Steven Spielberg végre megkapta a Grammy-díjat! Ezzel az EGOT klub tagja lett

Steven Spielberg igazi elit klub tagjává vált a Grammy-díjátadón. Olyasmit ért el, amit eddig csak keveseknek sikerült a szórakoztatóiparban. A Cápa rendezője megkapta első Grammy-díját, ezzel csatlakozott azon alkotók közé, akik az úgynevezett EGOT tulajdonosai. De mi is ez az EGOT, és hogy kaphatott Grammy-díjat egy filmrendező?

Steven Spielberg az EGOT tulajdonosok elit klubjához csatlakozott (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / 00738528)

Steven Spielberg az EGOT-klub tagja lett

Tegnap, február 1-én tartották a Grammy-díjátadót, ami a zeneipar Oscar-díjának tekinthető. A Zenéjét szerezte: John Williams című dokumentumfilmjéért díjazták a rendezőt, a legjobb zenés film kategóriában. Spielberg producerként vett részt a projektben, ezzel is tisztelegve John Williams zeneszerző előtt, akivel évtizedes múltra tekintenek vissza. Spielberg Grammy-díjával már elmondhatja magáról, hogy ő is az EGOT birtokosok közé tartozik. Az EGOT azon alkotókat jelöli, akik már kaptak Emmy, Grammy, Oscar és Tony díjat is. Steven Spielberg 3 Oscar-díj tulajdonosa. Első alkalommal a Schindler listájával nyert, rögtön 2 darabot is, majd a Ryan közlegény megmentéséért újból elhozhatta az aranyszobrot. Emmy-díjas lett Az elit alakulat, a Harmadik típusú emberrablások és a The Pacific – A hős alakulat című minisorozatok producereként, és 2022-ben egy Tony-díjat is hazavihetett A Strange Loop című Broadway musical producereként. Az EGOT betűszót 1984-ben alkotta meg Philip Michael Thomas színész. Spielberg egy alig 28 tagú elit csoport tagjává vált Grammy-győzelmével. Többek között olyan sztárok rendelkeznek EGOT-tal, mint Audrey Hepburn, Mel Brooks, Elton John vagy Jennifer Hudson.

John Williams és Steven Spielberg összesen 30 filmben dolgoztak együtt (Fotó: Birdie Thompson / NORTHFOTO)

Steven Spielberg és John Williams

Spielberg és Williams az 1974-es Sugarlandi hajtóvadászat című filmben dolgoztak először együtt, ami nekünk magyaroknak külön büszkeség, ugyanis a kamera mögött az a Zsigmond Vilmos foglalt helyet, aki 4 évvel később, 1978-ban Oscar-díjat kapott a szintén Spielberg rendezte Harmadik típusú találkozásokért. John Williams és Steven Spielberg összesen 29 filmben dolgoztak együtt, a nemrég előzetest kapott A leleplezés napja lesz a következő közös projektjük, mely a hírek szerint 2026 júniusában debütál az Egyesült Államokban. A Zenéjét szerezte: John Williams olyan sztárokat szólaltat meg, mint a Star Wars atyja, George Lucas rendező, akivel a zeneszerző megalkotta a Star Wars ikonikus és felejthetetlen zenéjét, de Spielberg feltűnik a dokumentumfilmben és mesél a közös munkáról. A Zenéjét szerezte: John Williams dokumentumfilm megtekinthető a Disney+ streaming-szolgáltatón.