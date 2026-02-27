Megnevezték korunk Meryl Streepjét: Kenneth Branagh szerint ő lehet a díva utódja!

A filmtörténet legnagyobb színésznőjéhez hasonlítani valakit, valljuk be nem kis bók Hollywoodban. A minap Kenneth Branagh a legendás Meryl Streephez hasonlította legújabb filmje főszereplőnőjét. A szerencsés pedig nem más, mint Jodie Comer, akivel jelen pillanatban egy új pszichothrilleren dolgozik az Oscar-díjas színész-rendező.

Jodie Comer korunk Meryl Streepje (Fotó: Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)

Meryl Streep filmjei is inspirálták Jodie Comert

A 32 éves angol színésznőt a közönség a Megszállottak viadala (Killing Eve) című szériából ismerheti, a Grace klinikából ismert Sandra Oh partnereként. Ebben egy pszichopata, ám valahol mégis nagyon törékeny és extravagáns bérgyilkost alakított. A sorozat sikere után felkapták a színésznőt: Emmy-díjat nyert, és Hollywood is felfedezte. Olyan filmekben játszott, mint a Ryan Reynolds-féle Free Guy, vagy Ridley Scott Az utolsó párbaj című filmje, ahol Matt Damon és Adam Driver karakterei vetélkedtek érte. Legutóbb pedig a 28 évvel később című zombihorror női főszerepében bizonyította tehetségét.

Kenneth Branagh-nak van összehasonlítási alapja (Fotó: KGC-178/213916-5)

Az Oscar-díjas Meryl Streep után szabadon?

Kenneth Branagh már régóta felfigyelt a színésznőre, sőt évekkel ezelőtt felajánlott neki egy szerepet a Halál a Níluson című Poirot-kalandban, amit Comernek akkor vissza kellett utasítania, ugyanis az ütközött a Megszállottak viadala forgatásával. A 65 éves északír direktor azonban nem mondott le Comerről, sőt legújabb filmjének, a The Last Disturbance of Madeline Hynde című pszichothrillernek a főszerepét is neki adta. A forgatás már tavaly lezajlott, a tervek szerint idén bemutatják a filmet. A készülő produkció kapcsán Branagh a The Times-nak dicsérte a színésznőt, és Meryl Streephez hasonlította őt.

Szerencsésnek tartom magam, hogy karrierjének ebben a szakaszában együtt dolgozhattam vele. Ahogy valaki egyszer mondta a fiatal Streepről: Bárcsak részem lenne a jövőjéből!

– utalt ezzel Branagh arra, hogy Comer tehetsége a fiatal Streepre emlékezteti.

Meryl Streep és Kenneth Branagh együtt

A kortalan díva korunk egyik legnagyobb sztárja (Fotó: JLPPA/Bestimage/00741744)

A színész-rendezőnek lehet is összehasonlítási alapja a 76 éves díva és Comer tehetsége között, ugyanis a két legenda egy párt alakít Az ördög Pradát visel második részében. A folytatás 20 évvel az első rész után játszódik, és a hírek szerint Kenneth Branagh a rémisztő Miranda Priestly új férjét alakítja. Az eddig kiadott kedvcsinálókban még nem láthattuk a színészt, de minden bizonnyal izgalmas lesz a párosuk.