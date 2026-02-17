Hírlevél
Robert Duvall

Lehetett volna jobb is A keresztapa Robert Duvall szerint

A keresztapa Tom Hagenje csak egy dolgot bánt meg a szerepével kapcsolatban. Robert Duvall nem volt maximálisan megelégedve még a legnagyobb sikerével sem.
Robert Duvall nevéhez számos legendás karakter fűződik, de mind közül kiemelkedik A keresztapában alakított Tom Hagen szerepe. Alakítása elhozta neki a 7 Oscar-jelöléséből az elsőt és az életműve legfontosabb darabjává vált. Az átütő siker ellenére Duvall 30 évvel később a People magazinnak árulta el, hogy egy dolog mégis akad, amit sajnál A keresztapával kapcsolatban. 

Robert Duvall portréja.
Robert Duvall csak egy apró dolgot bánt A keresztapa Tom Hagenjeként (Fotó: Ian West / PA Wire)

Robert Duvall bánja, hogy így sikerült A keresztapa 

Nem kell eget rengető katasztrófára gondolni, A keresztapa valójában úgy tökéletes, ahogy van, nem véletlen, hogy a mai napig a filmtörténet egyik legfontosabb alkotásaként tartják számon. Az IMDB örökérvényű listája szerint minden idők 2. legjobban értékelt filmje, csupán A remény rabjai előzi be egy tizeddel. Robert Duvall egyetlen dolgot bán Tom Hagen karakterével kapcsolatban, ezt 2003-ban árulta el a People magazinnak. 

Csak azt kívánom, bár egy kicsit jobb parókám lett volna.

Ez is azt bizonyítja, hogy a 95 éves korában elhunyt színész sosem veszítette el legendás humorérzékét. Ettől a “fájdalmától” eltekintve már 1972-ben, a forgatás alatt is tisztában volt vele, hogy Francis Ford Coppola műremeke mekkora jelentőséggel bír. 

„Mindannyian tudtuk, hogy ez nagyot fog szólni. Azok voltak a szép idők.”

Al Pacino és Robert Duvall A keresztapa második részében.
Robert Duvall A keresztapa 2-ben is játszott Al Pacinóval (Fotó: Globe Photos / Globe Photos)

A keresztapában olyan legendává vált sztárokkal dolgozott együtt, mint John Cazale, James Caan, Al Pacino, akinek ez a szerep volt a nagy ugródeszka, és természetesen maga a Don, Marlon Brando, akire így emlékezett vissza.  

„Ő volt a hős a szemünkben, egy valódi király.”

Stábfotó A keresztapa esküvői jelenetéről, a képen Robert Duvall, John Cazale, Talia Shire, Morgana King, Marlon Brando és James Caan.
Francis Ford Coppola a világ 4-5 legjobb színésze közé sorolta Robert Duvallt (Fotó: Globe Photos / Globe Photos)

A sikerek ellenére Robert Duvall még A keresztapa után is csupa mellékszerepet kapott, például a 4 évvel későbbi Hálózat című drámában, de saját bevallása szerint ez az a dolog, amit sosem sajnált a karrierjével kapcsolatban. 

„Hogy egy McQueen [Steve McQueen] vagy Redford [Robert Redford] legyek? Nem is tudom. Ők mindig önmagukat játsszák és ez baromi unalmas lehet.”

Robert Duvall Bill Kilgore alezredes szerepében az Apokalipszis most című film egyik jelenetében.
Szintén Coppolának köszönheti másik nagy szerepét az Apokalipszis most című filmben (Fotó: Globe Photos / Globe Photos)

Robert Duvall feltalálta a siker titkát, ugyanis egy időre visszavonulót fújt és kevesebb filmszerepet vállalt. Mindenki arról faggatta, miért éppen akkor áll le, amikor a csúcson van, mire ő azt válaszolta, ettől reméli, hogy jobb filmszerepekkel keresik fel. A taktika bevált, pár évvel később megkapta a következő csúcsszerepét szintén Coppola jóvoltából az Apokalipszis most című vietnámi háborús eposzban, melyben Bill Kilgore alezredest alakította. 

 

 

