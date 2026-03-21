Joaquin Phoenix és Pedro Pascal durván összebalhéztak a Covid miatt, Cillian Murphy tesz rendet a hétvégén

Kicsit borús tavaszi hétvégének nézünk elébe, de nem a filmek és sorozatok tekintetében. A hétvégi streamingpremierek között egy legendás gengsztersorozat filmes folytatása, egy kultrendező új filmje és a világ jelenleg legfelkapottabb sorozatának extra epizódjai is debütálnak. Cillian Murphy ezúttal filmben tér vissza Thommy Shelbyként.

Birmingham bandája: A halhatatlan férfi

Hosszú évekkel a befejezés után újra örülhetnek a Birmingham bandája rajongói, ugyanis a Netflixen tér vissza az Oscar-díjas Cillian Murphy ikonikus szerepében. A cselekmény a második világháború idején játszódik, visszatérve a Shelby család sötét és erőszakos világába, hogy végleg lezárja Tommy Shelby felemelkedésének és küzdelmeinek krónikáját. Új szereplőként tűnik fel Rebecca Fergusson és a Saltburn parafigurája, Barry Keoghan is.