert, és Hollywood is felfedezte. Olyan filmekben játszott, mint a Ryan Reynolds-féle Free Guy, vagy Ridley Scott Az utolsó párbaj című filmje, ahol Matt Damon és Adam Driver karakterei vetélkedtek érte. Legutóbb pedig a 28 évvel később című zombihorror női főszerepében bizonyította tehetségét.

28 January 2026. Sir Kenneth Branagh attends the "Finding Harmony: A King's Vision" Windsor Castle Premiere at Windsor Castle on January 28, 2026 in Windsor, England. Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-178
Kenneth Branagh-nak van összehasonlítási alapja (Fotó: KGC-178/213916-5)

Az Oscar-díjas Meryl Streep után szabadon?

Kenneth Branagh már régóta felfigyelt a színésznőre, sőt évekkel ezelőtt felajánlott neki egy szerepet a Halál a Níluson című Poirot-kalandban, amit Comernek akkor vissza kellett utasítania, ugyanis az ütközött a Megszállottak viadala forgatásával. A 65 éves északír direktor azonban nem mondott le Comerről, sőt legújabb filmjének, a The Last Disturbance of Madeline Hynde című pszichothrillernek a főszerepét is neki adta. A forgatás már tavaly lezajlott, a tervek szerint idén bemutatják a filmet. A készülő produkció kapcsán Branagh a The Times-nak dicsérte a színésznőt, és Meryl Streephez hasonlította őt.

Szerencsésnek tartom magam, hogy karrierjének ebben a szakaszában együtt dolgozhattam vele. Ahogy valaki egyszer mondta a fiatal Streepről: Bárcsak részem lenne a jövőjéből!

– utalt ezzel Branagh arra, hogy Comer tehetsége a fiatal Streepre emlékezteti.

Meryl Streep és Kenneth Branagh együtt

Picture MUST credit:  20th Century Studios Here’s the full trailer for the eagerly awaited Devil Wears Prada 2 movie set 20 years after the first. Characters Miranda, Andy, Emily and Nigel p[played by Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt and Stanley Tucci return to New York City and the offices of Runway Magazine . It follows Streep’s character Miranda Priestly's struggle against Emily Charlton, played Blunt, her former assistant turned rival executive. They must also compete for advertising revenue amidst declining print media while Miranda nears retirement. Meanwhile Hathaway’s character Andy Sachs returns to Runway as a features editor after being an on-the-road reporter to assist Miranda and Tucci’s Nigel. The original movie came out in 2026. The movie opens on May 1. Picture supplied by JLPPA
A kortalan díva korunk egyik legnagyobb sztárja (Fotó: JLPPA/Bestimage/00741744)

A színész-rendezőnek lehet is összehasonlítási alapja a 76 éves díva és Comer tehetsége között, ugyanis a két legenda egy párt alakít Az ördög Pradát visel második részében. A folytatás 20 évvel az első rész után játszódik, és a hírek szerint Kenneth Branagh a rémisztő Miranda Priestly új férjét alakítja. Az eddig kiadott kedvcsinálókban még nem láthattuk a színészt, de minden bizonnyal izgalmas lesz a párosuk.

Meryl Streep Az ördög Pradát visel 2-ben 2026. április 30-án látható a magyar mozikba.

 

 

 

