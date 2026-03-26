david hasselhoff

Pamela Anderson visszatér? Jön az új Baywatch-sorozat: mutatjuk a színészeket

Feszülő hasizmokkal és formás combokkal készültek a sikersorozat készítői. A Baywatch folytatása már forog, a bemutató még idén várható.
david hasselhoffPamela AndersonStephen AmellBaywatch

Megkezdődtek a kilencvenes évek legforróbb sorozatának munkálatai. A Baywatch David Hasselhoff szőrös mellkasa és piros fürdőnadrágja miatt lett híres, továbbá olyan szexi színésznők okán, mint Pamela Anderson vagy Erika Eleniak. Az idén debütáló, 12 részes szériában hasonlóan mutatós színészek védik a strandolók testi épségét.

Baywatch, 03/18/2026 The cast of the Baywatch reboot are spotted for the first time in their red swimsuits on the set in Los Angeles. Livvy Dunne, Brooks Nader, Jessica Belkin, Noah Beck, and other cast posed up in front of a clapperboard on the beach. **VIDEO AVAILABLE**sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
A Baywatch új sztárjai, középen Stephen Amellel Fotó: TheImageDirect.com

A Baywatch új szereplői

A tengerparti, félmeztelen/bikinis lassított futások sorozatáról tavaly derült ki, hogy rebootolja a Fox stúdió. A pilot után első körben 12 részt rendeltek be a szériából, amely a 2026/2027-es szezonban kerül képernyőre. A hírek szerint a vízimentőket David Hasselhoff fia, Hobie irányítja. A főszerepet a 44 éves Stephen Amell alakítja, akit a nézők A zöld íjász című sorozat címszerepéből ismerhetnek. A színész fizikuma még Hasselhoffét is veri, nem beszélve a többi szereplőről. A sztori szerint a férfi lánya, az évek óta nem látott Charlie szeretne több időt tölteni az apjával, ezért csatlakozik a Baywatchhoz. A széria egy új, fiatal generáció bemutatkozása lesz, miközben az érettebb szereplők is teret kapnak.

03/19/2026 The cast of Baywatch are pictured filming in Los Angeles. Livvy Dunne, Noah Beck, Jessica Belkin, Luke Eisner, and Ashley Moore are seen washing a beach patrol vehicle in front of the lifeguard station. **VIDEO AVAILABLE** sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
A fiataloké lesz a főszerep a Baywatchban Fotó: TheImageDirect.com

A producerek formás, fürdőruhás lányokat és kockás hasú férfiakat válogattak be a főbb szerepekre: Hassie Harrison, Jessica Belkin, Shay Mitchell és Brooks Nader is feltűnik majd a színen. A Fox ígérete szerint a hangulat megidézi a kilencvenes évekbeli sorozatot, ám a látványos tengeri akciójelenetek már a mai kor technikai fejlettségével és dinamikusságával készülnek.

Feb 14, 2001; Malibu, CA, USA; DAVID HASSELHOFF, PAMELA LEE ANDERSON, DAVID CHARVET, NICOLE EGGERT & ALEXANDRA PAUL in 'Baywatch'. Mandatory Credit: Photo by Baywatch Syndicate/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2001 by Baywatch Syndicate
Az eredeti szereplők is feltűnhetnek a szériában Fotó: Baywatch Syndicate / Courtesy of Baywatch Syndicate

A régi gárdából egyvalaki biztosan visszatér: David Chokachi az új Baywatch-ban is Cody Madisont fogja alakítani. A pletykák szerint David Hasselhoff és Pamela Anderson feltűnése is várható egy-egy vendégszerepben. A Baywatch pontos premierdátumát még nem jelentették be, de addig is idézzük fel a tengerparti lassított futásokat a klasszikus főcímmel!

 

 

