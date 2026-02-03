Timothée Chalamet pucér feneke elég az Oscarhoz, de egy remekműhöz kevés

Másfél éve epekedve várta a fél világ, mi lesz a Z-generáció Leonardo DiCapriójának új filmjéből. Timothée Chalamet bajusza, majd a meglehetősen unalmasnak ható pingpongos téma előbb a bulvárt járta be, utána meg jött az atombomba: Gwyneth Paltrow ebben a filmben tér vissza a hosszú évek után, sőt a 24 évvel idősebb színésznő forró jeleneteket is bevállalt a szépfiúval. Nos, Chalamet bajsza igazi volt, a pattanásai már kevésbé, sőt maga az egész film is nagyon mesterkélt - bár a jobb féle.
Timothée Chalamet Oscart akar, mégpedig azonnal
A fenti kijelentés szintén problémás, ugyanis ha egy filmről szinte bűzlik, hogy azért készült, a film producere is Chalamet, így dupla jelölést kaphat színészként és a legjobb filmért is, akkor ott szinte minden háttérbe szorul a sztár sikeréért. Hogyan néz ki a tuti biztos Oscar-koktél receptje?
- Végy egy nagyjából igaz sztorit (Marty Reisman valóban létező pingpongjátékos volt)
- Adj hozzá egy szupersztárt (Chalamet)
- Helyezd egy őrült korba (ötvenes évek, hidegháború, II. világháborús PTSD)
- Ízlés szerint keverd bele a „kisemberből is lehet nagy hős” típusú amerikai álmot (itt ezt merőkanállal mérték)
- Külön extra, ha a kisember excentrikus, vagy bármi más problémával küzd (Marty nem feltétlenül szimpatikus karakter: rohangál, mint egy egér, bárkin átgázol azért, hogy elérje a célját)
- Adj hozzá egy letűnt dívát (Gwyneth Paltrow)
- Legyen egy ifjú tehetség, aki akarva-akaratlanul ellophatja a show-t, de nem nagyon (Odessa A’zion)
- Díszítésnek egy szuper rendező-írót, aki nagyon ismeri az amerikai társadalmi igényeket (Josh Safdie)
- A végeredményt pedig egy olyan stúdió tálalja, amely a fejébe vette, hogy a kisköltségvetésű horrorok világából a nagyok közé lép (A24)
Kész is van a papíron sikerfilm receptje, de akkor mégis miért nem lett a Marty Supreme mestermű? Mert a fenti összetevők aránya sokszor megborult, és a filmen – bármennyire is fájdalmas leírni – eluralkodott Timothée Chalamet, a sztár, a jelenség.
Timothée Chalamet színészi csúcsa
Sokak szerint ez a szerep lett a 30 éves színész pályájának csúcsa. Tény, kiváló alakítást nyújt, mesterein elsajátította a sportot, minden rezdülése zseniális, de egy dologgal elszámolták magukat az alkotók: egy 150 perces filmben nagyjából 135 percig egy önző kölyköt látunk, ezért az utolsó negyedórára tartogatott katarzis nem jön át olyan intenzitással, ahogy várnánk. Marty lop, csal, kihasznál, manipulál, hazudik, csak azért, hogy bajnok lehessen. A kapitalista Amerika rengeteg Martyt termelt ki, sőt a mai napig számos Marty szaladgál körülöttünk. Hogy kin tapos át a figura a saját álmaiért, egyáltalán nem érdekli. Innen szép nyerni, és Chalamet fog is: pénzt (lassan 100 millió dollárnál jár a film csak az USA-ban), Oscart, és utána végérvényesen átveszi DiCaprio helyét Hollywoodban. A cél ez (is) volt, de nézzük tovább az arányproblémákat.
A film szinte vibrál, ami a feszes vágásnak és az operatőri munkának köszönhető, de néha már túlságosan is. A pingpongjelenetek szuperül komponáltak, de Marty gyorsaságán, illetve már-már cirkuszi trükkjein azért látható, hogy picit csaltak az alkotók. Itt is a kevesebb több lett volna. A történet néha szinte a hihetetlenség határát súrolja: olyan, mintha a sokat emlegetett DiCaprio Kapj el, ha tudsz című filmjének személyiségváltó hazudozóját összekeverték volna egy kosztümös lúzerből lett szuperhőssel, aki a film nagy részében „csak” 1500 dollárt akar összekaparni – ami több problémával jár, mint Tom Cruise-nak egy Mission: Impossible-film fináléja. Josh Safdie elképesztő rendezése a vágószobában véget ért, mert ez a film bizony legalább fél órával hosszabb a kelleténél; íróként is nyugodtan kitéphetett volna egy-két lapot a forgatókönyvből.
Timothée Chalamet női
Nem, nem Kylie Jennerről lesz szó, hanem a Marty Supreme szereplőiről. Az Oscar-díjas Gwyneth Paltrow nagy visszatérése nagyjából 15 perc, amiből 10 percig Marlene Dietrichet akarja alakítani kosztümökben, rejtélyesen pózolva, a maradékban meg Chalamet-val hentereg – azt is felejthető módon. A szerepe teljesen elhanyagolható lett volna, sőt olykor meg is akasztja a sztorit, csak azért, hogy egy jelenetben megmondja Martynak a frankót. A film igazi tragikus hőseként Odessa A’zion azonban zseniális alakítást nyújt. Rachel a szerelmes nő, aki bármit megtenne ennek az önmaga tengelye körül forgó pasinak, legyen szó bármilyen testi vagy lelki sebről – ő szereti és hisz benne. A sztori valódi áldozata, a valódi kisember Odessa figurája, alakítása húsbavágó.
Bajban vagyunk, mert a Marty Supreme fontos film, Timothée Chalamet-nak szinte tuti Oscart hoz, rengetegen megnézték már, az amerikai kritikusok imádják, de, és ezt egy Chalamet-rajongó írja, a Marty Supreme maximum egy erős közepes lett, ugyanis a fent említett hozzávalók arányait nagyon nem találták el az alkotók. De, hogy a cikk címéről is essen szó: igen, tényleg elfenekelik Chalamet karakterét, és ez a film második legmerészebb jelenete. Az első hazánkfia, Röhrig Géza nevéhez fűződik, aki egy magyar sportolót alakít benne kiválóan, valamint egy nagy adag mézhez. Merész kép, szinte már költői, kár, hogy hangulatában semennyire sem illeszkedik a filmbe.
10/6,5
A Marty Supreme csütörtöktől látható a hazai mozikban.