A Sharknado ehhez képest könnyed esti mese: a Bridgerton sztárjával jön az új cápás őrület

Komoly kihívót kap a Netflixtől a Sharknado és Steven Spielberg A cápa című filmje. Phoebe Dynevor a Bridgerton után a vérvörös áradatban bizonyítja tehetségét a Netflix Thrash című filmjében. A cím árulkodó, ám az előzetes alapján az izgalmas fekete humorú thriller a fent említett két klasszikus, a Sharknado és A cápa szerelemgyereke is lehetne.

A Bridgerton-sorozat sztárját cápák akarják felfalni

A Bridgerton színésznője nekimegy a gyilkos cápáknak

A látványos thriller-katasztrófafilm főhőse a várandós Lisa, aki egy 5-ös erősségű hurrikán közepette reked több ezer emberrel egyetemben. A tengerparti háza és a környék azonban szökőár sújtotta terület lesz, amit ellepnek a gyilkos cápák, akik bizony igazán vérszomjasak és nem kímélik a gyanútlan, menekülő embereket. Lisa azonban nehéz helyzetbe kerül, ugyanis nem csak a saját, de a születendő gyermeke életét is meg kell óvnia a vihartól és a gyilkos ragadozóktól.

Phoebe Dynevor vészhelyzetben

Az év egyik legmerészebb projektjét Tommy Wirkola rendező készítette, aki már A náci zombik című trashfilmmel már bizonyította, hogy különleges látásmódja van. A főszereplő Phoebe Dynevor számára a Thrash egyfajta imázsváltó projekt. Miután a világhírű kosztümös drámában ő volt az ártatlanság és az elegancia megtestesítője, majd a Mindent lehet című thriller rafinált brókere után itt is egy teljesen más oldalát mutatja meg. Szüksége is van a színésznőnek a váltásra, ugyanis a hírek szerint Dynevor nem tervez visszatérni a kosztümös széria ötödik évadában Daphnie szerepében, ami miatt már most ki vannak borulva a rajongók, illetve az újonnan érkező leszbikus szál miatt is.

Az akció és a beteg humor is szerepet kap a Thrashben

Akkor a Thrash az új Sharknado? Az alkotók számos groteszk, túlzó és humoros pillanatot ígérnek, de az akción, a feszültségen és a horroron lesz a hangsúly ebben a túlélőfilmben.