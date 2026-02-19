Sztárom a párom: hollywoodi sztárpárok, akik közös erővel hódították meg a közönséget

A szerelem az álomgyárban néha duplán kifizetődő. Akadnak olyan hollywoodi sztárpárok, akik külön-külön is sikeresek, de igazán akkor működnek, amikor együtt alkotnak valami nagyot. Náluk a forgatás nem munkaidő, hanem közös játszótér, a kémia pedig nemcsak a magánéletben, hanem a vásznon is tökéletesen működik.

Emily Blunt és John Krasinski az egyik legkedveltebb hollywoodi sztárpár (Fotó: Corine Solberg / PA Wire)

Öt hollywoodi sztárpár, akiket imádunk a vásznon is!

Emily Blunt és John Krasinski

Az egyik legszimpatikusabb páros kétségtelenül Emily Blunt és John Krasinski. A kapcsolatuk 2008-ban indult, és gyorsan kiderült: nemcsak szerelmesek, hanem kreatív szövetségesek is. A nagy dobásuk a 2018-as Hang nélkül című horrorfilm volt, amelyben Blunt főszereplőként, Krasinski pedig rendezőként és színészként is bizonyított. A film minimális költségei ellenére 350 millió dollárt termelt világszerte. A folytatásban is együtt dolgoztak, sőt hamarosan készül a harmadik rész is. Blunt és Krasinski számos fórumon nyíltan beszélnek, hogy a közös munka megerősítette a házasságukat.