Timothée Chalamet pucér feneke elég az Oscarhoz, de egy remekműhöz kevés

Másfél éve epekedve várta a fél világ, mi lesz a Z-generáció Leonardo DiCapriójának új filmjéből. Timothée Chalamet bajusza, majd a meglehetősen unalmasnak ható pingpongos téma előbb a bulvárt járta be, utána meg jött az atombomba: Gwyneth Paltrow ebben a filmben tér vissza a hosszú évek után, sőt a 24 évvel idősebb színésznő forró jeleneteket is bevállalt a szépfiúval. Nos, Chalamet bajsza igazi volt, a pattanásai már kevésbé, sőt maga az egész film is nagyon mesterkélt - bár a jobb féle.

Timothée Chalamet Oscart akar ezért a filmért (Fotó: A24)

Timothée Chalamet Oscart akar, mégpedig azonnal

A fenti kijelentés szintén problémás, ugyanis ha egy filmről szinte bűzlik, hogy azért készült, a film producere is Chalamet, így dupla jelölést kaphat színészként és a legjobb filmért is, akkor ott szinte minden háttérbe szorul a sztár sikeréért. Hogyan néz ki a tuti biztos Oscar-koktél receptje?

Végy egy nagyjából igaz sztorit ( Marty Reisman valóban létező pingpongjátékos volt)

valóban létező pingpongjátékos volt) Adj hozzá egy szupersztárt (Chalamet)

Helyezd egy őrült korba (ötvenes évek, hidegháború, II. világháborús PTSD)

Ízlés szerint keverd bele a „kisemberből is lehet nagy hős” típusú amerikai álmot (itt ezt merőkanállal mérték)

Külön extra, ha a kisember excentrikus, vagy bármi más problémával küzd (Marty nem feltétlenül szimpatikus karakter: rohangál, mint egy egér, bárkin átgázol azért, hogy elérje a célját)

Gwyneth Paltrow hosszú évek után tért vissza (Fotó: A24)

Adj hozzá egy letűnt dívát ( Gwyneth Paltrow )

) Legyen egy ifjú tehetség, aki akarva-akaratlanul ellophatja a show-t, de nem nagyon ( Odessa A’zion )

) Díszítésnek egy szuper rendező-írót, aki nagyon ismeri az amerikai társadalmi igényeket ( Josh Safdie )

) A végeredményt pedig egy olyan stúdió tálalja, amely a fejébe vette, hogy a kisköltségvetésű horrorok világából a nagyok közé lép (A24)

Kész is van a papíron sikerfilm receptje, de akkor mégis miért nem lett a Marty Supreme mestermű? Mert a fenti összetevők aránya sokszor megborult, és a filmen – bármennyire is fájdalmas leírni – eluralkodott Timothée Chalamet, a sztár, a jelenség.

Elcsúsztak az arányok Chalamet filmjében (Fotó A24)

Timothée Chalamet színészi csúcsa

Sokak szerint ez a szerep lett a 30 éves színész pályájának csúcsa. Tény, kiváló alakítást nyújt, mesterein elsajátította a sportot, minden rezdülése zseniális, de egy dologgal elszámolták magukat az alkotók: egy 150 perces filmben nagyjából 135 percig egy önző kölyköt látunk, ezért az utolsó negyedórára tartogatott katarzis nem jön át olyan intenzitással, ahogy várnánk. Marty lop, csal, kihasznál, manipulál, hazudik, csak azért, hogy bajnok lehessen. A kapitalista Amerika rengeteg Martyt termelt ki, sőt a mai napig számos Marty szaladgál körülöttünk. Hogy kin tapos át a figura a saját álmaiért, egyáltalán nem érdekli. Innen szép nyerni, és Chalamet fog is: pénzt (lassan 100 millió dollárnál jár a film csak az USA-ban), Oscart, és utána végérvényesen átveszi DiCaprio helyét Hollywoodban. A cél ez (is) volt, de nézzük tovább az arányproblémákat.