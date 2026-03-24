Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Buffy

Brutális balhé a Buffy körül: Sarah Michelle Gellar nyíltan nekiment a Hulu vezetőjének

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több, mint fél évnyi munkát dobtak ki spontán rosszindulatból Sarah Michelle Gellar szerint. A színésznő újra akarta indítani a legendás Buffy, a vámpírok réme című sorozatát, ám a gyártó a napokban bejelentette, nem rendeli meg az új évadot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BuffyhorrorBuffy, a vámpírok rémeSarah Michelle Gellarvámpír

Több millió vámpírrajongó világa omlott össze az utóbbi napokban. Sarah Michelle Gellar Buffy-sorozata ugyanis nem kapott zöld utat a gyártó Hulutól, amelynek tartalmait Európában a Disney+ kínálatában érhetjük el. A 2026-os sorozatpremier így elmarad, és a 48 éves színésznő szerint ennek személyes oka van, amiről a People magazin hasábjain tálalt ki: szerinte a Hulu egyik vezetője direkt kukázta a sorozatot, sőt, a vámpíros tiniszériának az első perctől kezdve esélye sem volt a visszatérésre.

Buffy, Sarah Michelle Gellar arriving for a special screening of Ready Or Not 2: Here I Come, at Cineworld Leicester Square in central London. Picture date: Thursday March 19, 2026.
A 48 éves színésznő nyíltan kiakadt a Buffy elkaszálásán (Fotó: Ian West/PA Wire)

A Buffy Hulu-s balhéjától zeng Hollywood

Ahogy tavaly hírt adtunk róla, Sarah Michelle Gellar bejelentette: 2026-ban visszatér a Buffy, a vámpírok réme. A pilot epizódot be is rendelte a Hulu, amelynek megrendezésére az Oscar-díjas Chloé Zhaót kérték fel, aki idén is esélyes volt az aranyszoborra a torokszorítóan jól sikerült Hamnet című film direktori munkálataiért. Gellar maga is visszatért volna a szériában, sőt, több régi szereplő is jelezte, hogy szívesen üldözne ismét vérszívókat. Az első részt valamikor télen vették fel, ami aztán a Hulu fejesei elé került, ugyanis ez alapján döntik el, hogy megrendelnek-e egy teljes évadot a szériából. Gellar a SXSW fesztiválon kapta a sokkoló hírt: a csatorna elkaszálta a projektet, vagyis úgy tűnik, Buffy mégsem tér vissza a képernyőre.

December 12, 1998, USA: Buffy the Vampire Slayer, aka: Buffy - Im Bann der Dämonen, Fernsehserie, USA 1997 - 2003, Episode: Prophecy Girl, Darsteller: Nicholas Brendon, Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz (?) (Credit Image: © IFTN via Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
A világhírnevet köszönheti a szériának Sarah Michelle Gellar (Fotó: IFTN)

A színésznő nem hagyta szó nélkül az esetet, és kitálalt a People magazinnak. Úgy véli, az elmúlt fél évben teljesen feleslegesen dolgoztak a kollégáival a pilot epizódon, mivel a streamingplatform egyik fejese már előre eldöntötte, hogy nem kér a szériából.

Volt egy vezetőnk a sorozatnál, aki nemcsak hogy nem volt rajongója az eredetinek, de büszkén emlékeztetett minket folyamatosan arra, hogy soha nem látta végig a sorozatot, és hogy ez a műfaj nem neki való... Ez megmutatja, milyen széllel szembeni harcot vívtunk az első naptól kezdve... Úgy gondolom, hogy a Buffy tiszteletet érdemel. És amikor nem látom, hogy megadnák neki ezt a tiszteletet, akkor fel kell szólalnom ellene, mert ez fontos nekem

– mondta a színésznő az interjúban.

NEW YORK, NY- MARCH 17: Sarah Michelle Gellar seen at Watch What Happens Live with Andy Cohen on March 17, 2026 in New York City. Credit; RW/MediaPunch
Bombaformába hozta magát a szerep kedvéért közel az 50-hez, fél évnyi munkája veszett kárba (Fotó: RW/MediaPunch)

Meg nem erősített hírek szerint az említett vezető Craig Erwich, a Disney Television Group elnöke. Belsős források szerint a Chloé Zhao által rendezett pilot nem volt elég jó. A rendezőnő lassabb, moziszerű és majdnem újságírói stílusa állítólag nem működött jól egy televíziós pilotnál. A stúdió kért egy átírást, hátha menteni tudják a menthetőt, de végül az egész epizód egy hatalmas katyvasz lett, amiben Buffynak alig lett volna szerepe, ugyanis egy fiatalabb vámpírüldöző, bizonyos Nova került volna a középpontba, akit Ryan Kiera Armstrong alakított... volna.
A rajongóknál komolyan kiverte a biztosítékot a Hulu döntése; remélik, egy másik csatorna felkarolja a kedvenc sorozatukat. Addig is be kell érniük az Aki bújt 2: Jövök! című horrorfilmmel, amelyben a színésznő a gyilkos ösztöneit élheti ki Samara Weaving és Elijah Wood társaságában.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!