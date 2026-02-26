Vadregényes akciózás a modern vadnyugaton: páros lábbal rúgja be az ajtót az új Yellowstone-sorozat

2018-ban talán még maga Kevin Costner sem gondolta volna, hogy a modern kori televíziózás talán legkomplexebben és legszerteágazóbban felépített világához adja a nevét. A Yellowstone esetében márpedig nem túlzás erről beszélni: öt, sikerekkel teli évad, két előzményszéria, és ez még mindig csak a kezdet, mert hamarosan potyognak le a futószalagról a spinoffok is. Elsőként pedig ki más is kaphatna saját műsort mint a Dutton família legbelevalóbb tagja, Kayce, akinek Marshals: Egy Yellowstone történet című szériáját volt lehetőségünk premier előtt megtekinteni, kritikánkból pedig kiderül, sikerült-e az alkotóknak továbbvinni azt a hamisítatlan, modern westernhangulatot, melyet Kevin Costnerék hagytak örökül.
Cowboy-kalap helyett baseballsapka
Akik hétvégére Yellowstone-maratont terveznek, azoknak tökéletes elfoglaltság lesz a jövő hét hétfőn debütáló Marshals első epizódja, mely a fősorozat utolsó évadának fináléja után veszi fel a fonalat.
Azt követően, hogy Kayce Dutton maga mögött hagyta a rajongók által is kibérelhető Yellowstone Ranchet, az izgalom nem költözött ki az életéből, és felesége elvesztését feldolgozni képtelen férfi az igazság szolgálatába lép: az Egyesült Államok Marsallszolgálatának elit alakulatához csatlakozik, hogy cowboyként és a haditengerészet különleges egységének tagjaként szerzett képességeit egyesítve tegyen rendet Montanában. Rendőrbíró-csapata igyekszik egyensúlyt találni a család, a kötelesség és az abból fakadó nagy pszichológiai teher között, és ők jelentik az utolsó védelmi vonalat a térség erőszak elleni háborújában.
Erőszakból, akcióból és pulzusszám növelő pillanatokból pedig akad bőven ebben a sorozatban, és erről már az első epizód után meggyőződhetünk. A Marshals nem titkoltan új arculatot kíván szabni a Yellowstone-nak, így a békés tehenészfiú-attitűdöt csak nagyítóval kell keresnie a tősgyökeres rajongóknak. Itt már a baseballsapkás, golyóálló mellényes, puskaropogtató, lovas üldözésekbe belekeveredő keményfiúk, no meg persze keménycsajoké a terep, akik egy őslakosok elleni merényletsorozatot szeretnének megelőzni, és egy bűnbanda nyomába erednek, hogy felgöngyölítsék az ügyet.
A yellowstone-i cowboyok is sírnak
Az akciócunami-képsorok között azért a Marshals arra is odafigyel, hogy érzelmileg hasson a nézőkre. Luke Grimes Kayce-jének ugyanis az igazságosztó szerepe mellett még családapaként is helyt kell állnia, miközben a szeretett kedvese elvesztése okozta gyász láthatóan továbbra is emészti belülről.
Persze Grimesnak nem egyedül kell a hátán vinnie a Marshalst. A frissen bemutatott karakterekben is bőven lapul potenciál, és az alkotók már az első epizódban szórtak némi infómorzsát a mellékszereplők magukkal cipelt személyes tragédiáiból. Így a továbbiakban a féktelen pofonosztás mellett jócskán lehet számítani könnyfacsaró, drámai momentumokra is, ami a Yellowstone sajátja volt mindig is.
Végszó
A Marshals: Egy Yellowstone történet tehát amellett, hogy igyekszik hű maradni elődeihez, bőszen kacsingat az akciófilmes zsáner felé is, amellyel talán az alkotók célja, hogy nyissanak a fiatalabb generációk felé. Kérdés, hogy ezzel a lépéssel, vajon nem kockáztatják-e meg, hogy vesztenek egy szép szelettel a régi rajongóbázisból. A Marshals talán nem mindenki tetszését fogja elnyerni, de azok, akik hiányolták a szüntelenül képernyőre pulzáló adrenalinlöketeket Kevin Costnerék műsorából, biztosan nem fognak csalódni. Sőt, a Yellowstone folyamatosan bővülő világában kevésbé jártas streamingfogyasztók is bátran adhatnak neki egy esélyt!
A Marshals: Egy Yellowstone történet első epizódja 2026. március 2-ától lesz elérhető a SkyShowtime-sorozatok között, a széria további részei pedig minden hétfőn fognak megjelenni a platformon. A Yellowstone legújabb sorozatának előzetesét ide kattintva tudják megtekinteni: