Kiégett férjek kalandot keresnek: gyilkosság lett a vége

A hétrészes DTF St. Louis merész vállalkozásként indul, reméljük kitart még öt részen keresztül. Jason Bateman és David Harbour új oldalukat mutatják meg.
A kisvárosi „domestic thriller” műfaj virágkora közel tíz éve tart, köszönhetően a Hatalmas kis hazugságok elképesztő sikerének. Azóta számos koppintás érkezett, azonban akadnak jobb próbálkozók is: ilyen a Stranger Things David Harbourjének új sorozata, a DTF St. Louis, amelyben Jason Bateman a partnere. A kapuzárási pánikkal küszködő férfiak története nem tudjuk még, hogy megváltja-e a világot, de az első epizód alapján izgalmasnak tűnik. 

David Harbour szokatlan szerepben tűnik fel (Fotó: HBO Max)

David Harbour filmek terén most újat mutat

A férfias szerepekhez szokott színész egy teljesen új oldalát mutatja meg, mondhatni „anti-Hopperként” tér vissza, maga mögött hagyva a Stranger Things sötét világát. Egy pocakos, csendes, ötvenes férfit alakít, aki éli egyhangú kisvárosi életét; egyik napról a másikra tengődnek szemrevaló feleségével és annak korábbi kapcsolatából született fiával. Floyd súlyproblémákkal küzd, és a legnagyobb élvezete, ha Batmannel történik valami a képregényekben.

A két jó barát vajon biztos őszinte egymással? (Fotó: HBO Max)

Ezzel ellentétes karakter Clark, a szintén ötvenes, sármos időjós: csinos feleség, két gyerek, szinte tökéletes idill. Formában van, hála furcsa biciklijének, és minden nap Németh Lajost idéző precizitással közli, hogy aznap tornádó vagy verőfényes napsütés várható-e. A felszín alatt azonban sejthetjük, hogy az ő élete is a velejéig romlott és unalmas. A két férfit a munka gyorsan összehozza, ugyanis Floyd jeltolmács, így ő lesz Clark állandó partnere a bejelentkezésekkor. A két férfi hamarosan már a titkos vágyait is megosztja egymással, többek között egy randiappot, amellyel talán mindketten feldobhatnák kicsit az életüket, főleg Floyd. Az események azonban az egyik főhős halálával jelentősen megkavarodnak: minden jel szerint gyilkosság történt.

Házasság után gyilkosság?

Lógnak a levegőben a kapuzárástól rettegő ötvenesek (Fotó: HBO Max)

A széria a középkorú házasokat gyötrő kérdéseket veszi kegyetlen górcső alá, leginkább a szexualitás, illetve annak hiánya terén. Aki járatos az angol szlengben, ismerheti a DTF kifejezést (Down To F*ck), ami finomabban fogalmazva annyit tesz: nyitott a kalandra. Mit találhat két ötvenes férfi ezen az oldalon? A kérdés költői, ám valamiért az egyikük mégis beadja a kulcsot, ha nem is önszántából.

Biztosan felmerül a kérdés: miért lőjük le a poént, hogy az egyik főszereplő meghal? Nos, nagyjából az első negyedóra után maga a sorozat teszi meg ugyanezt. A DTF St. Louis már az elején megmutatja az áldozatot, sőt a potenciális gyilkost is; itt sokkal inkább a „miért” lesz a kérdés, és az, amit ez a két férfi, illetve a feleségeik rejtegetnek a takaros kisvárosi idill mögött. Bizalomgerjesztő rendezés, izgalmas fordulatok jellemzik a kezdést, ám még kérdéses, hogy az első, igen tömör epizód után képes lesz-e a sztori hat részen keresztül fenntartani az érdeklődést. Van benne ennyi muníció? Félő, hogy nincs, de előlegezzük meg a bizalmat, mert a nyitány tényleg erős.

Jason Bateman élete szerepe lehet a DTF St. Louis (Fotó: HBO Max)

Önmagukból kifordult sztárok

Ahogy fentebb írtuk, David Harbour a hősies Hopper helyett a pocakos „daddy” szerepében tetszeleg. Persze itt sem szószátyár a karaktere, de őt már csak így szeretjük. Jason Bateman a „fapofa kisember”, aki eddig inkább komikus szerepekben tűnt fel. Ahogy öregszik, a még mindig sármos Batemant annál izgalmasabb szerepek találják meg. Arcjátéka kiváló, és bár még nem tudjuk pontosan, mi köze van a történtekhez, a csibészes mosolyú, picit ripacs meteorológus szerepében nagyot alakíthat. A nagy meglepetés a Vészhelyzetből ismert Linda Cardellini lehet: megkockáztatjuk, hogy egy kisvárosi „femme fatale-lal” van dolgunk, mindenesetre a dögös anyuka szerepe jól áll neki.

Linda Carellini merész szerepben bizonyít (Fotó: HBO Max)

Hogy mi lesz ebből az édeshármasból, még jó kérdés, de az első epizód alapján érdemes belépni a DTF St. Louis világába, ugyanis van egy érzésünk, hogy tabudöntögető témákat feszeget majd a széria.

10/7,5

A DTF St. Louis első két része már elérhető a Max kínálatában, az új epizódok minden hétfőn érkeznek a streamingszolgáltató felületére.

 

 

