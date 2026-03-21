Tényleg elment? Chuck Norris korábban többször is majdnem meghalt! Ennyiszer győzte le a kaszást

Újabb legenda távozott az élők sorából, bár az ő esetében élünk a gyanúperrel: lehet, hogy tévedett a Kaszás. „Chuck Norris már kétszer meghalt, de a halál nem merte elmondani neki” – áll az egyik híres szállóigében. Szeretnénk ezt hinni az akciófilmsztárról, de mint kiderült, Chuck Norris elhunyt. A legendás színész és a halál viszonya furcsa módon végigkísérte az életét és a karrierjét; többször is megkísértette a végzet, de mind ez idáig sikeresen beintett a másvilágnak. A Chuck Norris-vicceken túl azonban volt pár eset, amikor tényleg veszélyben volt a legenda.

Chuck Norris egy dupla infarktust is túlélt 2017-ben (Fotó: MEGA / NORTHFOTO)

Chuck Norris halála előtt párszor lenyomta a véget

Chuck Norris és a szájban turkálás

Ezt a rúgást végül nem kapta meg a tanára a szájban turkálásért (Fotó: PIAU FREDERIC / BESTIMAGE / NORTHFOTO)

Ebben a mókás esetben inkább a másik érintett nem jutott el Szent Péter kapujába idő előtt, pedig olyat tett a Walker a texasi kopóként ismert színésszel, amiért a vásznon minimum egy pörgőrúgást vagy három dinamitrudat kapott volna. 1965-ben Jonathan Harris drámatanár az egyik óráján szó nélkül lenyomta az ujjait a színész torkán, ugyanis a pályakezdő aktor rettenetesen zártan beszélt. Norris beszédtechnikája ezután kezdett el javulni; később több fórumon elmondta: csak és kizárólag Harris nyomhatta bele az öklét a szájába, amire az egykori pedagógus élete végéig büszke volt. A színész később - viccesen - első halálközeli élményeként aposztrofálta az esetet. Később olyan sztárok oldalán robbant be Hollywoodba, mint Bruce Lee vagy Arnold Schwarzengger.