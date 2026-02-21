Streamingpremierek: Gordon Ramsay üvölt, Liam Neeson minszoknyában akciózik

Múlt héten a világ legtragikusabb szerelmi története és az évtized legjobban várt, Heated Rivalry - Forró viszály című alkotások tartották lázban a rajonkóta. Az említett sorozatok legújabb részei mellett érkeznek az eheti streamingpremierek. Visszatér Frank Drabin, jönnek az éneklő boszorkányok, de akcióban és drámában sem lesz hiányunk. Aki meg unatkozna, annak a haját maga Gordon Ramsay ordítja le! Jöjjenek a hétvégi streamingpremierek!

A hét legviccesebb streamingpremiere a Csupasz pisztoly (Fotó: imdb.com)

Csupasz pisztoly streamingpremier a SkyShowtime-on

Csupasz pisztoly

A legendás tévé- és filmsorozat ujragondolásában Frank Drabin fia még az apjánál is nagyobb tökkelütött, ennek ellenére valahogy mindig megoldja az ügyeit. A legújabb esete azonban komoly kihívások elé állítja és akkor még Pamela Anderson buja idomairól nem is beszéltünk. A tavalyi év meglepetésvígjátéka a SkyShowtime-on debütál a miniszoknyában is akciózó Liam Neeson főszereplesével.