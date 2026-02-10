Tragédia lehetett volna: a Jurassic Park sztárjai halálfélelemben forgatták a legendás filmet

A Steven Spielberg-filmek egyik legékesebb darabja, a Jurassic Park úttörő film volt a maga korában. Már csak amiatt is, ahogy korát meghaladó hitelességgel vegyítette a gyakorlati filmes trükköket és a digitális effekteket, olyannyira, hogy hiába egy több mint harminc éves filmről beszélünk, a mai szem se tudná mindenhol megmondani, hol alkalmaztak számítógépeket. Manapság, amikor minden digitális, kicsit ez a varázs tűnt el. Ennek megfelelően viszont nem úszhatták meg zöld háttérrel a forgatásokat, muszáj volt konkrétan kimenni a helyszínre, ahol ki voltak téve a helyi veszélyeknek — és most nem a dínókról beszélünk.

A Jurassic Park szereposztása nélkül ma már el sem tudnánk képzelni a filmet (Fotó: g90)

A színészek egy röpke reklám erejére visszatértek a Jurassic Parkba

Sam Neill a minap egykori dínó-szelidítő szerepét elevenítette fel egy kifejezetten vicces SuperBowl reklámban, Laura Dern és Jeff Goldblum mellett.

Neill számára a Jurassic Park volt karrierjének csúcspontja, amire összességében mindig szívesen emlékszik vissza. Ahogy azt az Entertainment Weeklynek is elmondta, örömmel vállalta el újra a szerepet egykori kollégáival.

Nagyon jó buli volt. Lehetne többször is ilyen. Jó barátok vagyunk, de ha belegondolsz, ennél nem is lakhatnánk távolabb. Én Új-Zélandban lakom, Jeff Olaszországban és Laura pedig Los Angelesben. Ennél jobban nem is lehetne különválasztani minket.

A szakmai barátságot megerősítették a jó hangulatú forgatások és egy komoly, életveszélyes esemény, ami ott és helyben nem volt túl szórakoztató: az Iniki hurrikán 1992-ben söpört végig Hawaii-on, megszabdalva a díszletet, konkrét halálfélelmet hagyva a stáb és a színészek szívében. Összességében elmondható, hogy hasonló rettegésben voltak, mint ahogy azt a filmben láthattuk rajtuk.

Hawaii-on dolgoztunk egy hétig, vagy 10 napig és reggel 6:30-kor már jelentkeznünk kellett a forgatásra. Erre azt mondják, hogy nem forgatunk ma, mert hurrikán jön... Laura és én lementünk a partra és azt mondja: 'Lehet, ma meg fogunk halni?' Mire én: 'Ez abszolút lehetséges.' Szerencsére elég gyorsan elhaladt, nem volt egy extrém hurrikán, de nagyon sok kárt okozott a díszletben, amikor a közelben volt. Haza kellett mennünk 2-3 napra, de a repülő még landolni sem tudott, mert a kifutó kitépett fákkal és egyéb tárgyakkal volt tele.

Neill elmondta, hogy ezek után már sokkal türelmesebben állt minden kisebb természeti katasztrófához, hiszen ennél közelebb soha nem került a halálhoz — már ha nem számítjuk Sam Neill betegségét, ami miatt szintén ijesztő helyzetbe került. 2023 elején hozta nyilvánosságra, hogy ritka típusú, harmadik stádiumú vérrákkal diagnosztizálták. A kezelések után jelenleg tünetmentes, de a visszaesés megelőzése érdekében élete végéig célzott kezelésre szorul.