Meryl Streep gerilla módszerekhez folyamodott, Jamie Lee Curtis a politikába keveredett

Február első, kissé borúsabb hétvégéjén számos izgalmas film és sorozat vár ránk otthonunkban. A hétvégi streaming premierek között olyan világsztárok alkotásait találhatjuk meg, mint Meryl Streep, Jamie Lee Curtis vagy Emma Stone. A sci-fi rajongóknak érkezik az új Star Trek-sorozat, a Netflix pedig egy meglepetésszériával készült.

Meryl Streep merész streaming filmmel jön (Fotó: HBO Max)

Hétvégi streaming premierek február első hétvégéjén

Szabad szavak

A 2020-as film a Covid-járvány utáni időszak egyik első nagy dobása volt az HBO Max számára. Hazánkban csak rövid ideig volt elérhető, most azonban öt év után visszatért Steven Soderbergh kultikus rendező gerillamódszerekkel felvett alkotása, amelyhez nem kisebb nevet szerzett meg főszereplőnek, mint Meryl Streep. A stáb a Queen Mary II fedélzetén forgatott egy oda-vissza transzatlanti út során. A történet egy visszavonuló írónő alkotói válságát mutatja be, aki egy angol irodalmi díj átvételére készül. Streep mellett Dianne Wiest, Candice Bergen és Hollywood eltűnt kedvenc cukifiúja, Lucas Hedges is látható.