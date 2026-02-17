Lehetett volna jobb is A keresztapa Robert Duvall szerint

Robert Duvall nevéhez számos legendás karakter fűződik, de mind közül kiemelkedik A keresztapában alakított Tom Hagen szerepe. Alakítása elhozta neki a 7 Oscar-jelöléséből az elsőt és az életműve legfontosabb darabjává vált. Az átütő siker ellenére Duvall 30 évvel később a People magazinnak árulta el, hogy egy dolog mégis akad, amit sajnál A keresztapával kapcsolatban.

Robert Duvall csak egy apró dolgot bánt A keresztapa Tom Hagenjeként (Fotó: Ian West / PA Wire)

Robert Duvall bánja, hogy így sikerült A keresztapa

Nem kell eget rengető katasztrófára gondolni, A keresztapa valójában úgy tökéletes, ahogy van, nem véletlen, hogy a mai napig a filmtörténet egyik legfontosabb alkotásaként tartják számon. Az IMDB örökérvényű listája szerint minden idők 2. legjobban értékelt filmje, csupán A remény rabjai előzi be egy tizeddel. Robert Duvall egyetlen dolgot bán Tom Hagen karakterével kapcsolatban, ezt 2003-ban árulta el a People magazinnak.

Csak azt kívánom, bár egy kicsit jobb parókám lett volna.

Ez is azt bizonyítja, hogy a 95 éves korában elhunyt színész sosem veszítette el legendás humorérzékét. Ettől a “fájdalmától” eltekintve már 1972-ben, a forgatás alatt is tisztában volt vele, hogy Francis Ford Coppola műremeke mekkora jelentőséggel bír.

„Mindannyian tudtuk, hogy ez nagyot fog szólni. Azok voltak a szép idők.”

Robert Duvall A keresztapa 2-ben is játszott Al Pacinóval (Fotó: Globe Photos / Globe Photos)

A keresztapában olyan legendává vált sztárokkal dolgozott együtt, mint John Cazale, James Caan, Al Pacino, akinek ez a szerep volt a nagy ugródeszka, és természetesen maga a Don, Marlon Brando, akire így emlékezett vissza.

„Ő volt a hős a szemünkben, egy valódi király.”

Francis Ford Coppola a világ 4-5 legjobb színésze közé sorolta Robert Duvallt (Fotó: Globe Photos / Globe Photos)

A sikerek ellenére Robert Duvall még A keresztapa után is csupa mellékszerepet kapott, például a 4 évvel későbbi Hálózat című drámában, de saját bevallása szerint ez az a dolog, amit sosem sajnált a karrierjével kapcsolatban.

„Hogy egy McQueen [Steve McQueen] vagy Redford [Robert Redford] legyek? Nem is tudom. Ők mindig önmagukat játsszák és ez baromi unalmas lehet.”

Szintén Coppolának köszönheti másik nagy szerepét az Apokalipszis most című filmben (Fotó: Globe Photos / Globe Photos)

Robert Duvall feltalálta a siker titkát, ugyanis egy időre visszavonulót fújt és kevesebb filmszerepet vállalt. Mindenki arról faggatta, miért éppen akkor áll le, amikor a csúcson van, mire ő azt válaszolta, ettől reméli, hogy jobb filmszerepekkel keresik fel. A taktika bevált, pár évvel később megkapta a következő csúcsszerepét szintén Coppola jóvoltából az Apokalipszis most című vietnámi háborús eposzban, melyben Bill Kilgore alezredest alakította.