Sarah Jessica Parker hozza el a hollywoodi sikert a magyar írónak

Hamarosan újabb magyar származású szerző hollywoodi világsikerére lehetünk büszkék. David Szalay író Sarah Jessica Parker döntése alapján lehet az álomgyár következő nagy reménység. David legutóbbi könyve, a Flash a színésznő vezette, The Booker Prize zsűrijének fődíját érdemelte ki még tavaly novemberben. A könyvre azonnal lecsapott Hollywood, sőt már kiszemelt rendezőt is emlegetnek a művel kapcsolatban.

Sarah Jessica Parker mellett David Szalay, mellette pedig Kamilla királyné gratulált az elismeréshez Fotó: Stefan Rousseau / PA Wire

Sarah Jessica Parker magyar írót választott a legjobbnak

A Szex és New York sztárja elkötelezett könyvrajongó, így őt kérte fel a The Booker Prize kuratóriuma 2025-ben, hogy a legyen a zsűrielnökök. A színésznőnek kevesebb, mint egy év alatt közel 500 könyvet kellett elolvasnia, többek között David Szalay: Flash című alkotását is. A színésznőt a jelek szerint lenyűgözte a könyv, ugyanis először a top10-be válogatták be, majd a The Booker Prize 2025-díját is Szalay munkájának ítélték oda. Hollywood azonnal lecsapott a könyv jogaira, egészen pontosan a House Productions vette át, akik legutóbb a Konklávé című filmmel arattak világsikert.

A Konklávé producerei dolgoznak a Flesh megfilmesítésén (Fotó: Ian West / PA Wire)

Mellettük a BBC Film és Access Entertainment társaságokkal együttműködve dolgoznak a projekten. Arról még nincs döntés, hogy sorozat vagy nagyjátékfilm lesz a Flashből, de egy rendező neve már felmerült a projekttel kapcsolatban: a török-német İlker Çatak, akinek 2023-ban A tanári szoba című filmjét Oscar-díjra jelölték a legjobb idegennyelvű film kategóriában. A hírek szerint Szalay nyitott az ötletre, hogy a forgatókönyvön is dolgozzon, de ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Magyarországon Test címmel olvashatjuk idén ősztől a könyvet (Fotó: Ian West / PA Wire)

A Flash-t 2026 őszén olvashatja magyarul a közönség, Test címen. A leírás szerint A lecsupaszított prózában megírt, mégis mélyen megrendítő Test egy magyar származású férfi életének legfontosabb pillanatait követi végig a kamaszkorától kezdve évtizedeken keresztül - bemutatva, hogyan roppantják fokozatosan össze döntéseinek következményei.

A tizenöt éves félénk és esetlen István édesanyjával él egy csendes magyarországi lakótelepen. Új fiú a városban, aki hamarosan elszigetelődik az osztálytársaitól, és olyan eseményekbe sodródik, amelyek örökre idegenné teszik önmaga számára. Egyedüli társasága a szomszédban élő, férjezett nő, aki nagyjából egyidős az édesanyjával. Kapcsolatuk titkos viszonnyá alakul, amelynek igazi jelentőségét István maga sem fogja fel teljesen, és végül az élete kisiklik az irányítása alól. Vitája az asszony férjével tettlegességig fajul, amelynek következtében őt teszik felelőssé a férfi haláláért. Fiatalkorúak börtönébe kerül, majd később Irakban szolgál katonaként. Évekkel később egy biztonsági cégnél dolgozik, majd egy milliárdos angol család sofőrje lesz Londonban, ahol bejut a híresek és gazdagok világába, ám rá kell jönnie, hogy a szépség és siker mögött sokszor érzelmi üresség és veszteség rejtőzik. A siker, a szerelem és a gazdagság utáni hajszában mindent elér, amit akar - de a csúcson egy hirtelen tragédia azzal fenyegeti, hogy mindent el is veszít.