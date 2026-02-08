A nők, akik Woody Allen világát formálták: meglepő név is feltűnik a múzsái között!

Az utóbbi években számos botrány tépázta meg a legendásan neurotikus rendező életét és művészetét. A 90 éves Woody Allen azonban úgy tűnik, pár éves hallgatás után visszatér: a hírek szerint Madridban készül forgatni legújabb filmjét az Oscar-díjas spanyol házaspár, Javier Bardem és Penélope Cruz főszereplésével, akikkel már a Vicky Cristina Barcelona kapcsán dolgozott együtt. A nők mindig is a direktor gyengéi voltak, cserébe nagyszerű szerepekkel ajándékozta meg őket – mutatjuk, kik voltak a legnagyobb múzsái.

Woody Allennek számos múzsája volt 90 év alatt (Fotó: Kike RincÃ³N/Contacto via ZUMA Press)

Woody Allen női: múzsák a direktor mögött

Mia Farrow

Farrow (balra) egy tucat filmet forgatott Allennel (Fotó: Snap / Snap)

A két legendás alkotó 13 közös filmet forgatott a nyolcvanas-kilencvenes években, ebből 12 évet élettársi kapcsolatban éltek, igaz, külön lakásban, New York két végében. Farrow Allen női világának legerősebb, legsokoldalúbb arca volt; a direktor szinte komplett filmes univerzumot épített a szabálytalan szépségű sztár köré. Leghíresebb filmjük a Hannah és nővérei, amely a napokban lesz 40 éves.