A nők, akik Woody Allen világát formálták: meglepő név is feltűnik a múzsái között!

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
A 90 éves mester a hírek szerint újra filmet forgat, és egyik kedvenc múzsája is szerepet kap benne. Woody Allen a női nem nagy kedvelője, most pedig meg is mutatjuk, kik a múzsái.
Woody AllenScarlett JohanssonDiane KeatonMia Farrow

Az utóbbi években számos botrány tépázta meg a legendásan neurotikus rendező életét és művészetét. A 90 éves Woody Allen azonban úgy tűnik, pár éves hallgatás után visszatér: a hírek szerint Madridban készül forgatni legújabb filmjét az Oscar-díjas spanyol házaspár, Javier Bardem és Penélope Cruz főszereplésével, akikkel már a Vicky Cristina Barcelona kapcsán dolgozott együtt. A nők mindig is a direktor gyengéi voltak, cserébe nagyszerű szerepekkel ajándékozta meg őket – mutatjuk, kik voltak a legnagyobb múzsái.

Woody Allen, September 18, 2023, Barcelona, Catalonia, Spain: Film director Woody Allen during a performance at the 55th edition of the Voll-Damm Barcelona Jazz Festival at the Teatre Tivoli on September 18, 2023, in Barcelona, Catalonia, Spain. Filmmaker Woody Allen has traveled to Barcelona to inaugurate the 55th edition of the Voll-Damm Barcelona Jazz Festival...SEPTEMBER 18;2023..Kike RincÃ³n / Europa Press..09/18/2023 (Credit Image: © Kike RincÃ³N/Contacto via ZUMA Press)
Woody Allennek számos múzsája volt 90 év alatt (Fotó: Kike RincÃ³N/Contacto via ZUMA Press)

Woody Allen női: múzsák a direktor mögött

Mia Farrow

Photo ID - 31761, Year - 1986, Film Title - HANNAH AND HER SISTERS, Director - WOODY ALLEN, Studio - ORION, Keywords - 1986, WOODY ALLEN, MIA FARROW, BARBARA HERSHEY, DIANNE WIEST
Farrow (balra) egy tucat filmet forgatott Allennel (Fotó: Snap / Snap)

A két legendás alkotó 13 közös filmet forgatott a nyolcvanas-kilencvenes években, ebből 12 évet élettársi kapcsolatban éltek, igaz, külön lakásban, New York két végében. Farrow Allen női világának legerősebb, legsokoldalúbb arca volt; a direktor szinte komplett filmes univerzumot épített a szabálytalan szépségű sztár köré. Leghíresebb filmjük a Hannah és nővérei, amely a napokban lesz 40 éves.

