Súlyos egészségügyi problémával küzd a Twin Peaks sztárja

A kilencvenes évek tévés világának leghíresebb sztárja lett, ugyanis egy halott lány szerepében írt filmtörténetet. Sheryl Lee a Twin Peaks Laura Palmerjeként nagy reménységnek számított, azonban hosszú ideje eltűnt a szemünk elől. A döntésében egy különleges és veszélyes betegség játszott közre.

A Twin Peaks sztárja visszavonult betegsége miatt, ritkán jelenik meg nyilvánosan – Fotó: MEGA / NORTHFOTO

Ki ölte meg a Twin Peaks Laura Palmerét?

Pályakezdő színésznőként kapta meg a Twin Peaks egyik legfontosabb szerepét, ami rögtön világhírűvé is tette, hiszen ezután jó ideig mindenkit az a kérdés foglalkoztatott: ki ölte meg Laura Palmert? A nevezetes karaktert aztán az előzményeket elmesélő Twin Peaks: Tűz, jöjj velem! mozifilmben is eljátszotta, miközben az anyasorozatban egy másik karaktert is eljátszatott vele David Lynch rendező, sőt a Veszett a világ mozifilmjébe is vitte magával.

Laura Palmer szerepe tette híressé – Fotó: 90061/KPA / KPA

Mit mindent tudunk róla?

Az 59. életévében járó színésznő a németországi Augsburgban született amerikai szülőktől, majd már az Egyesült Államokban, Colorado államban nőtt fel. Eleinte táncosnőnek készült, de egy súlyos sérülés keresztülhúzta a terveit, így már az egyetemi évei alatt is színészetet tanult. Seattle-ben kezdett egy színházban játszani, és itt figyelt fel rá David Lynch, aki eredetileg csak egy csinos, bálkirálynő külsejű, szőke hulla szerepét akarta neki adni a Twin Peaks első részében.

David Lynch filmjeiben vált híressé – Fotó: 90061/KPA / KPA

Sheryl Lee színészi képességei azonban olyannyira megfogták, hogy Laura Palmer karakteréhez végül jó néhány emlékjelenetet is forgattak, később pedig beleírták a történetbe Laura unokatestvérének, a rá nagyon hasonlító, ám barna és szemüveges Madeleine figuráját is, akit természetesen szintén Sheryl Lee alakított. Később Sheryl Lee hasonló szerepet kapott még egy korszakos sorozatban is: eredetileg ő játszotta volna Mary-Alice Youngot a Született feleségekben, de a producerek az utolsó pillanatban lecserélték Brenda Strongra.

A magánéletét igyekezett a nyilvánosságtól távol élni, de annyi tudható, hogy a Twin Peaks idején szerelmi viszonyba keveredett a szereplőtárs David Duchovnyval. Később a zenész Neil Diamond fia, Jesse Diamond lett a férje és egyetlen gyermekének apja. Sheryl Lee 2014-ben jelentette be, hogy a neutropenia nevű ritka rendellenességgel diagnosztizálták. Ez az állapot nagyon alacsony fehérvérsejtszámmal jár, különösen azokéval, amelyek a baktériumokkal szembeni védekezésért felelnek. Emiatt számára bármilyen fertőzés fokozott veszélyt jelent.