Ománi Filmest: egyedülálló élményben volt része a látogatóknak

Február 11-én, szerdán, első alkalommal került megrendezésre az Uránia Nemzeti Filmszínházban az Ománi Filmest, mely többek között az Oman Film Society és az Ománi Szultánság Budapesti Nagykövetségének együttműködésével jött létre.

Új hagyomány teremtődött az Ománi Filmesttel Magyarországon (Fotó: Instagram)

Ománi Filmest első alkalommal Magyarországon

Az Est megnyitóján felszólalt Őexcellenciája Malallah bin Mahmood Al Balushi nagykövet úr, az Oman Film Society elnöke Mohammed bin Abdullah al Ajmi, és az esemény egyik magyar főszervezője, Dombóvári Tamás fotográfus, aki a Maszkati Műszaki és Természettudományi Egyetemen vezet fotóklubbot. Az Est során 9 ománi alkotó rövidfilmjét tekinthették meg a látogatók, hallhattak hamisítatlan arab muzsikát, valamint az egyetemi fotóklub alkotásaiból nyílt kiállítást is megtekinthették. Az Ománi Filmest első alkalommal került megrendezésre, de a szervezők reményei szerint nem utoljára. A nagykövet és felszólaló társai is mind azt hangsúlyozták, a jövőben is fontosnak tartják majd az ománi-magyar kulturális és művészeti kapcsolatok kiépítését és erősítését.

Őexcellenciája Malallah bin Mahmood Al Balushi nagykövet úr a kultúrák közötti együttműködésről beszélt az Ománi Filmesten (Fotó: Ománi Szultánság Budapesti Nagykövetsége)

Ománi Filmest: új kultúrát ismerhetett meg a közönség

A 9 rövidfilm között voltak fiktív és dokumentarista jellegű alkotások is. Megtudhattuk, milyen körültekintő eljárással készül a rózsavíz a Jebel Akhdar hegységben a Mohammed Al-Ajmi rendezte Duhjan Al-Ward című filmből, és Mohammed Al-Ghafri rendező jóvoltából a Black Liver című dokuból kiderült, hogy a számos egészségügyi és kozmetikai célra használt kohl is gondos kézműves terméke az Ománi Szultanátusnak, melyet a mai napig a családon belül átadott tudással készítenek az asszonyok. A levetített filmek közül az egyik legkiemelkedőbb alkotás Haitham Sulaiman rendezése, a Water Religion, mely egy fiktív történetet mesél el. Főhősünk Issa, egy vak fiú, aki elszántan útra kelne, hogy megkeresse halász édesapját, aki eltűnt a tengeren, édesanyja és a falubeliek azonban próbálják visszatartani a veszélyes vállalkozástól. Legjobb barátja, Zahra biztatja a fiút, de a lánynak eközben szembe kell néznie saját közelgő halálával is. A sors fonalát közben a helyi mitológia rettegett alakjai, a dzsinnek szövögetik, akiket a falu népe félelemmel vegyes tisztelettel övez. Issa ebben a babonákkal átszőtt környezetben próbál navigálni álom és valóság között, ebben furcsa útitársául szegődik a „falu bolondja”, Sabeet.