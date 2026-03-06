Ő lett volna Sherlock Holmes? Ezeket a filmeket passzolta Brad Pitt

A 62 éves szupersztár Hollywood egyik legtöbbet fialó arca lett az elmúlt évtizedekben. Brad Pitt filmje már filmtörténeti alapművek, miközben nem is gondolnánk, hány nagyszerű klasszikusra illetve sikerfilmre mondott nemet a pályája során. Összeszedtük a legmegdöbbentőbb eseteket, amikor a sztár köszönte szépen, de nem kért a produkcióból.

Brad Pitt színészi ballépései a nézőknek kedveztek

A remény rabjai (1994)

A világ legjobb filmje az imdb.com szerint a Stephen King regényéből készült börtöndráma. A maga korában bukás volt, ám az elmúlt több mint 30 évben kultstátuszba emelkedett. Meglepő módon nem a főszerepet ajánlották fel benne Brad Pittnek, hanem Tommy Williams mellékszerepére kérték fel. Pitt azonban a főszerepekre akart koncentrálni, így elutasította a felkérést, majd elvállalta a Hetedik és a 12 majom című filmeket. Valljuk be, érthető volt a döntése.