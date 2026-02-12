Molnár Ferenc legendás darabjával hódít Kirk kapitány a vásznon

Csupa meglepetést tartogatott az idei Sundance Filmfesztivál. A mustrán többek között a Star Trek-filmek Kirk kapitányaként ismert Chris Pine is feltűnt, méghozzá egy magyar vonatkozású alkotással, amely Molnár Ferenc Carousel című művéhez kapcsolódik. A magyar közönség számára a Liliom címen ismert darabot az ötvenes években musical formájában is feldolgozták, és immár több mint nyolcvan éve hódítja meg a világ színpadait.

Chris Pine új filmjét Molnár Ferenc műve ihlette (Fotó: KGC-356/213168-5)

Chris Pine Molnár Ferenc darabjában játszik

Chris Pine Carousel című filmjéről egyelőre kevés információ látott napvilágot a 2026-os Sundance-bemutatót követően. Annyi bizonyos, hogy romantikus drámáról van szó, amelyet az 1945-ös Rodgers-Hammerstein-musical ihletett. Az új feldolgozás azonban nem zenés film, inkább a Liliom egyes motívumait emeli át a történetbe a hírek szerint. A produkciót Rachel Lambert írta és rendezte, a főbb szerepekben Jenny Slate, Abby Ryder Fortson és a Grace és Frankie sorozatból ismert Sam Waterston látható.

Molnár Ferenc Liliom című műve több hollywoodi filmet is inspirált (Fotó: Snap/Snap)

Érdemes felidézni, hogy Molnár Ferenc klasszikusát már 1956-ban filmre vitték Carousel címmel, Gordon MacRae és Shirley Jones főszereplésével. Az akkori alkotás nagy sikert aratott, története nagyrészt a Liliom alapján született, amelyhez a Rodgers-Hammerstein szerzőpáros írta a zenét és a dalszövegeket. A két zeneszerző alakja legutóbb az Ethan Hawke főszereplésével készült, Oscar-jelölt Blue Moon című filmben tűnt fel, ahol egy jelenetben meg is említik, hogy ez lesz a következő közös projektjük.

Arról, hogy Pine filmje mennyit merít a magyar szerző legendás művéből, egyelőre csak néhány kritikus és rajongó beszámolója árulkodik. A produkció megosztó, inkább elmarasztaló kritikákat kapott, és még nem érkezett hír arról, hogy talált-e forgalmazót a függetlenfilmes fesztiválon. Ennek ellenére jó esély mutatkozik arra, hogy a Carousel még idén az amerikai mozik műsorára kerülhet.



