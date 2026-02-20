Karrier helyett család: Nicolas Cage milliókat utasított vissza gyermekei miatt

A kilencvenes és kétezres évek filmes világa szinte elképzelhetetlen lenne a sztár átható tekintete nélkül, a néhai legendás Józsa Imre magyar hangjával. Nicolas Cage filmjei évtizedekig kasszasikerek voltak, ám a 2010-es évektől egyre gyatrább szerepeket választott a színész, és szép lassan eltűnt az élvonalból. Az utóbbi éveben ismét életjeleket mutat a karrierje, hála az olyan független alkotásoknak, mint Az álmaid hőse vagy a Longlegs: A rém című sikerfilmeknek. Cage számos gigasikert utasított vissza karrierje csúcsán, ugyanis a 20 millió dolláros gázsinál is fontosabb volt a családi élete.

Nicolas Cage sok nehéz döntést hozott meg a családja miatt (Fotó: Burt Harris)

Nicolas Cage családja miatt utasított vissza szerepeket

Mátrix

Fél Hollywoodot megjárta a Wachowski testvérek korszakalkotó forgatókönyve. A legesélyesebb jelöltek közt Will Smith és Nicolas Cage voltak. Cage érdeklődött is a szerep iránt, ám az apaság fontosabb volt számára. Kisfia akkoriban született, és nem akarta hosszú időre magára hagyni a picit és annak édesanyját az ausztráliai forgatási munkálatok miatt. Keanu Reeves végül lecsapott a szerepre, az ő Neója nélkül már elképzelhetetlen lenne a piros és kék pirula filozófiája.