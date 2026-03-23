Chuck Norris legmenőbb alkotását majdnem lelőtték jóval a megjelenés előtt

Fejben soroljunk fel öt ikonikus sorozatot a kilencvenes évekből. Igen nagy az esély arra, hogy a felsorolásban helyet kap a múlt héten meghalt Chuck Norris, a Walker, a texasi kopó sztárja. A kopó egyébként egy sajátos fordítás: valójában magyar nyelvben nincs külön szó a „rangerre”, a harcművész világsztár egy rendőröktől független, öntörvényű igazságosztó nyomozót játszott, aki néhány kiosztott öklössel és pörgőrúgással megoldott minden konfliktust. Tette ezt úgy, hogy közben nagy hangsúlyt fektetett a fiatalabb generációk morális értékeinek elmélyítésére, pozitív példa felmutatására. Nem túlzás, mindenki nézte ezt a sorozatot, pedig már a legelején fennállt a veszély, hogy leállnak a gyártással.

A Chuck Norris-filmek maszkulin jelenlétét hozta a sztár a Walker a Texasi kopóban (Fotó: MPP/Bestimage/00748258)

Kifogytak a pénzből a Walker, a texasi kopó első évadának forgatása közben

A CBS átvette az irányítást és leadta az első epizódot

Érdekességek a sorozattal kapcsolatban

A világ szegényebb hely lett volna Chuck Norris sorozata nélkül

A sorozatot 1993-ban kezdték el forgatni egy kisebb stúdió, a Cannon TV keze alatt. Sokan ma már nem is gondolnák, hogy milyen tényezők miatt kellett félbeszakítani a sorozat gyártását. Nem a színészekkel volt baj, a technikai gárda is adott volt. A legfőbb ok a pénz volt. A stúdió az első évad forgatásának felénél nemes egyszerűséggel kifogyott az anyagi tőkéből.

A pénzügyi problémák majdnem véget vetettek a Walker, a texasi kopónak, jóval azelőtt, hogy a közönség bármit láthatott volna belőle.

A sorozatot végül az mentette meg, hogy az amerikai CBS csatorna átvette a gyeplőt. Jobban ráfeküdtek a marketingkampányra, mondván, hogy érkezik egy sorozat a nyolcvanas évek egyik legkedveltebb akciósztárjával, a Delta Kommandó híres harcosával, aki Bruce Lee-vel is megküzdött A sárkány útjában. A kétórás, úgynevezett pilot epizódot leadták a CBS műsorán ugyanebben az évben, április 21-én. Az emberek pedig imádták! A televíziós debütálása és az ismétlések utáni érdeklődés bebizonyította, hogy a sorozat minden korosztály képviselőit a tévéhez tudta szegezni.

A többi pedig már történelem. A Walker, a texasi kopó nyolc évadot élt meg, végigkísérte a kilencvenes éveket és Magyarországon még ezután is évekig ment a TV2 műsorán Chuck Norris magyar hangjaival, Jakab Csabával és Végvári Tamással.

Ezeket tudta a texasi kopóról?

Miután legtöbben magyar szinkronnal néztük a sorozatot, kézenfekvőnek tűnik, hogy valamennyiünknek kimaradt, hogy valójában ki énekelte a főcímdalt. Ezt ugyanis a legenda maga, Chuck Norris énekelte fel, megteremtve némi texasi western hangulatot. Ez fontos is volt, hiszen Walker karaktere afféle modern kori cowboy: a becsületnek, igazságnak, és egy kis moralizálásnak minden epizódban fontos szerepe volt. Chuck Norris halála után méltóan így emlékeznünk rá is.