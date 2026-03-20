Anne Hathawaynek nem kellett Bradley Cooper: a színésznő már bánja, hogy passzolt

2026-ban a csapból is Hathaway fog folyni! Anne Hathaway Meryl Streep mellett tér vissza Az ördög Pradát visel folytatásában, majd jön Christopher Nolan all-star Odüsszeia-filmje, amiben Matt Damon nejét és Tom Holland anyukáját alakítja. Anne Hathaway filmjei milliárdokat hoztak már, ám a 2010-es évek elején számos kasszasikert passzolt el, amik közül párat már megbánt az Oscar-díjas sztár.

Anne Hathaway gyerek miatt dobta a sikervígjátékot

A 2007-es vígjáték az év egyik meglepetéssikere volt, és beindította Seth Rogen karrierjét. A film női főszerepét eredetileg Anne Hathaway színésznő kapta meg, ám ő a szülés túlságosan naturalista ábrázolása miatt passzolta a lehetőséget, ugyanis nem értett egyet a megvalósítással. Helyette Katherine Heigl játszotta el a szerepet. Utólag a színésznő bevallotta: bánja a döntését, de akkoriban még kevésbé mert merész szerepeket vállalni.