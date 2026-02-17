Hollywoodi átverés: Robert Duvall orbitális kamuval került be A Keresztapába

Az egész filmesvilág feketébe borult tegnap, miután a legendás színész Robert Duvall meghalt. A 95 évesen elhunyt világsztár zseniális szerepei között számos klasszikus található, de a nagyközönség leginkább A keresztapa első és második részében ismerte meg Tom Hagen szerepében. A színész korábban is megbízható karakterszínész volt az álomgyárban, ám az igazi siker 40 fölött érkezett meg, méghozzá barátja, Francis Ford Coppola kitartó és trükkös természetének köszönhetően.

Robert Duvall A keresztapa után lett világsztár (Fotó: imdb.com)

Így lett Robert Duvall A keresztapa sztárja

A legendás film főbb szerepeire fél Hollywood bejelentkezett, függetlenül attól, hogy Francis Ford Coppola akkoriban még nem számított híres rendezőnek, inkább egy szépreményű titánnak. Miután kiderült, hogy Marlon Brando alakítja a maffiacsalád fejét azonban fordult a kocka; bár a legendás színész nem volt a csúcson, de tudta, ezzel a szereppel újra az élvonalba kerülhet, így jelentősen ár alatt vállalta a szerepet. Azt azonban kevesen tudták, hogy már az ötlet pillanatában egy szerep biztosan ki volt osztva: Tom Hagen, a család fogadott ír-amerikai ügyvéd fiának alakja, Robert Duvallhoz került. Coppola és Duvall ugyanis 1969-ben már dolgozott együtt a szépreményű direktorral az Esőemberek című filmen.

Marlon Brando mellett kapta élete szerepét (Fotó: Globe Photos)

Robert Duvall és James Caan barátsága

Külön érdekesség, hogy a rendező figyelmébe barátja és lakótársa, a néhai James Caan ajánlotta Duvallt, aki szintén támogatta, hogy A keresztapában szerepeljenek együtt, hiszen a rajongók tudják, hogy Caan a Corleone család forrófejű nagyfiúját, Sonnyt alakította a gengszterfilmben. Duvall annyira jól tudott együtt dolgozni Coppolával, hogy a direktor azonnal felajánlotta neki Hagen szerepét, ám a stúdió producerei nem voltak ennyire biztosak a döntésében. Coppola így castingot hirdetett Tom szerepére és számos ismertebb színészt meghallgatott, de valamiért mindig talált valami kivetni valót a próbafelvételek során.

James Caannak köszönheti az ismertséget (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

A casting persze kamu volt, Coppolának esze ágában nem volt mást behívni a szerepre, de igyekezett a producerek kívánságát kielégíteni. Végül megtörtek és teljesülhetett Coppola vágya. Leszerződhetett Robert Duvall-lal, aki így Brando, Caan valamint Al Pacino és a Diane Keaton mellett dolgozhatott a filmtörténet leghíresebb alkotásában.