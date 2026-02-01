Hírlevél
Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker hozza el a hollywoodi sikert a magyar írónak

46 perce
Olvasási idő: 6 perc
A nívós The Booker Prize után Hollywood is felfedezte magának David Szalay-t. A magyar származású író legújabb könyvét Sarah Jessica Parker ismerte el.
Hamarosan újabb magyar származású szerző hollywoodi világsikerére lehetünk büszkék. David Szalay író Sarah Jessica Parker döntése alapján lehet az álomgyár következő nagy reménység. David legutóbbi könyve, a Flash a színésznő vezette, The Booker Prize zsűrijének fődíját érdemelte ki még tavaly novemberben. A könyvre azonnal lecsapott Hollywood, sőt már kiszemelt rendezőt is emlegetnek a művel kapcsolatban.

Sarah Jessica Parker, Queen Camilla (centre) with judges of this year's Booker Prize competition from left Chris Power, Sarah Jessica Parker, this year's winner David Szalay, Ayobami Adebayo (2nd right)and Kiley Reid (right) during a reception for shortlisted authors, judges and supporters, and the newly announced Children's Booker Prize, at Clarence House in London. Picture date: Tuesday November 11, 2025.
Sarah Jessica Parker mellett David Szalay, mellette pedig Kamilla királyné gratulált az elismeréshez Fotó: Stefan Rousseau / PA Wire

Sarah Jessica Parker magyar írót választott a legjobbnak

A Szex és New York sztárja elkötelezett könyvrajongó, így őt kérte fel a The Booker Prize kuratóriuma 2025-ben, hogy a legyen a zsűrielnökök. A színésznőnek kevesebb, mint egy év alatt közel 500 könyvet kellett elolvasnia, többek között David Szalay: Flash című alkotását is. A színésznőt a jelek szerint lenyűgözte a könyv, ugyanis először a top10-be válogatták be, majd a The Booker Prize 2025-díját is Szalay munkájának ítélték oda. Hollywood azonnal lecsapott a könyv jogaira, egészen pontosan  a House Productions vette át, akik legutóbb a Konklávé című filmmel arattak világsikert. 

(left to right) Sarah Jessica Parker, Chris Power, Ayobami Adebayo, David Szalay, Kiley Reid and Roddy Doyle pose for a photo after David was named as the winner of the 2025 Booker Prize for the novel Flesh at Old Billingsgate, London. Picture date: Monday November 10, 2025.
A Konklávé producerei dolgoznak a Flesh megfilmesítésén (Fotó: Ian West / PA Wire)

Mellettük a BBC Film és Access Entertainment társaságokkal együttműködve dolgoznak a projekten. Arról még nincs döntés, hogy sorozat vagy nagyjátékfilm lesz a Flashből, de egy rendező neve már felmerült a projekttel kapcsolatban: a török-német İlker Çatak, akinek 2023-ban A tanári szoba című filmjét Oscar-díjra jelölték a legjobb idegennyelvű film kategóriában. A hírek szerint Szalay nyitott az ötletre, hogy a forgatókönyvön is dolgozzon, de ezt hivatalosan nem erősítették meg. 

David Szalay arriving for the announcement of the 2025 Booker Prize winner at an award ceremony and dinner in Old Billingsgate, London. Picture date: Monday November 10, 2025.
Magyarországon Test címmel olvashatjuk idén ősztől a könyvet (Fotó: Ian West / PA Wire)

A Flash-t 2026 őszén olvashatja magyarul a közönség, Test címen. A leírás szerint A lecsupaszított prózában megírt, mégis mélyen megrendítő Test egy magyar származású férfi életének legfontosabb pillanatait követi végig a kamaszkorától kezdve évtizedeken keresztül - bemutatva, hogyan roppantják fokozatosan össze döntéseinek következményei.

A tizenöt éves félénk és esetlen István édesanyjával él egy csendes magyarországi lakótelepen. Új fiú a városban, aki hamarosan elszigetelődik az osztálytársaitól, és olyan eseményekbe sodródik, amelyek örökre idegenné teszik önmaga számára. Egyedüli társasága a szomszédban élő, férjezett nő, aki nagyjából egyidős az édesanyjával. Kapcsolatuk titkos viszonnyá alakul, amelynek igazi jelentőségét István maga sem fogja fel teljesen, és végül az élete kisiklik az irányítása alól. Vitája az asszony férjével tettlegességig fajul, amelynek következtében őt teszik felelőssé a férfi haláláért. Fiatalkorúak börtönébe kerül, majd később Irakban szolgál katonaként. Évekkel később egy biztonsági cégnél dolgozik, majd egy milliárdos angol család sofőrje lesz Londonban, ahol bejut a híresek és gazdagok világába, ám rá kell jönnie, hogy a szépség és siker mögött sokszor érzelmi üresség és veszteség rejtőzik. A siker, a szerelem és a gazdagság utáni hajszában mindent elér, amit akar - de a csúcson egy hirtelen tragédia azzal fenyegeti, hogy mindent el is veszít.

 

 

