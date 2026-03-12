Hírlevél
10 éve Oscart nyert, azóta azt se tudjuk, mit csinál: Hollywood teljesen kiutálta Casey Afflecket?

Ben Affleck 50 éves öcsikéje az utóbbi évtizedben nem tudta sikerre váltani az Oscar-díj okozta hírnevét. Casey Afflecknek hátat fordított Hollywood.
Néha még az Oscar-díj sem életbiztosítás a sikeres karrierre. Casey Affleck botrányai sem segítettek a színész megítélésén, így A régi város című filmben nyújtott alakításáért aranyszoborral elismert színész azóta B-kategóriás thrillerekben tengődik.

Casey Affleck, July 31, 2024, New York City, New York, United States: Casey Affleck attends Apple Original Films' ''The Instigators'' New York Premiere at Jazz at Lincoln Center in New York City. (Credit Image: © Ron Adar/SOPA Images via ZUMA Press Wire)
Casey Afflecknek hátat fordított Hollywood? (Fotó: Ron Adar)

Casey Affleck eltűnt Hollywood élvonalából

Casey Affleck és Ben Affleck 2007-ben együtt vitték sikerre a Hideg nyomon című feszült krimit. A csavaros gyermekrablási történetet a bátyja rendezőként jegyzi, míg Casey a főszereplő magánnyomozó szerepében bizonyíthatott. A nagysikerű film komoly lökést adott a kisebbik Afflecknek, aki a következő években egyre jobb szerepeket kapott Hollywoodban. 2016-ban A régi város című filmben, a nemrég SAG-díjat nyerő Michelle Williams és az öt éve eltűnt Lucas Hedges mellett, olyan elmélyült alakítást nyújtott egy gyászoló apa szerepében, hogy az Akadémia neki adta a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. A díjátadón is látszott, hogy Casey nagyon más, mint a sztáréletet faló bátyja: sokkal befelé fordulóbb, az álomgyár felszínes külsőségeit megvető figura.

11/17/2024 EXCLUSIVE: Casey Affleck and Caylee Cowan spotted stepping out in New York City. The 49 year old American actor woe a baseball cap, wool coat, jeans, and white trainers. Caylee wore a cap, bomber jacket, jeans, and black boots. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Nem egy sztáralkat a magánakvaló színész (Fotó: TheImageDirect.com / TIDNY-13)

Ezzel még nem is lett volna gond, hiszen kellenek az olyan csodabogarak, mint Joaquin Phoenix vagy Daniel Day-Lewis, de Affleck a következő évben igen nagy slamasztikába került: az I'm Still Here forgatása alatt két munkatársnője perelte be zaklatás miatt. Az ügyeket peren kívüli egyezséggel zárták le. A következő évben le is mondták a nyilvános szerepléseit, többek között az Oscar-gálán sem jelent meg. Filmes felkérései megcsappantak, évente alig egy filmet forgatott. Saját bevallása szerint a minőségi munkákat kereste, a valóság viszont az, hogy a #metoo botránya után főként csak független alkotásokban kaphatott szerepet.

Oct 22, 2007 - Beverly Hills, California, USA - Director BEN AFFLECK & Actor CASEY AFFLECK arriving at the 11th Annual Hollywood Awards Gala Ceremony held at the Beverly Hilton Hotel. (Credit Image: © Lisa O'Connor/ZUMA Press)
Ben Affleck 20 éve egyengeti zűrös öccse karrierjét (Fotó: Lisa O'Connor / NORTHFOTO)

2023-ban és 2024-ben úgy tűnt, talán valami elindult, ugyanis az all-star Oppenheimer stábjába meghívta Christopher Nolan egy kisebb szerepre (miután együtt dolgoztak tíz évvel korábban a Csillagok között című filmen is), majd bátyja országos cimborája, Matt Damon hívta meg, hogy legyen a másik főszereplője az Apple TV+-on látható A felbújtók című filmnek. Az akciófilm nem zavart sok vizet, így Damon ide vagy oda, Casey szerencsecsillaga nem ragyogott fel. Két éve nem láthattuk szinte semmiben, az IMDb szerint két thrillere van előkészületben:

  • Killing Satoshi (2026): Pete Davidsonnal közösen szerepel majd ebben a Bitcoin-rejtélyt feldolgozó thrillerben.
  • Wild Game: Miles Teller mellett látható egy készülő bosszúdrámában.

Reményt talán a The Smack című film adhat, amiben Affleck egy szerencsejáték-függő csalót alakít, aki egy pincérnővel összeállva próbál megkaparintani egy hatalmas összeget Los Angelesben. A terv azonban hamar veszélyes fordulatot vesz, amikor kiderül, hogy más bűnözők is ugyanarra a zsákmányra pályáznak. A filmben az Oscar-díjas Sam Rockwell, Kathy Bates, Marisa Tomei, valamint az idei nagy esélyes Teyana Taylor és a Sikoly 7 sztárja, Isabel May láthatók. A hírek szerint hamarosan forgatják a filmet, és jövőre kerülhet a mozikba. Talán ez Casey Affleck utolsó esélye a visszatérésre? Jövőre kiderül!

 

 

