Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

streaming szolgáltatók

Gyilkos gyerekek ragadnak egy szigeten, Kurt Russell a fiával küzd a szörnyek ellen

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Szerelmes lordok, gyilkos gyerekek és igazi apa-fiú akció is vár ránk a hétvégén. Mutatjuk a hétvége legjobb streaming premierjeit.
streaming szolgáltatókBridgerton családstreaming premierbridgerton sorozat

Igazán izgalmas sorozatkínálat várja a nézőket a télzáró hétvégén. Két kirándulás között érdemes belekezdeni egy jó sorozatba vagy folytatni egy régit, ugyanis a streamingszolgáltatók szuper premierekkel és visszatérő szériákkal készültek. 

streaming, TX DATE:,TX WEEK:,EMBARGOED UNTIL: 00:00:00,DESCRIPTION:*FIRST LOOK*,COPYRIGHT:Eleven Film,CREDIT LINE:BBC/Eleven/J Redza
Gyilkos gyerekek jönnek a streamingre (Fotó: HBO Max)

Hétvégi streaming premierek, amiket vétek lenne kihagyni

A legyek ura

William Golding brutális ifjúsági regénye az HBO Maxon kapott új köntöst sorozat formájában. A történetet 1963-ban dolgozták fel először, ami korának Az éhezők viadala volt. Egy csapat kisgyerek balesetet szenved, és egy csendes-óceáni lakatlan szigeten kötnek ki. Miután felmérik, hogy esélyük sincs a menekülésre, megalkotják a saját civilizációjukat, ám a nomád lét még az ártatlan gyermeki lélekből is képes kihozni az állatot, ha úgy hozza a szükség! Az új epizódok hetente érkeznek a streamingszolgáltató kínálatába.

