60 évesen még mindig tinilányként néz ki: vécépapírért szexel Bai Ling

Az idén 60 éves ázsiai színésznő továbbra sem szeret túl sok textilt viselni magán, pedig alakjáért a harmadannyi idős lányok is ölnének. Bai Ling színésznőként már 45 éve aktív; olyan hollywoodi sikerekben játszott, mint A holló, a Vörös sarok vagy a Jason Statham-féle Crank 2. – Magasfeszültség. A sztárt mostanra teljesen beszippantotta a B-kategória, ahol akár évi 4-5 filmet is forgat. Az időt talán megállította a szexi színésznőt, de a karrierje újraindításához kevés lesz pár pikáns kép, ezért úgy döntött, Quentin Tarantino nyomdokaiba lép.

Az 59 éves Bai Ling 20-30 évet simán letagadhatna (Fotó: Faye Sadou / Faye Sadou/MediaPunch)

Bai Ling szexi képek helyett rendez és ír

Az 59 éves színésznő-rendező a koronavírus-járvány alatt találta ki a My Quarantine Romance with Toilet Paper (Karanténrománcom a vécépapírral) című film ötletét, amely egyszerre lesz szürreális vígjáték és brutális dráma. A SlashFilm oldalán Ling a rendezői debütálása kapcsán elmondta: a Tarantino stílusához hasonló, popkulturális anarchiát tükröző alkotást szeretne készíteni. Ling hízelgőnek vette a hasonlatot, ugyanis úgy gondolja, saját rendezésű első filmje olyan popkulturális, ironikus és kísérletező hangulatban születik, mint Tarantino Kutyaszorítóban című műve.

A toiletpapírnak komoly ára van új filmjében (Fotó: imdb.com)

A film története annyira abszurd, hogy a végén még jól is elsülhet a Tarantino-féle őrület. Egy nő a járvány alatt bezárva éli mindennapjait, ám az emberek többségével ellentétben ő nem tárazott be elég vécépapírt. Sofia figurája így híján van a higiéniai felszerelésnek, ám valamilyen varázslatos módon 13 váratlan vendége érkezik, akik nemcsak a szükséges papírt, hanem buja, szexuális vágyaikat is hozzák magukkkal. Ling furcsa világában a vécépapírnak komoly ára van: erotikus szolgáltatással kell fizetni egy-egy tekercsért.

Két forgatás között ilyen képekkel szórakoztatja rajongóit a rendezőként hamarosan debütáló színésznő (Fotó: SMG)

A film egy részét már felvették, de a forgatási munkálatok még tartanak. Ling szeretné, ha még idén be tudná mutatni az alkotást, azonban a színésznőnek jelenleg 17 filmje van előkészületben, forgatás alatt vagy bemutatás előtt, így lassabban halad a felvételekkel. Amíg várjuk a színésznő rendezői debütálását, érdemes követni a közösségi oldalait, ahol bizonyítja: 60 évesen is nézhet ki valaki 20-nak.