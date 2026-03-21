Rossz a kedved? Ettől az 5 filmtől bizonyítottan szebb lesz a napod!

53 perce
Olvasási idő: 8 perc
Akadnak filmek, amikor önmagukban legalább annyira jók, mintha megettünk volna egy doboz csokit. A boldogság világnapja alkalmából 5 ilyen alkotást szedtünk össze.
Mindenki életében akadnak nehezebb napok, amikor kissé ködösebben látjuk a világot. A boldogság keresése mindannyiunk életének egyik alapküldetése, így a boldogság világnapja alkalmából összeszedtünk néhány olyan filmet, amelyek bizonyítottan jobb kedvre derítenek bárkit egy-egy szomorúbb pillanatban.

Audrey Tautou as Amélie, ezt nézd meg a boldogság világapja alkalmából.
Boldogság világnapja: Amélie mindenkit boldoggá akar tenni (Fotó: Miramax/Entertainment Pictures)

5 film a boldogság világnapjára

Amélie csodálatos élete

A fél világ szeretett bele a mindenre rácsodálkozó Amélie-be, amihez nagyban hozzájárult Audrey Tautou bájos és szerethető alakítása. Sokak szerint a borús napok és a rossz hangulat ellen nincs jobb orvosság. A naiv, álmodozó és kissé gátlásos fiatal lány Párizsban, a Montmartre negyedben dolgozik pincérnőként. Magányosan él, és apró örömökben leli kedvét: például kavicsokat kacsáztat a csatornán, vagy betöri a crème brûlée tetejét. Miután Amélie a lakásában talál egy évtizedekkel korábban elrejtett kincsesdobozt, és sikerül azt visszajuttatnia a már felnőtt tulajdonosnak, elhatározza, hogy életét mások boldogításának szenteli. A film látványvilága és zenéje is feledhetetlen.

