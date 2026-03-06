Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Brad Pitt

Ő lett volna Sherlock Holmes? Ezeket a filmeket passzolta Brad Pitt

Tegnap, 11:26
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywood legjóképűbb színésze számos szerepet passzolt karrierje során. Mutatjuk Brad Pitt legérdekesebb döntéseit!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brad PittHugh JackmanRobert RedfordCate BlanchettMatt DamonKémjátszma

A 62 éves szupersztár Hollywood egyik legtöbbet fialó arca lett az elmúlt évtizedekben. Brad Pitt filmje már filmtörténeti alapművek, miközben nem is gondolnánk, hány nagyszerű klasszikusra illetve sikerfilmre mondott nemet a pályája során. Összeszedtük a legmegdöbbentőbb eseteket, amikor a sztár köszönte szépen, de nem kért a produkcióból. 

Brad Pitt, June 23, 2025, London, London, United Kingdom: Brad Pitt arriving at the F1 The Movie premiere in London. (Credit Image: © Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)
Brad Pitt fontos filmeket utasított el Fotó: Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press

Brad Pitt színészi ballépései a nézőknek kedveztek

A remény rabjai (1994)

1994; The Shawshank Redemption. Original Film Title: The Shawshank Redemption, PICTURED: MORGAN FREEMAN, TIM ROBBINS, Director: Frank Darabont, IN CAST: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellows, James Whitmore, Frank Darabont, Mark Rolston Mandatory Credit: Photo by CASTLE ROCK ENTERTAINMENT/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1994 by CASTLE ROCK ENTERTAINMENT.
A világ legjobb filmjét hagyta ki Pitt Fotó: CASTLE ROCK ENTERTAINMENT / CASTLE ROCK ENTERTAINMENT

A világ legjobb filmje az imdb.com szerint a Stephen King regényéből készült börtöndráma. A maga korában bukás volt, ám az elmúlt több mint 30 évben kultstátuszba emelkedett. Meglepő módon nem a főszerepet ajánlották fel benne Brad Pittnek, hanem Tommy Williams mellékszerepére kérték fel. Pitt azonban a főszerepekre akart koncentrálni, így elutasította a felkérést, majd elvállalta a Hetedik és a 12 majom című filmeket. Valljuk be, érthető volt a döntése.

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!