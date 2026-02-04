A kritikusok megőrültek az Üvöltő szelek első premierje után

Az Emerald Fennel rendezte Üvöltő szelek Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével már megélte első premiervetítését az Egyesült Államokban, az első reakciók pedig rendkívül ígéretesnek festik le a Saltburn rendezőjének legújabb alkotását, mely hazánkban a Valentin-nap előhírnökeként, február 12-én debütál majd a mozikban.
Üvöltő szelek első reakciók: őrjöngenek a kritikusok
Az amerikai filmkritikusok már elárasztották a jelenleg X néven működő egykori Twitter közösségi oldalt az Emily Brontë regénye alapján készült Üvöltő szelek első zártkörű vetítése után, és egytől egyig pozitív véleménnyel voltak Emerald Fennel új rendezéséről.
„Mámorító, transzcendens, csábító, megbabonázó, vágykeltő, hipnotikus. Mesterien ragadja meg a vágy lélegzetelállító fájdalmát és lényegét. Linus Sandgren operatőri munkája igéző. Suzie Davies látványtervezése fenséges” – írja Courtney Howard, a Variety magazin elismert kritikusa.
Jazz Tangacy, a Variety kreatív szerkesztője a Jacob Elordi és Margot Robbie közötti elsöprő kémiát méltatta, valamint kiemelte Emerld Fennelt is a remekül sikerült adaptációért.
Csak Emerald képes arra, hogy alapul vegyen egy klasszikust és teljesen a feje tetejére állítsa, elérje, hogy legalább úgy vágyakozz, mint a szereplőink, aztán a következő pillanatokban darabokra tépi a lelked.
Erős megfogalmazás ez Tangacy részéről, ugyanakkor nagyon is egybehangzik a többi kritikus meglátásaival, ami azt jelzi számunkra, hogy érdemes lesz beiktatni az Üvöltő szelek vetítését elő Valentin-napi programként.
Margot Robbie és Jacob Elordi románca
Margot Robbie, aki Catherine Earnshaw-t alakítja, és a vágyai tárgyát, Heathcliffet játszó Jacob Elordi közötti kémia szinte minden értékelésben külön szekciót érdemelt, ami nem is véletlen. Már az első nyilvánosságra hozott plakátokat és előzeteseket megtekintve is egyértelművé vált, hogy ez a páros lángra lobbanthatja majd a mozivásznakat. A Barbie sztárja és a Frankenstein szörnyetegével Golden Globe-díjat besöprő Elordi is arról számoltak be nemrég, hogy a forgatás során a valóság és a fikció közötti határok elmosódni látszottak. Bizonyos pillanatokban már olyan mértében beleélték magukat a szerepükbe, hogy a kamerákon kívül is szerelmes pillantásokat váltottak. Ez persze nem azt jelenti, hogy Margot Robbie férjének bármitől is tartania kellene, a színésznő ugyanis boldog házasságban él Tom Ackerley-vel, nemrég pedig első gyermekük is megszületett. Mind Robbie, mind Elordi úgy vélik, hogy teljesen át tudták adni magukat a szerepeiknek, a szerelmes pillantások így valójában Cathy és Heathcliff között pattogtak.
Üvöltő szelek-adaptációk
Sokan méltatták Emerald Fennel rendezőt is, mert kivételes tehetséggel nyúlt az alapanyaghoz. Emily Brontë regénye jövőre kereken 180 éves lesz. Az eltelt közel két évszázad alatt számos adaptáció született a kötetből, melyet Ellis Bell álnéven publikált az írónő 1847 decemberében. Már a némafilm-korszakban is elővették, bár az 1920-ban készült kópia nagy része megsemmisült. 1939-ben a legendás Laurence Olivier főszereplésével is feldolgozták, de csak a regény első részét. 1992-ben Peter Kosminsky rendezése már a teljes alapanyagot felhasználta, a főszerepeket Ralph Fiennes és Juliette Binoche alakították. Fontos darab volt a 2009-es televíziós sorozat is, melyben Tom Hardy alakította Heathcliff szerepét, és bár a Mad Max sztárját nem ilyen műfajokban szoktuk meg, a kritika éltette játékát. Emerald Fennel így komoly kihívókkal szembesül, ami az előzetes feldolgozásokat illeti, de ha lehet a Saltburn és az Ígéretes fiatal nő című filmjeiből következtetni, egészen biztos, hogy egy nem mindennapi verzióra kell számítanunk.