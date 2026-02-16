Margot Robbie bőrét használták! Sosem hallott, bizarr titkok az új Üvöltő szelek-filmről

Emerald Fennell Üvöltő szelek feldolgozása a Valentin-napi hétvégén debütált a mozikban. A Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült fülledt film első hétvégéjén remekül hozott a konyhára, bár a kritikai megítélése vegyesen alakult. Bármit lehet mondani Emerald Fennell legújabb alkotására, de az biztos, hogy a látványvilágba egyszerűen nem lehet belekötni. Suzie Davies, a film látványtervezője a Variety magazinnak árult el kulisszatitkokat az Üvöltő szelek díszletéről. Vigyázat, cikkünk spoilereket tartalmazhat!

A látványtervező lerántotta a leplet az Üvöltő szelek díszleteiről (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00732809)

Üvöltő szelek-díszlet: minden elemnek jelentősége van

Emerald Fennell korábbi rendezéseiben is nagy hangsúlyt fektetett a látványvilágra. Ez különösen a Saltburn című filmben volt tetten érhető, melyben az Üvöltő szelek Heathcliffjét alakító Jacob Elordi is szerepelt. Suzie Davis elmondása szerint alig várta, hogy megcsörrenjen a telefon, hiszen a Saltburn-ön is együtt dolgozott Fennell-lel, ezenkívül számos olyan alkotásban benne volt a keze, ami az Üvöltő szelekhez hasonlóan a 18. század környékén játszódik, így kisujjában volt a korszak ismerete. Azonban Fennell egy egészen más megközelítésből szerette volna vászonra vinni Emily Brontë klasszikusát, Davis pedig repesett az örömtől, mert így sokkal szabadabban áramolhattak a kreatív tervezői energiái. Fennell önmaga 14 éves kori olvasási élménye alapján akarta prezentálni a feldolgozást, ezt a tényt figyelmébe ajánlanánk minden olyan kritikusnak, akinek szúrta a szemét az adaptáció sajátos jellege. Davis az interjúban részletesen mesélt a kulcshelyszínekről és a díszlet bizonyos elemeiről.

Minden színnek és textúrának jelentősége van az Üvöltő szelek díszletében (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00721616)

Szelesdomb, az Earnshaw birtok

Szelesdomb, ahol történetünk kezdődik, Catherine Earnshaw (Margot Robbie) és édesapja, Mr. Earnshaw (Martin Clunes) birtoka, ahová a részeges apa egyik kimaradós éjszakáján egy fiatal fiúval tér vissza, akit Cathy Heathcliffnek nevez el. Az Earnshaw-kúriának valójában három főbb forgatási helyszínből kellett állnia: a konyhából, az emeletből és az istállóból. Azonban Fennell elképzelései szerint a természeti erők állandó jelenlétét is biztosítani kellett, ezért alkotta meg Davis úgy az udvart és környékét, hogy csupa köves, sziklás csúcsok vegyék körbe az épületet. Ezek mellett senki figyelmét nem kerülhette el az az égbeszökő, csúcsos boltív, ami a házhoz vezet. A boltív tervezésekor Davis az európai gótika irányzatához nyúlt vissza, ami igazán drámai hatást kelt, emellett az egész Earnshaw-kúria megidézi a főként szocialista hagyományból eredő brutalista építészetet. A színválasztásnak itt is, ahogy a film további jeleneteiben, fontos szerepe van. A belső terek fojtott, már-már „zúzódásra” hajazó színhasználata a brutalista jegyekkel együtt nyomasztó látványt keltenek a nézőben.