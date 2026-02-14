Valentin-napon jön a világ legtragikusabb szerelmi története és az évtized legjobban várt sorozata a streamingen

Különösen erős felhozatal várja a hétvégén azokat, akik egy kis otthoni mozizásra vágynak. A hétvégi streamingpremierek között ott van az év legjobban várt sportsorozata, Wes Anderson legújabb filmje, egy tragikus szerelmitörténet, az öröklét kérdését megválaszoló romantikus film és még a zombik is lecsapnak.

Tragikus szerelmi történt is vár ránk a streamingpremierek közt (Fotó: Disney+)

Streamingpremierek a hétvégén

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

John F. Kennedy Jr. az amerikai arisztokrácia szimbóluma volt, a nemzet szeme láttára nőtt fel és vált kisfiúból közkedvelt agglegénnyé és médiaikonná. Carolyn Bessette önmagának köszönhetően lett sztár. Független és egyedi stílusával az értékesítési asszisztensi pozíciótól a Calvin Klein vállalat egyik vezetői székéig jutott, és a divatház alapítójának bizalmasává vált. A John és Carolyn közötti kötelék az első pillanattól kezdve tagadhatatlanul szoros, elsöprő és szenvedélyes volt, ám a történet tragikus fordulatot vett. Ryan Murphy alig pár hete debütált A szépség című sorozattal, máris itt az új szériája a címszerepekben Paul Anthony Kelly és Sarah Pidgeon. Az első három rész már elérhető a Disney+ kínálatában.