Anne Hathaway

Anne Hathawaynek nem kellett Bradley Cooper: a színésznő már bánja, hogy passzolt

Az idei évben több nagy sztár is nemet mondott néhány igazán izgalmas mozgóképre. Összeszedtük, Anne Hathaway mely filmeket utasította vissza karrierje során.
2026-ban a csapból is Hathaway fog folyni! Anne Hathaway Meryl Streep mellett tér vissza Az ördög Pradát visel folytatásában, majd jön Christopher Nolan all-star Odüsszeia-filmje, amiben Matt Damon nejét és Tom Holland anyukáját alakítja. Anne Hathaway filmjei milliárdokat hoztak már, ám a 2010-es évek elején számos kasszasikert passzolt el, amik közül párat már megbánt az Oscar-díjas sztár.

Anne Hathaway, HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Anne Hathaway at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.Credit: / Admedia (Credit Image: © /AdMedia via ZUMA Press Wire)
Anne Hathaway idén 6 filmben tűnik fel (Fotó: MediaPunch)

Anne Hathaway gyerek miatt dobta a sikervígjátékot

(L to R) Alison (KATHERINE HEIGL), sister Debbie (LESLIE MANN), boyfriend Ben (SETH ROGEN) and brother-in-law Pete (PAUL RUDD) prepare for the baby?s arrival in ?Knocked Up?, a comedy about the best thing that will ever ruin your best-laid plans: parenthood.
Hathaway nem akart a vásznon szülni (Fotó: f90/f90)

A 2007-es vígjáték az év egyik meglepetéssikere volt, és beindította Seth Rogen karrierjét. A film női főszerepét eredetileg Anne Hathaway színésznő kapta meg, ám ő a szülés túlságosan naturalista ábrázolása miatt passzolta a lehetőséget, ugyanis nem értett egyet a megvalósítással. Helyette Katherine Heigl játszotta el a szerepet. Utólag a színésznő bevallotta: bánja a döntését, de akkoriban még kevésbé mert merész szerepeket vállalni.

