téli olimpia

Margot Robbie bekattan, a jamaicai bobosok csodát művelnek: Ezek a kedvenc filmjeink a téli olimpiáról

Napok óta az egész világ vigyázó szemeit Milánóra veti. Az észak-talján város ad otthon ugyanis a 2026-os téli olimpiai játékoknak, melyek ezúttal is rengeteg inspiráló történettel szolgálhatnak a filmipar számára, ahogy azt tették már korábban is oly sokszor.
téli olimpiaJég veledMargot Robbie

Idén már 25. alkalommal kerülnek megrendezésre a téli olimpiai játékok. A jégbe fagyott versenysorozat eseményeit még e hét vasárnapig követhetik nyomon a téli sportok szerelmesei, de már az eddigi eredmények is rengeteg izgalmat, rekordot, csalódást és csodát szolgáltattak, elég csak a brazil alpesi síző, Lucas Braathen sztorijára gondolni. Az ilyen történetekből lesznek később azok a hollywoodi sikerfilmek, melyekből mai cikkünkben összeválogattuk a legjobbakat.

téli olimpia MARGOT ROBBIE in I, TONYA (Credit Image: © Clubhouse Pictures/Entertainment Pictures via ZUMA Press) Margot Robbie - Tonya Harding I, Tonya 2017
A téli olimpia rengeteg mozit megihletett már, többek között a Margot Robbie-filmek egyik legkiemelkedőbb darabja, az én Tonya is erről szól (Fotó: Clubhouse Pictures / NORTHFOTO)

Ezeket a filmeket imádtuk a téli olimpiai játékokról:

Eddie, a sas

Aki nem hisz „az utolsókból lesznek az elsők” örök igazságában, azoknak ajánljuk megtekinteni az Eddie, a sas című filmet. Michael „A Sas” Edwards, a brit síugró 1988-as története csodába illő volt, hiszen minden kétkedőnek fityiszt mutatva volt képes beszárnyalni a Calgaryban megrendezett tornára. Közel 30 esztendővel később Hollywoodot is megihlette a sztorija, Taron Egerton és Hugh Jackman pedig az évezred egyik leginspirálóbb moziját alkották. Annak ellenére, hogy a valóságban „A Sas” csak az utolsó helyre tudott leszállni, ám mégis ő volt az olimpia sztárja.

TARON EGERTON in EDDIE THE EAGLE (Credit Image: Â© Marv Films/Entertainment Pictures via ZUMA Press)
Az Eddie, a sas láttán még azoknak is kedve támad a műugráshoz, akiknek még életükben nem volt a lábán síléc (Fotó: Marv Films / Entertainment Pictures via ZUMA)

Csoda a jégen

A Kurt Russell vezette színészgárda által megénekelt Csoda a jégen a hidegháború felpaprikázott hangulatát vitte a vászonra, amitől szabályosan megolvadt a jég a hokicsarnokban. Az 1980-as eseményeket feldolgozó mozi igazi hősköltemény, mely az amerikai és a szovjet jégkorong-válogatott rivalizálását meséli el.

KURT RUSSELL in MIRACLE (2004), directed by GAVIN O'CONNOR. (Credit Image: Â© Buena Vista/Album/Entertainment Pictures via ZUMA Press)
Kurt Russell hidegháborús sportdrámája még a jégveremben is izzasztó hőséget kelt (Fotó: Buena Vista / Entertainment Pictures via ZUMA)

Jég veled!

Ha téli sportokról szóló filmek a témakör, nem sokat kell várni, míg valaki bedobja a közösbe John Candy ’93-as filmjét. A jamaicai bobcsapat idén megismétlődő olimpiai csodáját elregélő kalandvígjáték ugyan csak lazán kapcsolódik a valós eseményekhez, érdemeiből ez azonban semmit nem von el. Egy hamisítatlan, úgynevezett „feel good” film, ami egyszerre szórakoztat, ösztönöz és mutatja meg a nézőknek, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen.

'Cool Runnings' by Jon Turteltaub; starring John Candy. Made in USA, 1993.
A téli olimpia 2026-ban is okozott akkora csodát, mint a jamaicai bobosoké volt 1988-ban (Fotó: 90061/KPA / KPA)

Jégi dicsőségünk

Will Ferrell és Jon Heder közös komédiája kilóg a sorból, mivel ugyan a téli olimpia ad otthon karaktereik vérre menő versengésének, nem valós eseményeket dolgoz fel, és hangulata is merőben eltér a lista jelentős részétől. Azonban azoknak tökéletes szórakozás a Jégi dicsőségünk, akik csak nevetni akarnak egy jót azon, hogyan teszi jeges pokollá egymás életét két rivális, akiknek mégis meg kell találniuk a közös hangot a siker elérése érdekében.

Will Ferrellék vígjátéka görbe tükröt állít a téli olimpiának (Fotó: IMDb)

Én, Tonya

Manapság mindenki arról beszél, milyen bekattant szerelmest játszik Margot Robbie Jacob Elordi oldalán az Üvöltő szelekben. Ez azonban semmi ahhoz képest, amit az Én, Tonyában láttunk a terhessége után is vadítóan szexi ausztrál szépségtől. Craig Gillespie életrajzi fekete komédiájában Tonya Harding korcsolyázónő botrányos pályafutását követhetjük nyomon, Robbie pedig talán élete alakítását nyújtja, aminek aztán meg is lett az ára, de nem a jó értelemben: Oscar-díj helyett ugyanis porckorongsérvet kapott.

 

