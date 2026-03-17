Gary Sinise a való életben is igazi hős: a Forrest Gumpban alakított karaktere ihlette

Ma ünnepli születésnapját Gary Sinise színész. Arcát és nevét a legtöbben a Tom Hanks főszereplésével készült Forrest Gump című filmből ismerhetjük, melyben Dan Taylor hadnagy szerepét alakította, a televíziónézők pedig a CSI: New York-i helyszínelők krimisorozatban láthatták Mac Taylor nyomozóként.

Hihetetlen, hogy Gary Sinise már 71 éves (Fotó: PARAMOUNT PICTURES/Entertainment Pictures)

Gary Sinise legnagyobb dobása

A 71 éves Gary Sinise talán legemlékezetesebb szerepe volt a Robert Zemeckis rendezte Forrest Gumpban nyújtott alakítása. Dan Taylor hadnagy a Tom Hanks által alakított Forresttel harcol együtt. Dan hadnagy igazi katonacsaládból jön, felmenői közül mindenki háborús hős, így számára is rendkívül fontossá válik, hogy dicsőséggel térjen vissza a harctérről. Mint tudjuk, ez nem éppen így alakul. Ugyan Forrest hősiesen megmenti az életét, de súlyosan megsérül, mindkét lábát elveszíti. Dan nem tud megbékélni helyzetével és az egykor elhivatott katonából egy megkeseredett ember válik. A Forrest Gump ugyan címszereplőnk életútját és küzdelmeit követi, azonban a Gary Sinise által alakított Dan Taylor karakterfejlődése is a film egyik fontos elemévé vált, a kritika is méltatta mind a karakter megírását, mind Sinise alakítását. Karakterének sikere a való életben is hősies tettre késztette Gary Sinise-t, aki a filmet követően létrehozott egy háborús veteránokat segítő alapítványt, mely alapítását követően évente 30 millió dollárt gyűjtött össze évente a veteránok és családjaik támogatására. Emellett megalapította a Lt. Dan Band együttest, ami szintén a filmbeli karaktere előtt tiszteleg. A zenekarral számos koncertet adtak katonáknak Belgiumban, Amerikában, Irakban és Afganisztánban, a bevételből pedig alapítványokat és nemes ügyeket támogatnak.

Gary Sinise zenekarát is a Forrest Gumpban alakított karakteréről nevezte el (Fotó: Paramount Pictures/Entertainment Pictures via ZUMA)

Gary Sinise televíziós szereplése

A televíziónézők számára Gary Sinise Mac Taylor nyomozóként is ismerős lehet a CSI: New York-i helyszínelők című krimisorozatból. Sinise 2004-től 2013-ig alakította a szerepet. Nem véletlen a névválasztás sem. A Mac keresztnevet Sinise a sógora McCanna (Mac) Harris után választotta, aki többszörösen kitüntetett háborús veterán volt és 1980-ban hunyt el rákban. A Taylor vezetéknevet pedig a Forrest Gump filmben alakított karaktere, Dan Taylor hadnagy után választotta. Gary Sinise zenekara, a Lt. Dan Band két epizódban is feltűnik a szériában, mindkét alkalommal Sinise játszik a basszusgitáron.