Anne Hathaway

Jön a Stranger Things és a Jurassic Park szerelemgyereke: dinókkal viaskodik Anne Hathaway

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az év legizgalmasabbnak ígérkező filmjének az előzetese futott be. Az Anne Hathaway főszereplésével készült The end of Oak Streetben több világ ütközik egymással.
Úgy tűnik, a Stranger Things rajongóit is a mozikba szeretnék csábítani. Az Anne Hathaway és Ewan McGregor főszereplésével készült The End of Oak Street az évtized Super 8-a lehet, nem véletlen, hogy producere az az J.J. Abrams, aki az említett kultuszfilmet rendezte. A nyolcvanas években játszódó, annak hangulatát tökéletesen tükröző alkotás 2026 legnagyobb meglepetésfilmje lehet, egy kis Jurassic Park-os beütéssel. 

Anne Hathaway
Anne Hathaway dinók elől fog menekülni (Fotó: imdb.com)

Anne Hathaway a The end of Oak Streetben fut a dinók elől

A sztori szerint egy titokzatos kozmikus esemény kiszakítja az Oak Street-i kertvárosi környéket a megszokott valóságából, és egy ismeretlen, ellenséges világba repíti. A Platt családnak össze kell tartania a túlélésért, miközben dinoszauruszokkal és más veszélyekkel néznek szembe: az utcájuk egyik fele egyszer csak eltűnik, és egy idegen világ tárul fel előttük. Az első előzetes vizualitása a Stranger Thingset idézi; a szaggatott képek, a rejtélyes effektek és a csak részleteiben megmutatkozó „utcai dinó” fokozzák a korra jellemző paranoid hangulatot.

Szó szerint kettészakadt az Oak Street (Fotó: imdb.com)

A Platt család anyukáját Anne Hathaway színésznő alakítja, aki idén egyáltalán nem unatkozik: legalább hat filmje kerül a mozikba, többek között az év egyik legjobban várt folytatása, Az ördög Pradát visel 2., amelyben Meryl Streep és Emily Blunt is visszatér. Férjét a Star Wars-filmek és a Moulin Rouge! sztárja, Ewan McGregor játssza, gyermekeiket pedig Christian Convery és Maisy Stella alakítják.

A Pratt család komoly bajba kerül (Fotó: imdb.com)

A 85 millió dolláros szuperprodukciót 2026. augusztus 14-től láthatja az amerikai közönség. A hírek szerint a nemzetközi terjesztés is a nyári hónapokban várható, így nem kizárt, hogy Magyarországon is az USA-premierrel egy időben mutatják be a filmet. A készítők egyelőre többet nem árulnak el a történetről, és a hírek szerint a premierig nem is rántják le teljesen a leplet azokról a rejtélyes lényekről, amelyek az Oak Street lakóit tizedelik.

 

 

