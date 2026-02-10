Mindenki várja az Üvöltő szeleket, de mit tudunk Margot Robbie erotikus filmjéről? Mutatjuk!

Sokak szerint már most az év filmje, rekordhétvégi bevételt jósolnak neki, és már most instant klasszikusként kezelik, pedig még nem is látta a nagyközönség. Az Üvöltő szelek Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével napokon belül meghódíthatja a mozikat. A fülledt előzetesek igazi kosztümös erotikát és égető vágyat ígérnek. Emily Brontë regényének történetét azonban igen kevesen ismerik, pedig Hollywood már többször is hozzányúlt. Igaz, a legsikeresebb feldolgozásig egészen 1939-ig kell visszautaznunk.
Üvöltő szelek film és könyv
Emily Brontë angol írónő egyetlen regénye az egyetemes irodalom egyik legnagyobb és legjelentősebb alkotása. Az 1847-ben megjelent mű szenvedélyes, sötét hangulatú szerelmi és bosszútörténet. A cselekmény középpontjában Heathcliff és Catherine Earnshaw végzetes kapcsolata áll. Gyerekkorukban mély, szinte elválaszthatatlan kötelék alakul ki köztük, ám Catherine a társadalmi elvárások miatt inkább a jómódú Edgar Lintont választja férjéül. Heathcliff megalázva eltűnik, majd évekkel később gazdagon tér vissza, és kegyetlen bosszúhadjáratba kezd mindazok ellen, akik szerinte megfosztották a boldogságától. A történet generációkon átívelve mutatja meg, miként öröklődik tovább a gyűlölet és a szeretet.
Üvöltő szelek Laurence Olivier-vel
A fülledt dráma inkább a történet szerelmi és bosszúálló oldalát emelte ki az 1939-es filmes adaptációban, amelyben a legendás Shakespeare-színész, Laurence Olivier, valamint Merle Oberon és David Niven alakították a főszerepeket. A Római vakáció és az örök klasszikus Ben-Hur rendezője, William Wyler ezzel a filmmel vetette meg igazán a lábát Hollywoodban. A produkciót nyolc Oscar-díjra jelölték, többek között Oliviert is a legjobb színész kategóriában – ekkor indult be igazán nemzetközi filmes karrierje, és ekkor jött össze a szeszélyes Vivien Leigh-vel, akit az Elfújta a szél Scarlettjeként ismert meg a világ.
Nem csoda, hogy a magyar nézők számára sokáig nem mondott sokat az Üvöltő szelek címe, hiszen a klasszikust nálunk Örökké… címen forgalmazták. A kilencvenes években két, mérsékelt sikerű feldolgozás is készült: az egyikben Juliette Binoche és Ralph Fiennes, a másikban Robert Cavanah és Orla Brady játszották a főszerepeket. 2009-ben a BBC tévésorozatot forgatott a történetből, az akkor még kevésbé ismert Tom Hardy főszereplésével.
Az Üvöltő szelek hozhat újra sikert Margot Robbie-nak
A merész filmjeiről ismert Emerald Fennell legutóbb a Saltburnnel botránkoztatta meg a közönséget, többek között Barry Keoghan meztelen táncával és Jacob Elordi emlékezetes fürdőkádjelenetével. A rendezőnő ígéretéhez híven most is bátor és fülledt képsorokat ígér, miközben a 136 perces filmben igyekszik bemutatni azt a leírhatatlan vágyat, amely örökké ott dobog az emberben az igazi szerelem után. Az első kritikák mesterműnek nevezik az Üvöltő szeleket, az előrejelzések pedig legalább 40 millió dolláros nyitóhétvégét jósolnak, ami nemcsak az idei év egyik legnagyobb sikere lehet, hanem Emerald Fennell és Jacob Elordi karrierjének is a legjobbja.
Az Üvöltő szelek február 12-től látható a magyar mozikban.