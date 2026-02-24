Tim Buton visszatalált a múzsájához: mutatjuk, ki a Wednesday új főszereplője!

Régi múzsájához talált vissza a szürreális filmjeiről ismert rendező, Tim Burton és Winona Ryder a Wednesday 3. évadában forgatnak újra együtt. Ez a Netflix legújabb videójából derült ki, amelyben a Jenna Ortega nevével fémjelzett széria új és visszatérő színészeinek névsorát fedték fel. Burton és Ryder közel 40 éve dolgoznak együtt rendszeresen; most összeszedtük ennek a két zseninek az együttműködéseit a legrosszabbtól a legjobbig.

A Wednesdayben is együtt forgat Winona Ryder és Tim Burton (Fotó: MediaPunch/face to face/NORTHFOTO)

Winona Ryder és Tim Burton a Wednesdayben forgat újra együtt

5. Az Álmosvölgy legendája

Rögtön egy kakukktojással kezdjük, ugyanis – spoiler – ebben a filmben nem szerepelt Winona. A többéves előkészületi fázisban azonban végig Ryder volt a kiszemelt a női főszerepre exe, Johnny Depp mellé. Burton utólag köszönetet mondott a színésznőnek a sok támogatásért, de addig tolódtak a munkálatok, hogy végül Christina Ricci, vagyis az 1990-es évek eredeti Wednesday-e vette át a szerepet. Ryder itt csak tiszteletbeli tagja a Burton-univerzumnak, ami talán nem is baj, ugyanis sokak szerint ez Burton aranykorának leggyengébb filmje.