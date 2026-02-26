Vadregényes akciózás a modern vadnyugaton: páros lábbal rúgja be az ajtót az új Yellowstone-sorozat

2018-ban talán még maga Kevin Costner sem gondolta volna, hogy a modern kori televíziózás talán legkomplexebben és legszerteágazóbban felépített világához adja a nevét. A Yellowstone esetében márpedig nem túlzás erről beszélni: öt, sikerekkel teli évad, két előzményszéria, és ez még mindig csak a kezdet, mert hamarosan potyognak le a futószalagról a spinoffok is. Elsőként pedig ki más is kaphatna saját műsort mint a Dutton família legbelevalóbb tagja, Kayce, akinek Marshals: Egy Yellowstone történet című szériáját volt lehetőségünk premier előtt megtekinteni, kritikánkból pedig kiderül, sikerült-e az alkotóknak továbbvinni azt a hamisítatlan, modern westernhangulatot, melyet Kevin Costnerék hagytak örökül.

A Yellowstone-sorozatok újabb felvonása, a Marshals: Egy Yellowstone történet Luke Grimes főszereplésével érkezik hamarosan a SkyShowtime-ra (Fotó: YouTube)

Cowboy-kalap helyett baseballsapka

Akik hétvégére Yellowstone-maratont terveznek, azoknak tökéletes elfoglaltság lesz a jövő hét hétfőn debütáló Marshals első epizódja, mely a fősorozat utolsó évadának fináléja után veszi fel a fonalat.

Azt követően, hogy Kayce Dutton maga mögött hagyta a rajongók által is kibérelhető Yellowstone Ranchet, az izgalom nem költözött ki az életéből, és felesége elvesztését feldolgozni képtelen férfi az igazság szolgálatába lép: az Egyesült Államok Marsallszolgálatának elit alakulatához csatlakozik, hogy cowboyként és a haditengerészet különleges egységének tagjaként szerzett képességeit egyesítve tegyen rendet Montanában. Rendőrbíró-csapata igyekszik egyensúlyt találni a család, a kötelesség és az abból fakadó nagy pszichológiai teher között, és ők jelentik az utolsó védelmi vonalat a térség erőszak elleni háborújában.

Erőszakból, akcióból és pulzusszám növelő pillanatokból pedig akad bőven ebben a sorozatban, és erről már az első epizód után meggyőződhetünk. A Marshals nem titkoltan új arculatot kíván szabni a Yellowstone-nak, így a békés tehenészfiú-attitűdöt csak nagyítóval kell keresnie a tősgyökeres rajongóknak. Itt már a baseballsapkás, golyóálló mellényes, puskaropogtató, lovas üldözésekbe belekeveredő keményfiúk, no meg persze keménycsajoké a terep, akik egy őslakosok elleni merényletsorozatot szeretnének megelőzni, és egy bűnbanda nyomába erednek, hogy felgöngyölítsék az ügyet.