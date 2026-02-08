Ezeket a filmeket elátkozták: halálesetek és gyilkosságok nehezítették ezeket a forgatásokat

A hollywoodi filmek forgatása sosem volt egyszerű menet, de akadnak köztük igazi elátkozott produkciók. Az ördögűző című horror vagy a Poltergeist csak egy-egy eset, amelyek valóban horrorisztikus körülmények között készültek.

Az ördögűző színésznői maradandó károsodást szenvedtek (fotó: Warner Bros / NORTHFOTO)

Az ördögűző színészei törték-zúzták magukat

Az 1973-as film forgatása hosszú hónapokat csúszott, ugyanis sokak szerint az ördög sem akarta, hogy elkészüljön. Tűzesetek, súlyos sérülések és idegösszeomlások nehezítették a stáb munkáját. A díszlet nagy része rejtélyes tűzben leégett, csak Regan szobája maradt meg. Linda Blair és a Mundruczó Kornéllal forgató Ellen Burstyn gerincsérülést szenvedett a rángatógéptől, a most 93 éves sztár maradandó hátsérülést szerzett. A forgatás alatt kilenc, a produkcióhoz köthető ember halt meg. Bizony az ördög nem alszik. Az idegileg kikészült stábhoz valódi papot hívtak a producerek, hogy áldja meg őket és a díszletet.