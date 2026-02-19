Margot Robbie bekattan, a jamaicai bobosok csodát művelnek: Ezek a kedvenc filmjeink a téli olimpiáról

Idén már 25. alkalommal kerülnek megrendezésre a téli olimpiai játékok. A jégbe fagyott versenysorozat eseményeit még e hét vasárnapig követhetik nyomon a téli sportok szerelmesei, de már az eddigi eredmények is rengeteg izgalmat, rekordot, csalódást és csodát szolgáltattak, elég csak a brazil alpesi síző, Lucas Braathen sztorijára gondolni. Az ilyen történetekből lesznek később azok a hollywoodi sikerfilmek, melyekből mai cikkünkben összeválogattuk a legjobbakat.

A téli olimpia rengeteg mozit megihletett már, többek között a Margot Robbie-filmek egyik legkiemelkedőbb darabja, az én Tonya is erről szól (Fotó: Clubhouse Pictures / NORTHFOTO)

Ezeket a filmeket imádtuk a téli olimpiai játékokról:

Eddie, a sas

Aki nem hisz „az utolsókból lesznek az elsők” örök igazságában, azoknak ajánljuk megtekinteni az Eddie, a sas című filmet. Michael „A Sas” Edwards, a brit síugró 1988-as története csodába illő volt, hiszen minden kétkedőnek fityiszt mutatva volt képes beszárnyalni a Calgaryban megrendezett tornára. Közel 30 esztendővel később Hollywoodot is megihlette a sztorija, Taron Egerton és Hugh Jackman pedig az évezred egyik leginspirálóbb moziját alkották. Annak ellenére, hogy a valóságban „A Sas” csak az utolsó helyre tudott leszállni, ám mégis ő volt az olimpia sztárja.

Az Eddie, a sas láttán még azoknak is kedve támad a műugráshoz, akiknek még életükben nem volt a lábán síléc (Fotó: Marv Films / Entertainment Pictures via ZUMA)

Csoda a jégen

A Kurt Russell vezette színészgárda által megénekelt Csoda a jégen a hidegháború felpaprikázott hangulatát vitte a vászonra, amitől szabályosan megolvadt a jég a hokicsarnokban. Az 1980-as eseményeket feldolgozó mozi igazi hősköltemény, mely az amerikai és a szovjet jégkorong-válogatott rivalizálását meséli el.

Kurt Russell hidegháborús sportdrámája még a jégveremben is izzasztó hőséget kelt (Fotó: Buena Vista / Entertainment Pictures via ZUMA)

Jég veled!

Ha téli sportokról szóló filmek a témakör, nem sokat kell várni, míg valaki bedobja a közösbe John Candy ’93-as filmjét. A jamaicai bobcsapat idén megismétlődő olimpiai csodáját elregélő kalandvígjáték ugyan csak lazán kapcsolódik a valós eseményekhez, érdemeiből ez azonban semmit nem von el. Egy hamisítatlan, úgynevezett „feel good” film, ami egyszerre szórakoztat, ösztönöz és mutatja meg a nézőknek, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen.

A téli olimpia 2026-ban is okozott akkora csodát, mint a jamaicai bobosoké volt 1988-ban (Fotó: 90061/KPA / KPA)

Jégi dicsőségünk

Will Ferrell és Jon Heder közös komédiája kilóg a sorból, mivel ugyan a téli olimpia ad otthon karaktereik vérre menő versengésének, nem valós eseményeket dolgoz fel, és hangulata is merőben eltér a lista jelentős részétől. Azonban azoknak tökéletes szórakozás a Jégi dicsőségünk, akik csak nevetni akarnak egy jót azon, hogyan teszi jeges pokollá egymás életét két rivális, akiknek mégis meg kell találniuk a közös hangot a siker elérése érdekében.