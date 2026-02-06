Nyomozott az FBI, az emberek rettegtek az űrlényektől: 70 éve verte át Hollywood a közönséget

Hírlevél
Napra pontosan 70 évvel ezelőtt érkeztek meg a Földre a merev tekintetű, furcsa ruhás lények. A Testrablók támadása átírta a filmtörténelmet és tucatnyi sikerfilm alapműve lett.
UFOA testrablók támadása +sci-fi sorozat

Az 1950-es években mindenki a világvégétől tartott, egyesek az atomháborútól, mások azonban az idegenektől féltek. Az idegen lehetett kommunista vagy UFÓ, A testrablók támadása sci-fi erre az örült helyzetre adott választ. A végeredmény világsiker lett, igazi kultfilm, amit még a rettegett kommunista üldöző Joseph Raymond McCarthy szenátor is igyekezett eltűntetni, sőt az FBI is nyomozott a film után. Mindeközben nézők tízezrei rettegtek attól, hogy a testrablók már rég köztünk élnek. 

A testrablók támadása
 A testrablók támadása kultfilm lett, sokan azt hitték, valódi a veszély (Fotó: imdb.com)

A testrablók támadása film kultikus lett

  • A film mindössze 400 ezer dollárból készült, ami még az ötvenes években is szerénynek számított, mégis óriási hatása lett a mai, modern sci-fire és a horrorra.
  • Mindössze 23 nap alatt forgatták le. A tervezett 19 helyett így is 4 napot csúsztak a munkálatok. 
  • Sokan a kommunizmustól való amerikai félelem metaforájának tartották, mások épp az amerikai konformizmus kritikáját látták benne, a készítők szándékosan nem foglaltak állást. Joseph Raymond McCarthy szenátor bojkottálni akarta filmet.
Dr. Miles Bennell (American actor Kevin McCarthy) stands outside his car and tentatively pokes at a pod sitting by the side of the road in a film still from the horror motion picture 'Invasion of the Body Snatchers,' directed by Don Siegel, 1956. The film concerns tells the story of a doctor who returns to his small town home to discover that some of his neighbors seem to have been replaced by alien duplicates. (Photo by Allied Artists/Getty Images)
Az FBI is nyomozott a film után (Fotó: Allied Artists / Moviepix)
  • Az FBI is rászállt a filmre, kommunizmussal akarták megvádolni a stábtagokat, továbbá amerikaellenesnek titulálni a filmet. 
  • Valódi orvosok segítették a forgatókönyvírókat és színészeket, hogy hitelesebb legyen a paranoid hangulat. Ez annyira jól sikerült, hogy a film után ezrek hitték azt, hogy tényleg testrablók vannak köztünk. 
  • Az első verzió egy lényegesen pesszimistább befejezéssel zárult volna, de a stúdió ragaszkodott egy reménytelibb kerettörténethez.
  • A testmásolatokat ábrázoló bábokat gipszből és viaszból formálták, és gyakran a színészek meztelen testéről vett lenyomat alapján készültek.
Valódi emberekről készültek a bábok Fotó: imdb.com
  • A történet Santa Mira városa valójában Sierra Madre és Los Angeles utcáiból lett összevágva.
  • Don Siegel rendező szándékosan került minden túlzó sci-fi látványelemet, hogy a film valóságosnak hasson.
  • Kevin McCarthy kétségbeesett „You’re next!” kiáltása a filmtörténet egyik legismertebb pillanata.
  • Érdekesség, de alig van zene a filmben. Általában a sci-fi és horrorfilmek egyik legfontosabb alkotóelme. A stábnak ezen is spóróolnia kellett.
  • Kevin McCarthy helyett eredetileg Richard Kiley neve merült fel a főszerepre. McCarthy elvileg esélyes volt az Esőerdő megye című film férfi főszerepére, de barátja, a néhai Montgomery Clift elhappolta a szerepet. A két színész barátságába került a helyzet. 
Kasszasiker lett a film (Fotó: imdb.com)
  • Az egyik első olyan film, ahol igazi ellensége nem egy lény, hanem maga az elvesztett emberi identitás.
  • A filmnek több remakeje is készült, a leghíresebb a 2007-es Invázió, Nicole Kidman és Daniel Craig főszereplésével.
  • Kultikus hatás a mai napig érezhető, olyan alkotók hivatkoztak rá inspirációként, mint John Carpenter vagy George A. Romero.

 

 

