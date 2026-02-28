Gyilkos gyerekek ragadnak egy szigeten, Kurt Russell a fiával küzd a szörnyek ellen

Igazán izgalmas sorozatkínálat várja a nézőket a télzáró hétvégén. Két kirándulás között érdemes belekezdeni egy jó sorozatba vagy folytatni egy régit, ugyanis a streamingszolgáltatók szuper premierekkel és visszatérő szériákkal készültek.

Gyilkos gyerekek jönnek a streamingre (Fotó: HBO Max)

Hétvégi streaming premierek, amiket vétek lenne kihagyni

A legyek ura

William Golding brutális ifjúsági regénye az HBO Maxon kapott új köntöst sorozat formájában. A történetet 1963-ban dolgozták fel először, ami korának Az éhezők viadala volt. Egy csapat kisgyerek balesetet szenved, és egy csendes-óceáni lakatlan szigeten kötnek ki. Miután felmérik, hogy esélyük sincs a menekülésre, megalkotják a saját civilizációjukat, ám a nomád lét még az ártatlan gyermeki lélekből is képes kihozni az állatot, ha úgy hozza a szükség! Az új epizódok hetente érkeznek a streamingszolgáltató kínálatába.