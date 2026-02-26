Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

Twin Peaks

Súlyos egészségügyi problémával küzd a Twin Peaks sztárja

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy vízihulla szerepét kapta meg a legendás sorozatban Sheryl Lee. A Twin Peaks után sokan azt hitték, beindul a karrierje, ami aztán más utakon folytatódott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Twin PeaksDavid LynchTwin Peaks +David Duchovny

A kilencvenes évek tévés világának leghíresebb sztárja lett, ugyanis egy halott lány szerepében írt filmtörténetet. Sheryl Lee a Twin Peaks Laura Palmerjeként nagy reménységnek számított, azonban hosszú ideje eltűnt a szemünk elől. A döntésében egy különleges és veszélyes betegség játszott közre. 

Celebrities attend the 'Twin Peaks' world premiere, held at the Ace Hotel in Los Angeles, CA.19 May 2017Pictured: Sheryl Lee.Photo credit: MEGATheMegaAgency.com+1 888 505 6342 May , 2017
A Twin Peaks sztárja visszavonult betegsége miatt, ritkán jelenik meg nyilvánosan – Fotó: MEGA / NORTHFOTO

Ki ölte meg a Twin Peaks Laura Palmerét?

Pályakezdő színésznőként kapta meg a Twin Peaks egyik legfontosabb szerepét, ami rögtön világhírűvé is tette, hiszen ezután jó ideig mindenkit az a kérdés foglalkoztatott: ki ölte meg Laura Palmert? A nevezetes karaktert aztán az előzményeket elmesélő Twin Peaks: Tűz, jöjj velem! mozifilmben is eljátszotta, miközben az anyasorozatban egy másik karaktert is eljátszatott vele David Lynch rendező, sőt a Veszett a világ mozifilmjébe is vitte magával.

'Twin Peaks: Fire Walk with Me' by David Lynch; starring Grace Zabriskie, Sheryl Lee, Ray Wise. Made in France/USA, 1992.
Laura Palmer szerepe tette híressé – Fotó: 90061/KPA / KPA

Mit mindent tudunk róla?

Az 59. életévében járó színésznő a németországi Augsburgban született amerikai szülőktől, majd már az Egyesült Államokban, Colorado államban nőtt fel. Eleinte táncosnőnek készült, de egy súlyos sérülés keresztülhúzta a terveit, így már az egyetemi évei alatt is színészetet tanult. Seattle-ben kezdett egy színházban játszani, és itt figyelt fel rá David Lynch, aki eredetileg csak egy csinos, bálkirálynő külsejű, szőke hulla szerepét akarta neki adni a Twin Peaks első részében.

'Twin Peaks: Fire Walk with Me' by David Lynch; starring Phoebe Augustine, Sheryl Lee. Made in France/USA, 1992.
David Lynch filmjeiben vált híressé – Fotó: 90061/KPA / KPA

Sheryl Lee színészi képességei azonban olyannyira megfogták, hogy Laura Palmer karakteréhez végül jó néhány emlékjelenetet is forgattak, később pedig beleírták a történetbe Laura unokatestvérének, a rá nagyon hasonlító, ám barna és szemüveges Madeleine figuráját is, akit természetesen szintén Sheryl Lee alakított. Később Sheryl Lee hasonló szerepet kapott még egy korszakos sorozatban is: eredetileg ő játszotta volna Mary-Alice Youngot a Született feleségekben, de a producerek az utolsó pillanatban lecserélték Brenda Strongra.

A magánéletét igyekezett a nyilvánosságtól távol élni, de annyi tudható, hogy a Twin Peaks idején szerelmi viszonyba keveredett a szereplőtárs David Duchovnyval. Később a zenész Neil Diamond fia, Jesse Diamond lett a férje és egyetlen gyermekének apja. Sheryl Lee 2014-ben jelentette be, hogy a neutropenia nevű ritka rendellenességgel diagnosztizálták. Ez az állapot nagyon alacsony fehérvérsejtszámmal jár, különösen azokéval, amelyek a baktériumokkal szembeni védekezésért felelnek. Emiatt számára bármilyen fertőzés fokozott veszélyt jelent.

'Twin Peaks: Fire Walk with Me' by David Lynch; starring Sheryl Lee. Made in France/USA, 1992.
Megrekedt a karrierje a betegsége miatt – Fotó: KPA

De hová tűnt Sheryl Lee?

Laura Palmer szerepétől elbúcsúzva visszatért a színpadra, nem is akármilyen társaságban: a Salome címszerepét például Al Pacino mellett alakította a Broadway-n. A színpad jelenti azóta is az igazi otthonát, emellett egyetemen is tanít színészmesterséget, és időnként elvállal egy-egy film- vagy sorozatszerepet. A legemlékezetesebb ilyen munkái közé tartozik a Vámpírok, a Texas gyilkos földjén és a Winter’s Bone – A hallgatás törvénye című mozifilm, valamint a Tuti gimi és az Édes drága titkaink című sorozat – meg persze az új Twin Peaks 2017-ben, amelyben visszatért Laura Palmerként is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!