Ki az a férfi, aki legyőzte Leonardo DiCapriót és Timothée Chalamet-t?

A legfőbb esélyes Leonardo DiCapriót és Timothée Chalamet-t pipálta le tegnap este egy angol színész. A 33 éves Robert Aramayo egy este alatt robbant be a sztárvilágba.
A meglepő fordulatok éjszakája volt a 2026-os BAFTA-gála tegnap este Londonban. A nagyesélyes Leonardo DiCaprio vagy Timothée Chalamet helyett Robert Aramayo vihette haza az „angol Oscarnak” is becézett filmes díjat az I Swear című életrajzi tragikomédiáért. A 33 éves színész ezzel a legnagyobb filmeseket utasította maga mögé az átadón, sőt itt nem állt meg: az Angliában hatalmas sikernek örvendő filmért a legjobb feltörekvő csillagnak járó elismerést is ő kapta, amit a nézők szavaztak meg. Csibészes arca sokaknak ismerős lehet egy-két sikeres HBO Max és Amazon Prime sorozatból, de a díj és az I Swear után szinte biztos, hogy új szupersztár született tegnap este.

Robert Aramayo, with the Leading Actor and EE Rising Star awards for I Swear at the EE BAFTA Film Awards 2026, Royal Festival Hall. Credit: Doug Peters/EMPICS
Robert Aramayo duplázott a BAFTA 2026-on (Fotó: Doug Peters)

Robert Aramayo Leonardo DiCaprio ellen nyert

A fogadóirodák szerint Timothée Chalamet a pucér fenekével és Leonardo DiCaprio temus forradalmárja volt a legesélyesebb a Marty Supreme és a Egyik csata a másik után című filmekkel. A BAFTA azonban szereti borítani a papírformát, de arra senki sem számított, hogy a szinte ismeretlen Robert Aramayo az I Swear című filmjével fogja hazavinni a legjobb színésznek járó díjat. A 33 éves színész szinte sokkos állapotban lépett színpadra, ugyanis az esélytelenek nyugalmával várta az eredményt. Azt hitte, DiCaprio, Chalamet vagy Ethan Hawke viszi el a díjat, utóbbit ki is emelte a beszédében, ugyanis Hawke Juilliard Egyetemen tartott beszéde inspirálta Aramayót, hogy tartson ki az álmai mellett.

February 22, 2026: 2026 BAFTA Film Awards press room at the Royal Festival Hall, Southbank Centre..Featuring: Robert Aramayo and Ethan Hawke.Where: London, United Kingdom.When: 22 Feb 2026.Credit: Cover Images (Credit Image: © Cover Images via ZUMA Press)
Mentorát, Ethan Hawke-ot is legyőzte a 33 éves színész (Fotó: Cover Images via ZUMA Press)

Robert Aramayo BAFTA-sikere

A 33 éves színész I Swear című filmjét már hónapok óta vetítik Angliában, ahol hatalmas sikernek örvend az életrajzi alkotás, amely a neves Tourette-szindróma aktivista, John Davidson igaz történetét dolgozza fel. A cselekmény az 1980-as évek Skóciájában játszódik, ahol a 15 éves John élete fenekestül felfordul, amikor súlyos, kontrollálhatatlan fizikai és verbális tikkek jelentkeznek nála. Abban az időben a Tourette-szindrómát még az orvosok is alig ismerték, így Johnt a környezete és saját családja is megbélyegezte, kirekesztette. A film bemutatja küzdelmét az elszigeteltséggel, a bántalmazásokkal és a társadalmi elutasítással. A férfi évtizedeken át tartó munkásságát 2019-ben a néhai II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom Rendjének tagjává (MBE) választva ismerte el.

Robert Aramayo filmjei

A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűi című sorozatban ismerte meg a nagyközönség (Fotó: Prime)

A színészt a Trónok harca rajongói már ismerhetik, ugyanis több részen keresztül alakította az ifjú Ned Starkot a szériában. A 2020-as évek elején kezdték felfedezni, amikor Az üres ember című horrorban, illetve a King’s Man: A kezdetek című filmben kapott fontos szerepet. Az I Swear hozta meg számára az első igazi, nagy volumenű főszerepet, miközben 2022 óta az Amazon Prime nézői A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűi című széria Elrondjaként ismerhetik. Az IMDb szerint Aramayónak jelenleg nincs előjegyzésben új filmje, de van egy érzésünk, hogy a 2026-os BAFTA után gyorsan sok kiváló forgatókönyv és szerep találja majd meg a színészt.

 

 

