A kritikusok megőrültek az Üvöltő szelek első premierje után

Az Emerald Fennel rendezte Üvöltő szelek Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével már megélte első premiervetítését az Egyesült Államokban, az első reakciók pedig rendkívül ígéretesnek festik le a Saltburn rendezőjének legújabb alkotását, mely hazánkban a Valentin-nap előhírnökeként, február 12-én debütál majd a mozikban.

Az Üvöltő szelek lehet a legjobb Valentin-napi program (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Üvöltő szelek első reakciók: őrjöngenek a kritikusok

Az amerikai filmkritikusok már elárasztották a jelenleg X néven működő egykori Twitter közösségi oldalt az Emily Brontë regénye alapján készült Üvöltő szelek első zártkörű vetítése után, és egytől egyig pozitív véleménnyel voltak Emerald Fennel új rendezéséről.

„Mámorító, transzcendens, csábító, megbabonázó, vágykeltő, hipnotikus. Mesterien ragadja meg a vágy lélegzetelállító fájdalmát és lényegét. Linus Sandgren operatőri munkája igéző. Suzie Davies látványtervezése fenséges” – írja Courtney Howard, a Variety magazin elismert kritikusa.

Egy biztos, sem a díszletben, sem a jelmezekben nem fogunk csalódni az Üvöltő szelek feldolgozásában (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Jazz Tangacy, a Variety kreatív szerkesztője a Jacob Elordi és Margot Robbie közötti elsöprő kémiát méltatta, valamint kiemelte Emerld Fennelt is a remekül sikerült adaptációért.

Csak Emerald képes arra, hogy alapul vegyen egy klasszikust és teljesen a feje tetejére állítsa, elérje, hogy legalább úgy vágyakozz, mint a szereplőink, aztán a következő pillanatokban darabokra tépi a lelked.

Erős megfogalmazás ez Tangacy részéről, ugyanakkor nagyon is egybehangzik a többi kritikus meglátásaival, ami azt jelzi számunkra, hogy érdemes lesz beiktatni az Üvöltő szelek vetítését elő Valentin-napi programként.

Az Üvöltő szelek kritikusai érzelmi mélységeket és magasságokat ígérnek (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Margot Robbie és Jacob Elordi románca

Margot Robbie, aki Catherine Earnshaw-t alakítja, és a vágyai tárgyát, Heathcliffet játszó Jacob Elordi közötti kémia szinte minden értékelésben külön szekciót érdemelt, ami nem is véletlen. Már az első nyilvánosságra hozott plakátokat és előzeteseket megtekintve is egyértelművé vált, hogy ez a páros lángra lobbanthatja majd a mozivásznakat. A Barbie sztárja és a Frankenstein szörnyetegével Golden Globe-díjat besöprő Elordi is arról számoltak be nemrég, hogy a forgatás során a valóság és a fikció közötti határok elmosódni látszottak. Bizonyos pillanatokban már olyan mértében beleélték magukat a szerepükbe, hogy a kamerákon kívül is szerelmes pillantásokat váltottak. Ez persze nem azt jelenti, hogy Margot Robbie férjének bármitől is tartania kellene, a színésznő ugyanis boldog házasságban él Tom Ackerley-vel, nemrég pedig első gyermekük is megszületett. Mind Robbie, mind Elordi úgy vélik, hogy teljesen át tudták adni magukat a szerepeiknek, a szerelmes pillantások így valójában Cathy és Heathcliff között pattogtak.