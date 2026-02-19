Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Ezt tudnia kell!

Most már biztos: megérezzük, hogy nem jön olaj a Barátság-vezetéken – erre kell felkészülni

Tom Hanks

Sztárom a párom: hollywoodi sztárpárok, akik közös erővel hódították meg a közönséget

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Külön-külön is sikeresek, de együtt pláne imádják őket a rajongók. Hollywoodi sztárpárok, akik imádnak együtt dolgozni, és milliókat hozott a szerelmük és a közös munkájuk is a konyhára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tom HanksTom HollandGoldie HawnEmily BluntZendaya

A szerelem az álomgyárban néha duplán kifizetődő. Akadnak olyan hollywoodi sztárpárok, akik külön-külön is sikeresek, de igazán akkor működnek, amikor együtt alkotnak valami nagyot. Náluk a forgatás nem munkaidő, hanem közös játszótér, a kémia pedig nemcsak a magánéletben, hanem a vásznon is tökéletesen működik.

hollywoodi sztárpár, John Krasinski and Emily Blunt attending the 83rd Golden Globes awards at The Beverly Hilton in Beverly Hills, Los Angeles, California, USA. Picture date: Sunday January 11, 2026. globes globe
Emily Blunt és John Krasinski az egyik legkedveltebb hollywoodi sztárpár (Fotó: Corine Solberg / PA Wire)

Öt hollywoodi sztárpár, akiket imádunk a vásznon is!

Emily Blunt és John Krasinski

Az egyik legszimpatikusabb páros kétségtelenül Emily Blunt és John Krasinski. A kapcsolatuk 2008-ban indult, és gyorsan kiderült: nemcsak szerelmesek, hanem kreatív szövetségesek is. A nagy dobásuk a 2018-as Hang nélkül című horrorfilm volt, amelyben Blunt főszereplőként, Krasinski pedig rendezőként és színészként is bizonyított. A film minimális költségei ellenére 350 millió dollárt termelt világszerte. A folytatásban is együtt dolgoztak, sőt hamarosan készül a harmadik rész is. Blunt és Krasinski számos fórumon nyíltan beszélnek, hogy a közös munka megerősítette a házasságukat. 

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!