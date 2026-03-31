Kiégett férjek kalandot keresnek: gyilkosság lett a vége

A kisvárosi „domestic thriller” műfaj virágkora közel tíz éve tart, köszönhetően a Hatalmas kis hazugságok elképesztő sikerének. Azóta számos koppintás érkezett, azonban akadnak jobb próbálkozók is: ilyen a Stranger Things David Harbourjének új sorozata, a DTF St. Louis, amelyben Jason Bateman a partnere. A kapuzárási pánikkal küszködő férfiak története nem tudjuk még, hogy megváltja-e a világot, de az első epizód alapján izgalmasnak tűnik.

David Harbour filmek terén most újat mutat

A férfias szerepekhez szokott színész egy teljesen új oldalát mutatja meg, mondhatni „anti-Hopperként” tér vissza, maga mögött hagyva a Stranger Things sötét világát. Egy pocakos, csendes, ötvenes férfit alakít, aki éli egyhangú kisvárosi életét; egyik napról a másikra tengődnek szemrevaló feleségével és annak korábbi kapcsolatából született fiával. Floyd súlyproblémákkal küzd, és a legnagyobb élvezete, ha Batmannel történik valami a képregényekben.

Ezzel ellentétes karakter Clark, a szintén ötvenes, sármos időjós: csinos feleség, két gyerek, szinte tökéletes idill. Formában van, hála furcsa biciklijének, és minden nap Németh Lajost idéző precizitással közli, hogy aznap tornádó vagy verőfényes napsütés várható-e. A felszín alatt azonban sejthetjük, hogy az ő élete is a velejéig romlott és unalmas. A két férfit a munka gyorsan összehozza, ugyanis Floyd jeltolmács, így ő lesz Clark állandó partnere a bejelentkezésekkor. A két férfi hamarosan már a titkos vágyait is megosztja egymással, többek között egy randiappot, amellyel talán mindketten feldobhatnák kicsit az életüket, főleg Floyd. Az események azonban az egyik főhős halálával jelentősen megkavarodnak: minden jel szerint gyilkosság történt.

Házasság után gyilkosság?

A széria a középkorú házasokat gyötrő kérdéseket veszi kegyetlen górcső alá, leginkább a szexualitás, illetve annak hiánya terén. Aki járatos az angol szlengben, ismerheti a DTF kifejezést (Down To F*ck), ami finomabban fogalmazva annyit tesz: nyitott a kalandra. Mit találhat két ötvenes férfi ezen az oldalon? A kérdés költői, ám valamiért az egyikük mégis beadja a kulcsot, ha nem is önszántából.