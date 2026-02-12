„Imádtuk a csajokat, a piát, kerültük a zsarukat” – Nagy Feró megszólalt a Hobo-filmről

Február 13-án, Földes László Hobo 81. születésnapján debütál a Duna televízió műsorán az Úton lenni boldogság című road movie, mely a zenész karrierjének fontos mérföldköveit nyomon követve igyekszik másfél óra játékidőbe sűríteni ezt a rendívül terjedelmes életművet. A film kapcsán beszélgettünk a Beatrice zenekar frontemberével, Nagy Feróval, aki az első sorból figyelhette Hobo karrierjének alakulását.

Nagy Feró mindenképpen megnézi Hobo filmjét (Fotó: Polyák Attila)

Nagy Feró és Hobo együtt kezdték

Nagy Feró és Hobo fej-fej mellett haladva kezdték a szakmát. Ugyan a film címe Úton lenni boldogság, de Feró számára ez az út korántsem volt olyan boldog. A két magyar rocklegenda a ‘70-es években indult, bár merőben más műfajokat képviseltek, a rock and roll szeretete és a szocialista rezsim alatti alkotás nehézségei összekovácsolták őket. Nagy Feró a Beatrice zenekar frontembereként egy provokatívabb, punkosabb vonalat képviselt, míg Hobo inkább a blues felé húzott, szövegei sokszor az irodalmi hagyományból táplálkoztak, főként József Attila, Francois Villon és Viszockij művei hatottak rá, melyekből saját feldolgozásokat is készített. A rendszer által sokszor vasmarokban tartott zenei színtér egyik alkotót sem kímélte, Nagy Feró felidézett nekünk egy konkrét esetet is, amikor Hobo megpróbálta kijátszani a regnáló hatalom kikötését.

“Minket nem fogadott be a Zenész Szakszervezet. A Szakszervezet rendezett egy nagy bulit. Hobonak volt egy nagyon pozitív jelzése, és azt mondta, nem ért azzal egyet, hogy mi innen ki vagyunk taszítva. Ezért lépjek fel vele a nagy szakszervezeti bulin. Én nem vállaltam el, azt mondtam, ha én itt most fellépek, akkor elfogadom azt, hogy engem és a zenekaromat erről a rendezvényről kitiltott a rendőrség. Mint ahogy ez később kiderült, talán a Presser Gabi [Presser Gábor] mondta, hogy a rendőrség kérése volt, hogy mindent lehet, csak a Beatrice zenekart nem.”

Nagy Feró és zenekara, a Beatrice hatalmas szálka volt a rendszer szemében (Fotó: Fortepan / Ambrus Tibor / Fortepan / Ambrus Tibor)

Ilyen és ehhez hasonló történetekből biztosan nem lesz hiány Hobo filmjében sem. Szinte lehetetlennek tűnik egy ekkora életművet belefoglalni egyetlen filmbe, ennek nehézségeit az Úton lenni boldogság rendezője, Szederkényi Olga is megélte.