60 évesen még mindig tinilányként néz ki: vécépapírért szexel Bai Ling

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Az legszürreálisabb filmötletével debütál rendezőként az 59 éves színésznő. Bai Ling új filmje nem kizárt, hogy az új Quentin Tarantinóvá teszi.
Az idén 60 éves ázsiai színésznő továbbra sem szeret túl sok textilt viselni magán, pedig alakjáért a harmadannyi idős lányok is ölnének. Bai Ling színésznőként már 45 éve aktív; olyan hollywoodi sikerekben játszott, mint A holló, a Vörös sarok vagy a Jason Statham-féle Crank 2. – Magasfeszültség. A sztárt mostanra teljesen beszippantotta a B-kategória, ahol akár évi 4-5 filmet is forgat. Az időt talán megállította a szexi színésznőt, de a karrierje újraindításához kevés lesz pár pikáns kép, ezért úgy döntött, Quentin Tarantino nyomdokaiba lép.

Bai Ling, LOS ANGELES, CA - JANUARY 24: Bai Ling at the LA premiere of Maya Laemmle Royal in Los Angeles, California on January 24, 2024. Credit: Faye Sadou/MediaPunch
Az 59 éves Bai Ling 20-30 évet simán letagadhatna (Fotó: Faye Sadou / Faye Sadou/MediaPunch)

Bai Ling szexi képek helyett rendez és ír

Az 59 éves színésznő-rendező a koronavírus-járvány alatt találta ki a My Quarantine Romance with Toilet Paper (Karanténrománcom a vécépapírral) című film ötletét, amely egyszerre lesz szürreális vígjáték és brutális dráma. A SlashFilm oldalán Ling a rendezői debütálása kapcsán elmondta: a Tarantino stílusához hasonló, popkulturális anarchiát tükröző alkotást szeretne készíteni. Ling hízelgőnek vette a hasonlatot, ugyanis úgy gondolja, saját rendezésű első filmje olyan popkulturális, ironikus és kísérletező hangulatban születik, mint Tarantino Kutyaszorítóban című műve.

A toiletpapírnak komoly ára van új filmjében (Fotó: imdb.com)

A film története annyira abszurd, hogy a végén még jól is elsülhet a Tarantino-féle őrület. Egy nő a járvány alatt bezárva éli mindennapjait, ám az emberek többségével ellentétben ő nem tárazott be elég vécépapírt. Sofia figurája így híján van a higiéniai felszerelésnek, ám valamilyen varázslatos módon 13 váratlan vendége érkezik, akik nemcsak a szükséges papírt, hanem buja, szexuális vágyaikat is hozzák magukkkal. Ling furcsa világában a vécépapírnak komoly ára van: erotikus szolgáltatással kell fizetni egy-egy tekercsért.

FORT LAUDERDALE, FL - APRIL 19: Actress/Director Bai Ling is seen looking stunning and fit in a copper colored string bikini. Bai Ling is a Chinese-American actress known for her work in the films The Crow, Nixon, Red Corner, Crank: High Voltage, Dumplings, Wild Wild West, Anna and the King, Southland Tales, and Maximum Impact, as well as TV shows Entourage and Lost on April 19, 2022 in Fort Lauderdale, Florida..People: Bai Ling. (Credit Image: © SMG via ZUMA Press Wire)
Két forgatás között ilyen képekkel szórakoztatja rajongóit a rendezőként hamarosan debütáló színésznő (Fotó: SMG)

A film egy részét már felvették, de a forgatási munkálatok még tartanak. Ling szeretné, ha még idén be tudná mutatni az alkotást, azonban a színésznőnek jelenleg 17 filmje van előkészületben, forgatás alatt vagy bemutatás előtt, így lassabban halad a felvételekkel. Amíg várjuk a színésznő rendezői debütálását, érdemes követni a közösségi oldalait, ahol bizonyítja: 60 évesen is nézhet ki valaki 20-nak.

 

 

