Pamela Anderson visszatér? Jön az új Baywatch-sorozat: mutatjuk a színészeket

Megkezdődtek a kilencvenes évek legforróbb sorozatának munkálatai. A Baywatch David Hasselhoff szőrös mellkasa és piros fürdőnadrágja miatt lett híres, továbbá olyan szexi színésznők okán, mint Pamela Anderson vagy Erika Eleniak. Az idén debütáló, 12 részes szériában hasonlóan mutatós színészek védik a strandolók testi épségét.

A Baywatch új sztárjai, középen Stephen Amellel Fotó: TheImageDirect.com

A Baywatch új szereplői

A tengerparti, félmeztelen/bikinis lassított futások sorozatáról tavaly derült ki, hogy rebootolja a Fox stúdió. A pilot után első körben 12 részt rendeltek be a szériából, amely a 2026/2027-es szezonban kerül képernyőre. A hírek szerint a vízimentőket David Hasselhoff fia, Hobie irányítja. A főszerepet a 44 éves Stephen Amell alakítja, akit a nézők A zöld íjász című sorozat címszerepéből ismerhetnek. A színész fizikuma még Hasselhoffét is veri, nem beszélve a többi szereplőről. A sztori szerint a férfi lánya, az évek óta nem látott Charlie szeretne több időt tölteni az apjával, ezért csatlakozik a Baywatchhoz. A széria egy új, fiatal generáció bemutatkozása lesz, miközben az érettebb szereplők is teret kapnak.

A fiataloké lesz a főszerep a Baywatchban Fotó: TheImageDirect.com

A producerek formás, fürdőruhás lányokat és kockás hasú férfiakat válogattak be a főbb szerepekre: Hassie Harrison, Jessica Belkin, Shay Mitchell és Brooks Nader is feltűnik majd a színen. A Fox ígérete szerint a hangulat megidézi a kilencvenes évekbeli sorozatot, ám a látványos tengeri akciójelenetek már a mai kor technikai fejlettségével és dinamikusságával készülnek.

Az eredeti szereplők is feltűnhetnek a szériában Fotó: Baywatch Syndicate / Courtesy of Baywatch Syndicate

A régi gárdából egyvalaki biztosan visszatér: David Chokachi az új Baywatch-ban is Cody Madisont fogja alakítani. A pletykák szerint David Hasselhoff és Pamela Anderson feltűnése is várható egy-egy vendégszerepben. A Baywatch pontos premierdátumát még nem jelentették be, de addig is idézzük fel a tengerparti lassított futásokat a klasszikus főcímmel!