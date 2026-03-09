Hollywood sztárcsináló benzinkútja: aki itt dolgozott, világsztár lett!

A hollywoodi álom a legtöbbször nem magától valósul meg, sőt, a hőskorban szinte csak a „szereposztó díványon” keresztül vezetett az út a filmvászonig. Scotty Bowers, Los Angeles hírhedt „megoldóembere” azonban különleges módját választotta a sztárcsinálásnak: benzinkúton dolgozott. Mielőtt bárki azt hinné, hogy egy tank benzin bárkit is előrébb lendített volna a karrierjében, fontos tudni, hogy a töltőállomás csak álca volt a felső tízezer szórakozni vágyó elitje számára.

A benzinkút belépőt jelentett Scotty Bowersnek Hollywood legfelsőbb köreibe (Fotó: imdb.com)

A híres benzinkút sztárok karrierjét indította be

A II. világháború után a mindössze 23 éves Scotty „megoldóemberként” tevékenykedett Los Angelesben, ami akkoriban a maffiózó szinonimája volt Hollywoodban. Ebből a munkából könnyen ki lehetett öregedni, ráadásul a férfi színészi ambíciókat is dédelgetett, így 1946-ban munkát vállalt a Sunset Boulevardon található Richfield benzinkúton. Gyorsan rá kellett jönnie, hogy a vezetőség itt nem csupán tankolást és szélvédőmosást várt el a munkatársaktól, bár emlékiratai szerint Bowers ezt nagyon is jól tudta. A kúton Hollywood vezetői és sztárjai fordultak meg, akik könnyű kalandot, azaz szexmunkásokat kerestek az állomáson. Scotty egy ideig maga is prostituált volt; alkalmi kalandjai során leginkább stúdióvezetők feleségeivel, a pletykák szerint pedig magukkal a stúdióvezetőkkel is szexuális viszonyba keveredett. Bowers azonban meglátta ebben az üzleti lehetőséget, így a töltőállomás vezetőjeként elkezdte összegyűjteni azokat a szépreményű fiúkat, akik a háború után Hollywoodba vágytak.

Rock Hudson is a benzinkúton kezdte a pályáját

Rock Hudson selyemfiúként kezdte állítólag a pályáját (Fotó: Snap / Snap)

A legaktívabb időszak 1946 és 1952 között volt a Richfield benzinkúton, ahol a hírek szerint olyan legendák fordultak meg különleges szolgáltatásokért, mint Katharine Hepburn és párja, Spencer Tracy, Cary Grant, a memoárja szerint nimfomániás Vivien Leigh és rejtett biszexuális férje, Laurence Olivier, Tyrone Power, sőt még a magyar származású rendező, George Cukor is. A férfiak és a női munkások mind egyet akartak: eljutni a kútról a szereposztó díványig, majd onnan egy meghallgatásra. A források szerint itt kezdte karrierjét az ötvenes-hatvanas évek szívtiprója, Rock Hudson is, aki sikeres filmjei előtt a töltőállomáson árulta a testét, de Rory Calhoun és a Superman-sorozat fiatal sztárja, Jack Larson is innen kapta a kezdő lökést.