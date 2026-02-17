Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Fontos

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

Robert Duvall

Hollywoodi átverés: Robert Duvall orbitális kamuval került be A Keresztapába

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szinte hihetetlen, mire képes egy igazi hollywoodi barátság. A 95 éves korában elhunyt Robert Duvall például egy ígéretnek köszönhetően lett világsztár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robert DuvallA KeresztapaFrancis Ford CoppolaMarlon Brando

Az egész filmesvilág feketébe borult tegnap, miután a legendás színész Robert Duvall meghalt. A 95 évesen elhunyt világsztár zseniális szerepei között számos klasszikus található, de a nagyközönség leginkább A keresztapa első és második részében ismerte meg Tom Hagen szerepében. A színész korábban is megbízható karakterszínész volt az álomgyárban, ám az igazi siker 40 fölött érkezett meg, méghozzá barátja, Francis Ford Coppola kitartó és trükkös természetének köszönhetően. 

Robert Duvall
Robert Duvall A keresztapa után lett világsztár (Fotó: imdb.com)

Így lett Robert Duvall A keresztapa sztárja

A legendás film főbb szerepeire fél Hollywood bejelentkezett, függetlenül attól, hogy Francis Ford Coppola akkoriban még nem számított híres rendezőnek, inkább egy szépreményű titánnak. Miután kiderült, hogy Marlon Brando alakítja a maffiacsalád fejét azonban fordult a kocka; bár a legendás színész nem volt a csúcson, de tudta, ezzel a szereppel újra az élvonalba kerülhet, így jelentősen ár alatt vállalta a szerepet. Azt azonban kevesen tudták, hogy már az ötlet pillanatában egy szerep biztosan ki volt osztva: Tom Hagen, a család fogadott ír-amerikai ügyvéd fiának alakja, Robert Duvallhoz került. Coppola és Duvall ugyanis 1969-ben már dolgozott együtt a szépreményű direktorral az Esőemberek című filmen. 

Jan. 1, 2011 - THE GODFATHER.TV/FILM STILL.MARLON BRANDO ROBERT DUVALL. SUPPLIED BY SMP/ PHOTOS(Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)
Marlon Brando mellett kapta élete szerepét (Fotó: Globe Photos)

Robert Duvall és James Caan barátsága

Külön érdekesség, hogy a rendező figyelmébe barátja és lakótársa, a néhai James Caan ajánlotta Duvallt, aki szintén támogatta, hogy A keresztapában szerepeljenek együtt, hiszen a rajongók tudják, hogy Caan a Corleone család forrófejű nagyfiúját, Sonnyt alakította a gengszterfilmben. Duvall annyira jól tudott együtt dolgozni Coppolával, hogy a direktor azonnal felajánlotta neki Hagen szerepét, ám a stúdió producerei nem voltak ennyire biztosak a döntésében. Coppola így castingot hirdetett Tom szerepére és számos ismertebb színészt meghallgatott, de valamiért mindig talált valami kivetni valót a próbafelvételek során. 

FILM TITLE: THE GODFATHER. 1972. DIRECTOR: Francis Ford Coppola. STUDIO: Paramount. PLOT: Mario Puzo's famous book comes to life in first of the Godfather trilogy. The saga of the ultimate Mafia family: The Corleone Crime Family. Vito Corleone is the aging don (head) of the Corleone Mafia Family. His youngest son Michael has returned from WWII just in time to see the wedding of Connie Corleone (Michael's sister) to Carlo Rizzi. All of Michael's family is involved with the Mafia, but Michael just wants to live a normal life. Drug dealer Virgil Sollozzo is looking for Mafia Families to offer him protection in exchange for a profit of the drug money. He approaches Don Corleone about it, but, much against the advice of the Don's lawyer Tom Hagen, the Don is morally against the use of drugs, and turns down the offer. This does not please Sollozzo, who has the Don shot down by some of his hit men. The Don barely survives, which leads his son Michael to begin a violent mob war against Sollozzo and tears the Corleone family apart. Won 3 Oscars including best picture. PICTURED: JAMES CAAN beating up his sister brother. Copyright: Â© Paramount Pictures (Credit Image: Â© Entertainment Pictures/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
James Caannak köszönheti az ismertséget (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

A casting persze kamu volt, Coppolának esze ágában nem volt mást behívni a szerepre, de igyekezett a producerek kívánságát kielégíteni. Végül megtörtek és teljesülhetett Coppola vágya. Leszerződhetett Robert Duvall-lal, aki így Brando, Caan valamint Al Pacino és a Diane Keaton mellett dolgozhatott a filmtörténet leghíresebb alkotásában. 

Robert Duvall és Francis Ford Coppola kapcsolata

Francis Ford Coppola and Robert Duvall are seen at 'Apocalypse Now' - 40 Years And Restoration at the 2019 Tribeca Film Festival in New York City. April 28, 2019 29
Hullámvölgyeik ellenére egész életükben barátok voltak Coppolával (balra) (Fotó: John Nacion/starmaxinc.com / NORTHFOTO)

Együttműködésük a folytatás alatt is kitartott, sőt az 1979-es Apokalipszis most című filmben is együtt dolgoztak, ahol Duvall a napalmimádó Kilgore ezredest alakította. Sokakat meglepett, hogy A keresztapa III. részében Duvall már nem tért vissza. Feszültség alakult ki Coppola és a színész között, aki ugyanakkor gázsit akart a szerepért, mint az addigra szupesztár-státuszban lévő Al Pacino. A film költségvetése így is elszállt, így Francis Ford Coppolának nehéz döntést kellett hoznia. 

Duvall karakterét megölte a harmadik részre, és nélküle forgott a film. A két legenda kapcsolata később rendeződött, sőt Coppola volt a producere 2002-ben Duvall rendezésének, a Bérgyilkos tangó című filmnek. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!