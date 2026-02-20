Hírlevél
Karrier helyett család: Nicolas Cage milliókat utasított vissza gyermekei miatt

A szebb napokat is látott 61 éves színész több évtizedig Hollywood királyi trónján ült. Nicolas Cage kasszasikereket mondott vissza, legtöbbször a családja boldogsága miatt.
A kilencvenes és kétezres évek filmes világa szinte elképzelhetetlen lenne a sztár átható tekintete nélkül, a néhai legendás Józsa Imre magyar hangjával. Nicolas Cage filmjei évtizedekig kasszasikerek voltak, ám a 2010-es évektől egyre gyatrább szerepeket választott a színész, és szép lassan eltűnt az élvonalból. Az utóbbi éveben ismét életjeleket mutat a karrierje, hála az olyan független alkotásoknak, mint Az álmaid hőse vagy a Longlegs: A rém című sikerfilmeknek. Cage számos gigasikert utasított vissza karrierje csúcsán, ugyanis a 20 millió dolláros gázsinál is fontosabb volt a családi élete. 

Nicolas Cage, January 5, 2025, Beverly Hills, California, USA: Riko Shibata and Nicolas Cage on the red carpet at the 82nd Annual Golden Globe Awards held on January 5, 2025 at The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. BURT HARRIS/BNS/PI (Credit Image: © PI via ZUMA Press Wire)
Nicolas Cage sok nehéz döntést hozott meg a családja miatt (Fotó: Burt Harris)

Nicolas Cage családja miatt utasított vissza szerepeket

Mátrix

Fél Hollywoodot megjárta a Wachowski testvérek korszakalkotó forgatókönyve. A legesélyesebb jelöltek közt Will Smith és Nicolas Cage voltak. Cage érdeklődött is a szerep iránt, ám az apaság fontosabb volt számára. Kisfia akkoriban született, és nem akarta hosszú időre magára hagyni a picit és annak édesanyját az ausztráliai forgatási munkálatok miatt. Keanu Reeves végül lecsapott a szerepre, az ő Neója nélkül már elképzelhetetlen lenne a piros és kék pirula filozófiája. 

1999; The Matrix. Original Film Title: The Matrix, PICTURED: KEANU REEVES, Composer: Don Davis, Director: Larry Wachowski, IN CAST: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Hugo Weaving, Gloria Foster, Marcus Chong, Paul Goddard, Robert Taylor, Julian Arahanga, Matt Doran, Belinda Mcclory, Anthony Ray Parker
Keanu Reeves feszít a világ legjobb sci-fijében (Fotó: ROADSHOW FILM LIMITED / Entertainment Pictures)
