Brutális balhé a Buffy körül: Sarah Michelle Gellar nyíltan nekiment a Hulu vezetőjének

Több millió vámpírrajongó világa omlott össze az utóbbi napokban. Sarah Michelle Gellar Buffy-sorozata ugyanis nem kapott zöld utat a gyártó Hulutól, amelynek tartalmait Európában a Disney+ kínálatában érhetjük el. A 2026-os sorozatpremier így elmarad, és a 48 éves színésznő szerint ennek személyes oka van, amiről a People magazin hasábjain tálalt ki: szerinte a Hulu egyik vezetője direkt kukázta a sorozatot, sőt, a vámpíros tiniszériának az első perctől kezdve esélye sem volt a visszatérésre.

A Buffy Hulu-s balhéjától zeng Hollywood

Ahogy tavaly hírt adtunk róla, Sarah Michelle Gellar bejelentette: 2026-ban visszatér a Buffy, a vámpírok réme. A pilot epizódot be is rendelte a Hulu, amelynek megrendezésére az Oscar-díjas Chloé Zhaót kérték fel, aki idén is esélyes volt az aranyszoborra a torokszorítóan jól sikerült Hamnet című film direktori munkálataiért. Gellar maga is visszatért volna a szériában, sőt, több régi szereplő is jelezte, hogy szívesen üldözne ismét vérszívókat. Az első részt valamikor télen vették fel, ami aztán a Hulu fejesei elé került, ugyanis ez alapján döntik el, hogy megrendelnek-e egy teljes évadot a szériából. Gellar a SXSW fesztiválon kapta a sokkoló hírt: a csatorna elkaszálta a projektet, vagyis úgy tűnik, Buffy mégsem tér vissza a képernyőre.

A színésznő nem hagyta szó nélkül az esetet, és kitálalt a People magazinnak. Úgy véli, az elmúlt fél évben teljesen feleslegesen dolgoztak a kollégáival a pilot epizódon, mivel a streamingplatform egyik fejese már előre eldöntötte, hogy nem kér a szériából.

Volt egy vezetőnk a sorozatnál, aki nemcsak hogy nem volt rajongója az eredetinek, de büszkén emlékeztetett minket folyamatosan arra, hogy soha nem látta végig a sorozatot, és hogy ez a műfaj nem neki való... Ez megmutatja, milyen széllel szembeni harcot vívtunk az első naptól kezdve... Úgy gondolom, hogy a Buffy tiszteletet érdemel. És amikor nem látom, hogy megadnák neki ezt a tiszteletet, akkor fel kell szólalnom ellene, mert ez fontos nekem

– mondta a színésznő az interjúban.