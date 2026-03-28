95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Saját filmet kapnak Hamupipőke gonosz mostohái: ezeket a Disney-hősöket is megnéznénk egy önálló moziban

Hamupipőkének továbbra sincs nyugta. A Disney egyik legismertebb hercegnőjének mostohái ugyanis most megint támadnak, ráadásul egy saját mozi keretein belül.
Hamupipőke gonosz, csúf mostohatestvérei végre megkapják azt a figyelmet, amire mindig is vágytak. Tudniillik Anasztázia és Drizella lesznek a főszereplői az élőszereplős Disney-filmek következő darabjának. A projekt igen jó előjelekkel kecsegtet, hiszen Dan Gregor és Doug Mand lesznek a forgatókönyvírók, a rendezői székben pedig Akiva Schaffer foglal majd helyet. Nekik köszönhetjük például a tavalyi moziszezon egyik legnagyobb durranását, a Csupasz pisztolyt is. A Disney-spinoffok viszont reményeink szerint itt még nem érnek majd véget. Sőt, össze is gyűjtöttünk olyan mesehősöket, vagy épp rosszfiúkat, akiknek szintén mindenképp kijárna már egy saját film!

Hamupipőke már megkapta a maga filmjét a Disney-től, most a mostohákon a sor (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A Disney figyelmébe ajánljuk az alábbi mesefigurákat:

Fridzsiman

Hogy mi tette olyan felejthetetlenné és szórakoztatóvá a 2004-ben megjelent A Hihetetlen családot? Nos, a válaszokat erre a kérdésre akár holnap reggelig is sorolhatnánk, most beérjük csak egyetlen részmegoldással is: Fridzsiman. Az eredeti nyelvű verzióban Samuel L. Jackson jóvoltából megszólaltatott jegek ura talán a leglazább szuperhős, akit valaha vásznon láttunk, talán egyszer majd ő is megihleti a Disney döntéshozóit.

Samuel L. Jackson Fridzsimanje akűár a saját filmje plakátján is pózolhatna így (Fotó: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures)

Mushu

Ugyan az HBO Max-filmek és sorozatok szerelmesei már biztosan nagyon várják a Sárkányok háza 3. évadát, ám a streaming túlpartján, a Disney-fanatikusok valami egészen más tűzokádó teremtményre fenik a fogukat. A népszerű Mulan-mozikban ugyanis egyértelműen az apró termetű házisárkány, Mushu és az ő hű cimborája, Cirpi lopták el a show-t, így nekik is kijárna már egy külön kaland a kínai nagy fal túlldalán.

Mushu felejthetetlen státuszához Kálloy Molnár Péter szinkronja is megkérdőjelezhetetlenül hozzájárult (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

Hook kapitány

Bár a csúf mostohához hasonlóan Hook kapitány is megelevenedett már élőszereplős verzióban is, gondoljunk csak a Glenn Close-t nemcserés támadásra kényszerítő Hookra 1991-ből, saját filmet továbbra sem kapott Pán Péter ősi ellensége, pedig ugyancsak dukálna neki.

Hook mesében vagy élőszereplős verzióban is jöhetne bármilyen mennyiségben (Fotó: HIP / HIP)

Ursula

Ha pedig már ellenlábasoknál tartunk. Az örömteli hír, hogy A szépség és a szörnyeteg öntelt izompacsirtája, Gaston is megkapja a maga műsorát, ámde lenne még itt pár név, akinek hozzá hasonlóan kijárna a jóból. Köztük szerepel például A kis hableányból ismert Ursula, akit néhány éve még Melissa McCarthy megformálásban láthattunk a mozikban. Akkor a színésznő jelezte is, hogy szívesen eljátszaná újra a szerepet, ám a Disney a karaktert egyelőre a képregények világába száműzte. A Disney: Villains című képregény-sorozat első számainak egyikében éppen Ursuláról van szó, de talán majd épp ezt veszik alapul, mikor egy előzménytörténetet szeretnének szőni a karakterhez.

A Melissa McCarthy-filmek száma akár még egy Ursula-mozival is gyarapodhat a jövőben (Fotó: DISNEY / NORTHFOTO)

Dzsini

Felfoghatatlan számunkra, hogy a Disney-mesék valaha megalkotott, talán legszórakoztatóbb figurája hogy nem kapott még saját filmet. Viszont ez még nem jelenti azt, hogy ennek még az ötlete se merült volna fel korábban a stúdiófejesekben. Legutóbb akkor jártunk ehhez karnyújtásnyira, mikor a Guy Ritchie-féle feldolgozásban látott, Will Smith által alakított kívánságleső tarolt a mozikban, ám nem kizárt, hogy sok más dolog mellett a színész Oscar-balhéja is keresztbe tett a projektnek.

 

