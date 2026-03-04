Szexuális erőszak és undor: Jesse Buckley és Christian Bale filmje, A menyasszony vegyesen szerepelt a tesztvetítéseken

Már az időzítés sem volt a legkedvezőbb A menyasszony című film esetében, hisz Guillermo del Toro épp tavaly készített egy Frankenstein filmet Mary Shelley regénye alapján, Oscar Isaac, Jacob Elordi és Mia Goth főszereplésével. Érthetően lehet némi asszociációs zavarunk, ha azt mondjuk, hogy a témából inspirálódott következő film a rá következő évre, azaz idén érkezik, hiszen a két filmprojektnek semmi köze nincs egymáshoz. Maggie Gyllenhaal filmje az előzetese alapján egy teljesen elborult lázálom a Golden Globe-díjas Jesse Buckley és az átalakulás nagymestere, Christian Bale főszereplésével, amiről nehéz lenne megmondani, hogy pontosan miről is szól, azon kívül, hogy erős képsorok vannak benne.

A menyasszony rendezője, Maggie Gyllenhaal egyébként Jake Gyllenhaal idősebb tesója, akit a Donnie Darkóban is láthattunk (Fotó: Warner Bros. Pictures/Entertainment Pictures)

A menyasszony merőben más, mint a korábbi Frankenstein-filmek

A rendező a napokban a The New York Times podcastjében adott interjút. Elsősorban azt vetette fel, hogy számára se volt teljesen egyértelmű, hogy túl soknak számít-e ez a film. Ez az első tesztvetítéseken dőlt el.

Az egyik legtöbbször felhozott tényező az erőszak volt. Lehet túl erőszakos? Egy lánybarátom is látta a filmet, és nem kímélt a kritikával. Azt mondta: „vajon, ha egy férfi lennél, aki ugyanezt a filmet csinálja, akkor is értékelnéd?” Végül a Warner Bros. hatására kivettünk némi erőszakos részletet, szóval amit látni fognak az emberek, az már egy felhigított verzió. (...) Volt, amikor azt hittem [a Warner Bros.] azt mondja majd, hogy „Maggie, nem nyalhatja le Frankenstein a fekete hányást a menyasszony nyakáról. Ez túl sok, nem teheted.” De a végén megértették, miért akartam

— ecsetelte Maggie Gyllenhaal. Hozzátette, hogy pontosan azért akart ennyi nők elleni erőszakot tenni a filmbe, mert ezt ő sem akarja látni és inkább mégis belerakta a társadalmi üzenete miatt.

A menyasszony kritikai visszhangja igen vegyes volt

A cikk írásakor a film még bőven embargós, és mivel a hazai közönség még nem láthatta, csakis az apró posztfoszlányokból sejthetjük, hogy mire számíthatunk a film kapcsán. A World of Reel szerint egy néző, aki az előbb említett tavalyi tesztvetítésen vett részt, kiborult a látottak után.

A menyasszony egy szörnyű film! 1930-ban játszódik, Jesse Buckley egy prostituáltat játszik, aki Mary Shelleynek képzeli magát és a gengszter férje kivégzi. Annette Bening karaktere meggyőzi Dr. Frankensteint, hogy felélessze. Nem tudom kifejezni, hogy ez a film mennyire nem tudja, mi akarna lenni. Buckley nagyon jó alakítást nyújtott, egyértelműen a film csúcspontja, de jó isten, mennyire értelmetlen alkotás ez...

Persze nem mindenki volt ezen a véleményen. Valakinek tetszett ez a borzalmakat teljes mértékben felvállaló őrült trip, aminek ez a film tűnik — bár a példaválasztás nem túl szerencsés.

Maggie Gyllenhaal A menyasszonya vad és bátor, és lesz**om, hogy tetszik-e nektek. Buckley és Bale játéka pontosan az, aminek a Joker: Kétszemélyes téboly akart elkeseredetten lenni.

Már nem kell sokat várnunk, ha magunk szeretnénk eldönteni, melyik oldalra tennénk a voksunkat: A menyasszony holnaptól a magyar mozikban is elérhető.