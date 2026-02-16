Margot Robbie bőrét használták! Sosem hallott, bizarr titkok az új Üvöltő szelek-filmről

Emerald Fennell Üvöltő szelek feldolgozása a Valentin-napi hétvégén debütált a mozikban. A Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült fülledt film első hétvégéjén remekül hozott a konyhára, bár a kritikai megítélése vegyesen alakult. Bármit lehet mondani Emerald Fennell legújabb alkotására, de az biztos, hogy a látványvilágba egyszerűen nem lehet belekötni. Suzie Davies, a film látványtervezője a Variety magazinnak árult el kulisszatitkokat az Üvöltő szelek díszletéről. Vigyázat, cikkünk spoilereket tartalmazhat!
Üvöltő szelek-díszlet: minden elemnek jelentősége van
Emerald Fennell korábbi rendezéseiben is nagy hangsúlyt fektetett a látványvilágra. Ez különösen a Saltburn című filmben volt tetten érhető, melyben az Üvöltő szelek Heathcliffjét alakító Jacob Elordi is szerepelt. Suzie Davis elmondása szerint alig várta, hogy megcsörrenjen a telefon, hiszen a Saltburn-ön is együtt dolgozott Fennell-lel, ezenkívül számos olyan alkotásban benne volt a keze, ami az Üvöltő szelekhez hasonlóan a 18. század környékén játszódik, így kisujjában volt a korszak ismerete. Azonban Fennell egy egészen más megközelítésből szerette volna vászonra vinni Emily Brontë klasszikusát, Davis pedig repesett az örömtől, mert így sokkal szabadabban áramolhattak a kreatív tervezői energiái. Fennell önmaga 14 éves kori olvasási élménye alapján akarta prezentálni a feldolgozást, ezt a tényt figyelmébe ajánlanánk minden olyan kritikusnak, akinek szúrta a szemét az adaptáció sajátos jellege. Davis az interjúban részletesen mesélt a kulcshelyszínekről és a díszlet bizonyos elemeiről.
Szelesdomb, az Earnshaw birtok
Szelesdomb, ahol történetünk kezdődik, Catherine Earnshaw (Margot Robbie) és édesapja, Mr. Earnshaw (Martin Clunes) birtoka, ahová a részeges apa egyik kimaradós éjszakáján egy fiatal fiúval tér vissza, akit Cathy Heathcliffnek nevez el. Az Earnshaw-kúriának valójában három főbb forgatási helyszínből kellett állnia: a konyhából, az emeletből és az istállóból. Azonban Fennell elképzelései szerint a természeti erők állandó jelenlétét is biztosítani kellett, ezért alkotta meg Davis úgy az udvart és környékét, hogy csupa köves, sziklás csúcsok vegyék körbe az épületet. Ezek mellett senki figyelmét nem kerülhette el az az égbeszökő, csúcsos boltív, ami a házhoz vezet. A boltív tervezésekor Davis az európai gótika irányzatához nyúlt vissza, ami igazán drámai hatást kelt, emellett az egész Earnshaw-kúria megidézi a főként szocialista hagyományból eredő brutalista építészetet. A színválasztásnak itt is, ahogy a film további jeleneteiben, fontos szerepe van. A belső terek fojtott, már-már „zúzódásra” hajazó színhasználata a brutalista jegyekkel együtt nyomasztó látványt keltenek a nézőben.
„Rengeteg modern anyagot használtunk tradicionális helyeken és tradicionális anyagot nem szokványos helyeken. Mindent a feje tetejére állítottunk, pont azért, hogy fokozzuk a nézőben a kényelmetlenség érzését.”
Thrushcross Grange, a Linton birtok
Miután a Margot Robbie által alakított Catherine hozzámegy Edgar Lintonhoz (Shazad Latif), beköltözik a Linton birtokra, ami finoman szólva is Szelesdomb szöges ellentéte. A ház egyik legfontosabb tere a Linton által megálmodott „Bőrszoba”, ami Catherine privát lakosztálya. Edgar már-már obszesszív csodálattal mutatja be a szobát, ami egy újabb kellemetlen pillanat nemcsak Catherine, hanem a nézők számára is. Az egész Linton-kúria igyekszik a fényűző luxus mintapéldájaként tetszelegni, de ahogy a „Bőrszoba”, úgy az egész ház valójában egy csinos börtön Cathy számára. Az biztos, hogy Margot Robbie sokat látott már színészi karrierje során, de arra az üzenetre nem tudott felkészülni, amit Suzie Davis látványtervezőtől kapott.
Volt az asztalomon egy darab bőrszínű latex, ami talán a Saltburn után maradt nálam, ez volt a kiindulópont. Megkértem [Margot Robbie-t], hogy küldjön nagy felbontású képeket a karjáról és az ereiről. Még a köldökét is szerettük volna megjeleníteni a kandalló fölött, de ha hiszitek, ha nem, nagyon bizarrul nézett ki, így elvetettük az ötletet.
A babaház
Az Alison Oliver által alakított Isabella, Edgar testvére, aki bátyjához hasonlóan szinte beteges érdeklődést mutat Catherine iránt, Thrushcross Grange valódi mását készíti el egy babaház formájában, Catherine beköltözésekor pedig büszkén mutatja be a ház újdonsült úrnőjének, hogy a babák között ő is helyet kapott, mint a Linton-ház új lakója. A babaháznak a későbbiekben is jelentősége lesz, ami a Grange 1/12-es pontos mása és a Mattes and Miniatures csapat keze munkáját dicséri. Davis a szokásos procedúrájától eltérően előbb a babaházat készíttette el, és az alapján építette meg a valódi épületet. Fennell elképzelései szerint a babaház Edgar birtoklási vágyát jelképezi, azt, hogy a Linton-ház ura szeret szép dolgokat gyűjteni, ebből pedig egyenesen következik, hogy Catherine Earnshaw is a begyűjtendő szép dolgok egyikét jelenti számára.